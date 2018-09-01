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    «Ливерпуль» «свое» не отпустит

    «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч 4-го тура АПЛ 1 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Ливерпуль
    Прогноз на «Лестер» — «Ливерпуль»
    Роберто Фирмино
    В первый день осени, 1 сентября, «Лестер» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 4-го тура английского чемпионата. Начало поединка — в 14:30 по Москве. Прогноз на «Лестер» — «Ливерпуль».
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    «Лестер»

    Не сказать, что «Лестер» сильно изменился в лучшую сторону по сравнению с прошлым сезоном, но и некоторые успехи Клода Пюэля нельзя не отметить.

    Даже в первом туре против «Манчестер Юнайтед» конечный счет (проигрыш 1:2) можно частично списать на ранний пенальти в ворота гостей.

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    • Ведь до конца матча «Лестер» превзошел хозяев «Олд Траффорд» по количеству ударов (13-8). Правда, пострадала точность — всего 4 «выстрела» смогли хоть как-то потревожить Де Хеа. Отметим два интересных на наш взгляд момента.

    Грубость. «Лисы» продолжают проводить толерантную политику. В прошлом сезоне команда Пюэля в среднем нарушала правила 9,39 раза за игру. В сезоне нынешнем прошло только три тура, но даже в стартовом нервном поединке против «МЮ» игроки «Лестера» нарушили 10 раз — довольно немного как для ключевой игры на старте чемпионата.

    Игра в линию. В прошлом розыгрыше АПЛ «лисы» частенько грешили офсайдами — 2,42 за игру в среднем. За три тура нового сезона средний показатель положений «вне игры» упал до 0,67 за матч. Но своих соперников «лисы» ловят исправно — около 2 раз за игру.

    «Ливерпуль»

    Жаль аплодисменты нельзя написать словами. Потому что иначе высказать восхищение Юргену Клоппу просто невозможно. После трех туров его «Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ и остается единственной командой, которая еще не пропускала в новом сезоне.

    Однако и три стартовых победы дались «мерсисайдцам» не так уж и легко. Первый тур и 4:0 для «Вест Хэма» — это отдельный разговор. А вот последующие матчи против «Кристал Пэлас» (2:0) и «Брайтона» (1:0) были «живыми», но пока не «огненными».

    Ведь второй гол «орлам» «Ливерпуль» смог забить только в компенсированное время (90+3), а «чаек» обыграл минимально и с ощутимым сопротивлением во втором тайме. Теперь два момента для «красных».

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    • Снова игра в линию. Она у команды Клоппа еще более уверенная, чем у «Лестера». Своих соперников «Ливерпуль» обычно ловит в офсайд 2,67 раза за игру. Правда, и сам попадается довольно часто — 2,33 раза.

    Вторые таймы. Во всех трех матчах нового сезона «красные» добавляли во втором тайме. Пусть не на много, но ударов и владения было больше. Это значит, что физика у Клоппа играет далеко не последнюю роль.

    Прогноз

    Только начало сезона, потому выкладку команд на каждый матч еще можно адекватно оценивать по календарю. Волею жребия у «Лестера» он гораздо легче — «Борнмут», «Хаддерсфилд», «Ньюкасл».

    Тогда как до начала октября «Ливерпуль» пройдет весь огонь и медные трубы — матчи с «Тоттенхэмом», «Челси» и «Манчестер Сити» идут практически подряд.

    Мы не зря упомянули физику команды Юргена Клоппа — в этом случае очень даже пригодится. Вряд ли «мерсисайдцы» наберут максимум очков в этой серии, но «свое» точно не потеряет.

    Наша ставка — «2 тайм: П2» за 1,74. 0

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    Прогноз на «Лестер» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74. В первый день осени, 1 сентября, «Лестер» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 4-го тура английского чемпионата. Начало поединка — в 14:30 по Москве.
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