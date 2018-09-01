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    Разворот Роналду: что на самом деле произошло в Монако

    Подробности скандального решения Криштиану Роналду отказаться от посещения церемонии вручения наград УЕФА в Монако

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не принимал участия в церемонии награждения УЕФА в Монте-Карло, несмотря на то, что его появление ожидалось. Однако в итоге звездный футболист отказался от поездки. По слухам, такое решение он принял, узнав о том, что лучшим игроком сезона стал полузащитник «Реала» Лука Модрич. Журналист ESPN Габриэле Маркотти подробно разбирает эту ситуацию.
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    Роналду ждал вертолет

    Все было готово. Частный вертолет должен был доставить Криштиану и его близких из Турина в Монако всего за 40 минут. Места были зарезервированы для всего окружения звезды, в том числе его подруги Джорджины Родригес, покинувшей ради этого Венецианский кинофестиваль.

    Местные богачи и просто отдыхающие находились в ожидании появления игрока «Реала», а его агент Жорже Мендеш с женой присутствовали на мероприятии.

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    • А потом состоялся телефонный звонок. Или, скорее, два звонка. Оин из них — утечка, по данным многих источников, когда Роналду сообщили о том, что он не стал лучшим игроком сезона, а награда достанется Модричу. Второй — президенту туринцев Беппе Маротте, который ждал его на месте. Это произошло в четыре вечера, за два часа до старта церемонии. Итог — Роналду не сел в вертолет и не полетел в Монако. На церемонии он так и не появился.

    Люди «Ювентуса» пытались составить план действий. Некоторые из близких Криштиану пытались заставить его передумать. Эти люди знают его много лет, но даже им стало понятно, что Криштиану не прилетит. Эта информация была передана представителям УЕФА.

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    • «Нет, он не сообщил нам. Мы получили информацию только от "Ювентуса", — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

    Модрича выбрали абсолютно справедливо

    Маротта не согласен с итогами голосования
    twitter.com/juventusfc

    Маротта позже сказал, что это было личное решение Роналду, но добавил, что клуб "глубоко возмущен решением не присуждать Криштиану этот приз. Речь идет о Лиге чемпионов, а не о чемпионате мира. Роналду заслужил эту награду". При этом президент ошибся, потому что в правилах написано, что игроков оценивают по выступлениям на всех соревнованиях, в том числе международных.

    Мендеш до начала церемонии ни о чем не подозревал, но потом узнал о победе Модрича и покинул зал "Гримальди Форума" до вручения приза, назвав данное решение "смешным".

    Факт остается фактом: никто на самом деле не говорил, что Роналду не прилетел из-за того, что награда досталась другому игроку. Просто альтернативных пояснений не прозвучало, что и привело к самому простому выводу.

    "Для меня очень важно знать одно: 55 журналистов, 80 тренеров — все они отдавали свои голоса, которые все решили. Это результат демократического голосования", — подчеркнул Чеферин.

    Остается принять характер Роналду таким, какой он есть

    Роналду вряд ли обидел своих бывших партнеров по «Реалу»
    twitter.com/realmadrid

    Роналду не впервые не явился на церемонию, где его ждала награда. Более того, тот же Лионель Месси 18 месяцев назад проигнорировал вручение приза The Best от ФИФА.

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    • Все подобные ситуации выглядят плохо. В случае с Роналду — особенно, ведь он стал лучшим форвардом Лиги чемпионов. Его действия на острие позволили "Реалу" завоевать трофей. И без него вряд ли кто-то из других игроков "Реала" (Кейлор Навас, Серхио Рамос и Лука Модрич) победил бы в номинации на своей позиции.

    Сейчас нет смысла критиковать или пытаться учить Роналду. Ему 33 года, это взрослый мужчина. Это просто темная сторона невероятной конкуренции, в которой ему удалось стать одним из величайших футболистов в истории. Бывшие товарищи по команде не обидятся на него за такой шаг. Поговорите с любым, кто играл и работал с Криштиану рядом, они расскажут вам, насколько это замечательный человек.

    "Он делает то, что хочет", — отметил Серхио Рамос.

    Стоит принимать Роналду таким, какой он есть. Толпа разошлась, дети и взрослые ждали появления Роналду и хотели увидеть легенду своими глазами. Понятно, что это разочарование. Но вряд ли они разочарованы в самом Криштиану или стали любить его меньше. 0

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