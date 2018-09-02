Победа «Динамо» в Химках. Марков помог дожать «Оренбург»

Дебютная встреча соперников

Автор «Советского спорта» Игорь Зетилов акцентировал внимание на том, что «Динамо» и «Оренбург» до сегодняшнего дня не играли друг с другом.

«Это был первый матч соперников. Два года назад "Оренбург" уже играл в Премьер-лиге, но "Динамо" отправлялось в краткосрочную командировку в первый дивизион. В прошлом сезоне команды поменялись местами.

В Москву "Оренбург" приехал командой первой пятерки, готовый, в случае победы догнать "Ростов" и "Спартак". Ниже после шестого тура точно оставались "Локомотив" и ЦСКА, действующие чемпион и вице-чемпион страны. "Динамо" же застряло в середине турнирной таблицы и горело желанием поправить дела.

Когда команды осматривали поле, вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов тепло пообщался с бывшими одноклубниками. Он хоть сыграл совсем немного матчей за основу "Динамо", но успел со всеми подружиться. Чуть позже Фролов стал едва ли не главным врагом динамовских болельщиков, поскольку не спешил выбивать мяч в поле, когда тот к нему попадал.

Поляна, к слову, была в великолепном состоянии. "Оренбургу" каждую неделю приходиться подстраиваться — на его домашнем стадионе трава искусственная. Но это не помешало команде одержать уже две гостевые победы — над "Анжи" и "Крыльями Советов".

Кучка гостевых фанатов начала разминаться, едва команды вышли для приветствия. Ассортимент кричалок у них, конечно, уступает динамовскому, а дружно скандировать получалось только "Оренбург" и "Газовик" (бывшее название клуба).

Хозяйский фанатский сектор не досчитался многих проверенных бойцов — почти в это же время начинался хоккейный матч», — отмечает Зетилов.

Дмитрий Хохлов Главный тренер «Динамо» Это первая игра, которую мы провели ровно — оба тайма. Этого не хватало раньше. Знали, что тяжело взломать оборону «Оренбурга», понимали, что они очень опасны в контратаках. Нашли подходы к их воротам и не дали контратаковать, поэтому считаю, что одержали вполне заслуженную победу.

Методичный взлом обороны

Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Ярослав Сусов отметил, что «Динамо» постепенно набирало обороты и дожало соперника уже после перерыва.

«В первом тайме команды показали не самую красочную игру. Впрочем, фанатам "бело-голубых" не всегда было до нее — они выгоняли с центральной трибуны болельщика "Анжи". С его помощью из небольших плакатов была выложена надпись "#Анжиживи" в поддержку махачкалинского клуба, испытывающего финансовые трудности.

Трудности в итоге возникли и у болельщика. Одни фанаты "Динамо" на него набросились, другие стали разнимать. Буквы через минуту оказались на поле, а на креслах остался одиноко лежать знак "#".

После перерыва "Оренбург" закрылся — две вынужденные замены не позволили укрепить атаку. А "Динамо" продолжило взламывать оборону гостей. Получалось неплохо. Самба Соу чуть не забил с линии вратарской, хорошо боролся впереди Евгений Луценко.

В результате забил вышедший на замену Евгений Марков, который грамотно среагировал на подачу Кирилла Панченко. "Оренбург" мог все изменить и сравнять счет. Но Алексей Сутормин пробил мимо на 89-й минуте. За его ошибку последовало наказание в виде гола Луценко — 2:0», — констатирует Сусов.

Владимир Федотов Главный тренер «Оренбурга» Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. Игроки команды соперника были острее, больше хотели выиграть. Можно сказать, что у нас «болезнь роста». Эти два дня, что ребята были «на чемоданах», предупреждали, чтобы забыли хвалебные отклики в газетах. Претензии у нас есть только к себе. Да, было желание, старание, но что-то не получалось. В перерыве пытались встряхнуть ребят, направить их на правильные рельсы, требовали. Но второй тайм начали не так, как хотели. Будем готовиться к «Зениту». У нас много времени. Сейчас немного передохнем. Хорошая работа должна сочетаться с хорошим отдыхом. Будем сражаться за свой город в Оренбурге«.

Марков — главный герой матч

Андрей Жаркой в своей статье на портале «Футбол на Куличках» назвал Евгения Маркова героем встречи, ведь именно его выход на замену позволил «Динамо» сломить сопротивление противника.

«Перестановка, совершённая Хохловым, себя оправдала достаточно быстро! По истечении часа игрового времени динамовцы заработали очередной перспективный штрафной, розыгрыш которого увенчался взятием ворот Фролова!

Марков откликнулся на мягкую подачу Панченко со стандарта и головой направил снаряд в сетку — 1:0. Закономерное развитие событий. Заметным игровым преимуществом владели "бело-голубые" в дебюте второго тайма.

Форвард столичного клуба стал главным героем этого матча. Своим выходом на замену он заметно усилил игру "Динамо" в атаке и внёс огромный вклад в итоговый успех своей команды, поучаствовав в обоих взятиях ворот соперника», — подчеркивает Жаркой.

Евгений Марков Нападающий «Динамо» Это тяжелая и заслуженная победа. Какое было задание от тренера при выходе на замену? Забить. Очень здорово уходить на паузу в чемпионате с таком настроении после победы. Мы все очень рады. Мы смотрели матч «Локомотива», с которым играть в следующем туре, с «Краснодаром». «Железнодорожники» далеки от той формы, которая была в прошлом сезоне. Но это очень хорошая команда с хорошими исполнителями. Они купили очень качественных игроков. С ними не будет легко. Но шансы всегда есть. Задача, как и на каждую игру, в матче с «Локомотивом» будет набрать три очка.

Нежданные болельщики «Анжи»

Журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер подробно остановился на эпизоде с нападением на болельщиков «Анжи».

«Болельщики "Анжи" на третьем ряду подняли баннер "Анжи живи" — каждая буква отдельный листок. Послание провисело несколько минут. Фанатская трибуна "Динамо" отреагировала на него максимально негативно. Скандировала вплоть до "сдохни" и "а ну-ка давай-ка ******* (уходи) отсюда".

Затем отреагировали и болельщики "Динамо" на центральном секторе. Они не скандировали, а сразу накинулись на поклонников "Анжи". Сначала динамовцы вырвали и выкинули баннеры, а затем в ход пошли кулаки. На записи видно, что фанат "Анжи" добровольно передаёт листы, но в него все равно летит кулак!

Стюарды отреагировали достаточно оперативно, и казалось, что конфликт будет улажен. Однако вскоре подтянулись другие динамовские фанаты, которые накинулись на единственного защищающегося поклонника "Анжи". Его сначала облили водой, а потом в ход снова пошли кулаки.

В этой истории нужно отметить, что неправы были все. Подобные баннеры должны быть согласованы (судя по всему, этого не было сделано). В том числе чтобы не спровоцировать именно подобные потасовки. Это может быть воспринято как провокация. Да и просто неправильно, когда такое потом подаётся в духе динамовцы поддержали "Анжи". Это подмена понятий.

К динамовцам не меньше вопросов. Нельзя устраивать самосуд, даже если кто-то ведёт себя некорректно. Без разбора бросаться с кулаками просто недопустимо. Тем более — несколько человек на одного», — пишет Телингатер. 0