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    «Динамо» переиграло «Оренбург»

    РПЛ Футбол России Динамо Оренбург Календарь РФПЛ
    В шестом туре чемпионата России «Динамо» принимало «Оренбург».

    Евгений Марков
    Евгений Марков
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    Москвичи одержали домашнюю победу.

    Счет в матче был открыт на 63-й минуте — после подачи Кирилла Панченко со штрафного Евгений Марков головой переправил мяч в сетку.

    На четвертой добавленной ко второму тайму минуте Марков записал себе в актив еще и голевую передачу — после его скидки Евгений Луценко вышел один на один и реализовал свой шанс.

    После этого матча «Динамо» набрало 9 очков и поднялось на седьмое место. У «Оренбурга» осталось 10 очков, команда идет четвертой.

    РПЛ. 6-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Оренбург» — 2:0 (0:0)
    Голы: Марков, 63 (1:0). Луценко, 90+4 (2:0)«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Кардозу, 89), Соу (Марков, 56), Тетте, Панченко, Жоаузинью (Соснин, 90+2), Луценко«Оренбург»: Фролов, Сутормин, Бегич, Ойеволе (Андреев, 46), Сиваков (Деспотович, 69), Терехов, Попович, Мишкич, Афонин, Бреев (Чуканов, 43), КозловПредупреждения: Черных, 34. Рауш, 36. Соу, 38. Бегич, 55. Сутормин, 75. Андреев, 80
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