«Динамо» переиграло «Оренбург»

В шестом туре чемпионата Россиипринимало

Москвичи одержали домашнюю победу.

Счет в матче был открыт на 63-й минуте — после подачи Кирилла Панченко со штрафного Евгений Марков головой переправил мяч в сетку.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте Марков записал себе в актив еще и голевую передачу — после его скидки Евгений Луценко вышел один на один и реализовал свой шанс.

После этого матча «Динамо» набрало 9 очков и поднялось на седьмое место. У «Оренбурга» осталось 10 очков, команда идет четвертой.