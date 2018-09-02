«Реал» впервые за девять лет играет как команда

Накануне в рамках третьего тура испанской Примеры «Реал» разгромил «Леганес» со счетом 4:1 на своем поле. Приводим самые интересные публикации об этой игре.

«Реал» уверенно победил, но ему нужно пропускать меньше

«Подопечные Хулена Лопетеги выиграли три поединка из трех в этом сезоне Ла Лиги благодаря убедительному выступлению во втором тайме против "Леганеса", в котором Карим Бензема отличился дважды, а Серхио Рамос забил пенальти, что оформил окончательный результат, хотя после того, как Гарет Бейл открыл счет в начале матча, гости сумели восстановить равновесие. Наставник "Сливочных" выставил оптимальный состав (или, по крайней мере, его вариацию), где Иско остался в запасе, но появился после перерыва и впечатлил своими действиями на поле. Между тем, Бейл и Бензема вышли на передний план в отсутствие Криштиану Роналду — это была вторая игра, в которой оба забивали», — отмечает в материале ESPN Робби Данн.

«Вместе с тем, "Реалу" нужно меньше пропускать, ведь несмотря на свое доминирование в первом тайме фол Каземиро привел к пенальти в его ворота: то, что должно было стать рутинной победой, превратилось в напряженную и нервную встречу, пока Бензема не вывел хозяев вперед. В остальном мадридцы выглядели уверенно, играя четко обозначенной манере. Если говорить о кадровых решениях, то примечательно то, что в воротах появился Тибо Куртуа вместо Кейлора Наваса, что не дает понимания, кто первый номер команды, тогда как Лука Модрич был заменен во второй половине поединка на Иско — Лопетеги продолжает применять ротацию в центре поля».

Бейл и Бензема показывают, что есть жизнь после Роналду

«Потрясающее выступление Бейла и Бензема снова показало, что в Мадриде есть хорошая жизнь и без Роналду, перешедшего в "Ювентус". Так, валлиец, который ровно пять лет назад перебрался на "Сантьяго Бернабеу", потратил немного времени, прежде чем забить классным ударом с лету метров с 10-ти по на 17-й минуте. В то время, когда многие задавались вопросом, сможет ли этот дуэт выйти из тени португальца, оба форварда доказывают, что готовы стать главными в коллективе», — рассуждает в материале Goal.com Эдвард Стратманн.

«Теперь, когда у них семь голов на двоих по итогам трех туров Примеры, нападающие наслаждаются своим лучшим стартом сезона в карьере с того момента, когда они начали играть вместе пять лет назад — и кому нужен Криштиану? Демонстрируя интеллект, мощь, технику, изящество, сейчас они неостановимы. Разделив атакующее бремя, блестяще и радостно сочетаясь в более командной игре под руководством Лопетеги, ось Бейла и Бензема делают переход к жизни без легендарного Роналду безболезненным».

Мы становимся свидетелями другого Бензема

«Конечно, для "Реала" выдался легкий календарь на старте сезона в Ла Лиге, но общее впечатление остается хорошим, поскольку забивает много голов, а Бейл и Бензема феерят так, как никогда прежде, и особенно, в поединке против "Леганеса" — француз. Дело не только в том, что он классно играл, а еще и в том, что теперь мы получаем возможность увидеть другого нападающего. Прибыв в Мадрид вместе с Роналду, он подстраивался под португальца, поддерживая своими стильными действиями, наследовал умение партнера в том, как справляться с давлением, и не чувствовал обязанности забивать, которая обычно возлагается на форварда», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Сейчас это уже другой исполнитель: он продолжает играть в утонченный, комбинационный футбол, однако обрел ранее незнакомую жажду голов, и вместо того, чтобы искать передачей Роналду, он нацелен на ворота, получая удовольствие. Более того, Карим в прекрасной форме, что свидетельствует о его работе в течение недели, чего не всегда можно было увидеть, потому вместе того, кто обслуживает Криштиану, он стал стремится забивать мячи. То же можно сказать и про Бейла, хотя в его случае лучше подождать, чтобы понять, преодолеет ли он свою слабость в виде мышечных травм».

«Реал» успешно меняет стиль игры

«Против "Леганеса" "Сливочные" установили новый рекорд по числу передач за один матч, снова владея мячом куда больше соперника и не оставляя сомнений по поводу того, как теперь играет команда. Ключевым для подхода к игре Лопетеги является мобильность в атаке, где Бейл действует широко, а Бензема комбинирует с полузащитниками, а также завершает наступления. Теперь коллективу запрещено совершать длинные пасы, и атака строится постепенно: снаряд уходит на фланги, но если нет явного варианта для передачи оттуда — возвращается к центральному полузащитнику, тогда как при Зинедине Зидане средняя линия порой растворялась, что приводило к большей уязвимости в обороне и большему числу моментов у ворот мадридцев. Еще одной проблемой во время работы предыдущего наставника была интенсивность и концентрация, которые нередко отсутствовали в матчах против соперников послабее, но сейчас "Реал" прессингует ближе к чужой рамке, а линия защиты располагается выше, поэтому мяч отвоевывается раньше, тем не менее, перед Лопетеги сейчас стоит вызов умелой ротации, чтобы сохранить свежесть подопечных для такой интенсивности», — указывает на страницах Marca Рубен Хименес.

«Несмотря на то, что "Сливочные" выиграли четыре Лиги чемпионов за предыдущие пять лет, часто за минувшие девять лет создавалось впечатление, что на поле играют десять футболистов плюс один. Сейчас уже нет тех жалоб, когда кто-то из игроков совершает ошибку, ведь партнеры поддерживают его, что было иначе при Роналду. При этом единстве, а также ритме и форме, демонстрируемые Тони Кроосом и Каземиро в центре поля, коллективу стало легче: в атаке все завязано на троих нападающих, Рамос исполняет пенальти, Бейл выглядит сильнее и увереннее, Марко Асенсио уже готовый плеймейкер, а Бензема выглядит другим футболистом», — пишет на страницах той же Marca Хосе Фелис Диас. 0