«МЮ» сделал достаточно. «Красные дьяволы» победили «Уотфорд»

1. «МЮ» сделал достаточно, чтобы выиграть у «шершней»

Наблюдать за «Манчестер Юнайтед» — довольно странное занятие. Манкунианцы прервали победную серию «Уотфорда» на «Викарэйдж Роуд», выиграв со счетом 2:1 благодаря голам Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга, забитым в течение пятиминутного отрезка в первом тайме. Но на протяжении большей части игры хозяева имели преимущество, так что могли бы быть больше довольны своей игрой, чем «красные дьяволы», если бы не итоговый результат.

«Уотфорд» настолько хорошо начал текущий сезон, что поражение от «Манчестер Юнайтед» его действительно разочаровало, хотя изначально амбиции клубов были совершенно разными. Во втором тайме «шершни» опасно атаковали, а гол Андре Грэя реально помог сделать развязку матча более интересной.

Первые полчаса вышли не самым интересными, «Уотфорд» имел небольшое преимущество, а Давид де Хеа выполнил пару хороших сейвов, особенно запомнился выстрел Троя Дини с ударом которого нельзя было справиться без ловкости и высочайшего мастерства.

Однако первый гол забил как раз «Манчестер Юнайтед» на 35-й минуте в слегка курьезной ситуации. После свободного удара мяч отскочил к Эшли Янгу на фланг, тот выполнил кросс в штрафную, Бен Фостер до сферы не дотянулся, после чего Лукаку при помощи корпуса переправил игровой снаряд в ворота.

Учитывая стиль игры «Юнайтед», ему было нужно сделать что-то необычное, чтобы получить преимущество, и это сработало. Забитый мяч даже взбодрил гостей: сразу после того, как они вышли вперед, «красные дьяволы» могли забить еще пару мячей. Второй гол случился после розыгрыша очередного углового, после которого мяч прилетел на грудь Смоллинга, защитник развернулся и с близкого расстояния расстрелял ворота беззащитного Фостера.

После перерыва лучше вновь смотрелся «Уотфорд», который был вознагражден за свои старания спустя 20 минут. Абдулайе Дукуре прорвался по левому краю штрафной и выполнил прострел, после которого мяч прилетел прямо на ногу Андре Грэю, и тот мощным ударом отправил мяч под перекладину. Интрига возродилась.

Однако, несмотря на преимущество «Уотфорда», «Юнайтед» в целом хорошо защищался: Смоллинг и Виктор Линделеф умело опекали Грэя и Дини, а Лукаку в одном из моментов даже выполнил блестящий подкат, находясь на позиции правого защитника.

На последних минутах Неманья Матич получил вторую желтую карточку, а де Хеа выполнил очередной чудесный сейв. «Юнайтед» все же зацепился за нужный результат.

2. Мимолетный взгляд на потенциал «МЮ»

В течение пятиминутного отрезка во втором тайме команда, игравшая в бледно-розовой форме, смотрелась просто замечательно. Она действовала с конкретной целью, проявляла агрессию, изобретательность, нагнетала темп. За это время она могла забить четыре мяча. Манкунианцы устрашали соперника и, что самое главное, за ними было интересно наблюдать.

Нужно подчеркнуть, что среди приоритетов Жозе Моуринью никогда не было азартной игры. Она была большой редкостью, а если и случалась, то все были убеждены, что так вышло случайно.

На протяжении большей части времени с момента назначения Моуринью «Манчестер Юнайтед» был не самой привлекательной командой для рядового болельщика: не самой худшей, но и не очень хорошей. Может ли португальский специалист добиться лучших результатов с нынешним составом — большой вопрос, который регулярно поднимается в пабах и социальных сетях. Но если мы говорим об игровом зрелище, то это явно не та команда, ради которой вы бросите все дела и пойдете смотреть игру, так что бледный комплект формы, который выглядит так, будто кто-то оставил красный носок в стирке с белым бельем, был вполне уместным.

Однако все может быть совершенно иначе. В стартовом составе против «Уотфорда» оказались как минимум четыре футболиста, которые способны заставить вас вскочить с места. Они могут выполнять не просто конструктивные функции.

Все это возвращает нас к упомянутому пятиминутному отрезку. Был ли это настоящий «Юнайтед»? Это просто случайность? Футболисты на пять минут стали проказниками? Как минимум, эта пятиминутка продемонстрировала, что игроки способны делать что-то более захватывающее и более эстетически приятное. Что-то, что может заставить нас оторваться от дел и смотреть футбол.

Данный отрезок вряд ли всерьез заинтересует Моуринью, потому что «Юнайтед» выиграл матч. Но для всех остальных этот короткий период времени показал, какой команда может быть.

3. У «Уотфорда» есть повод для оптимизма

Старт «Уотфорда» в нынешнем сезоне действительно вышел занимательным. В чемпионате Англии 2015/16 «Лестер» стал тем, кто доказал, что в современном футболе невозможное возможно, так что что-то подобное в любой момент может повторить кто-то другой. Поэтому, когда абсолютно рядовая команда выигрывает четыре стартовых матча, в том числе у «Тоттенхэма», претендующего на титул, и находится выше «Манчестер Сити» в турнирной таблицы, это вызывает дополнительный интерес болельщиков.

Конечно, у «Уотфорда» нет планов выиграть Премьер-лигу. «Шершни» вряд ли даже приблизятся к чемпионскому титулу. Но они играют с чувством цели и некой идентичности, что неестественно для команды, так часто меняющей тренеров.

Хави Грасия заставляет футболистов играть в основанный на длинных забросах прямолинейный футбол, что не должно звучать как неискренний комплимент. Остается загадкой, почему топ-команды не играют в более силовой футбол против Дукуре и Дини, который потерял былую мощь. В то же время Уилл Хьюз превращается в одного из лучших футболистов Премьер-лиги по игре с мячом.

С «Манчестер Юнайтед» «Уотфорд» сыграл не так хорошо, как в первых четырех турах: последние передачи как правило не проходили, Дини и Грэй были вынуждены часто уходить в защиту, тогда как в атаке их взаимодействие разрушалось.

Но даже несмотря на поражение, у «шершней» есть повод для оптимизма. Настало время взбодриться и двигаться дальше. 0