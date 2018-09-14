Роналду в «Ювентусе». Отсутствие голов — не повод для беспокойства

Здоровый образ жизни

«Витамин D» — подписал одну из своих фотографий пятикратный обладатель «Золотого мяча». Как известно, данное вещество отлично подходит для нормализации здоровья костей, сердечно-сосудистой системы и поддержки иммунной системы.

Когда смотришь на 33-летнего футболиста, загорающего под солнцем у себя на яхте в черно-золотых плавательных шортах, то сразу вспоминаешь, как в своем время экс-наставник Роналду сэр Алекс Фергюсон заказал для своей команды солярий, чтобы помочь игрокам накапливать витамин D во время холодных и серых зим Манчестера.

То, что Роналду уделяет внимание даже простейшим медицинским приемам, накануне встречи между «Ювентусом» и «Пармой» подчеркнул его хороший друг — центральный защитник Бруну Алвеш. Оба португальца помешаны на чистой еде и здоровом питании, так что ни для кого не станет сюрпризом, если один из них вскоре опубликует собственную книгу рецептов или запустит некий собственный гастрономический бренд.

Вышло так, что именно Роналду приобщил Алвеша к употреблению смеси из сока корня куркумы, имбиря и лимона, которая является чем-то большим, чем просто прохладительным напитком.

«Это противовоспалительное средство. Лимоны содержат кислоту, но ведут себя как щелочь в организме», — сказал Алвеш в интервью La Gazzetta dello Sport.

Этот напиток помогает ослабить тренировочную усталость благодаря естественным антиоксидантам. Поможет ли он Роналду пережить критику за неявку на церемонию жеребьевки УЕФА и за скудную игру на «Эннио Тардини» против «Пармы» — мы узнаем чуть позже.

Трудности адаптации

Издание Il Corriere della Sera за игру в Парме прозвала Роналду «CR0», тогда как газета La Repubblica оценила действия футболиста, подписанного за 117 миллионов евро, в 5 баллов из 10 возможных. «С технической и тактической точки зрения мы увидели ужасную игру», — констатировал Эмануэле Гамба. Тщетно пытаясь забить свой первый гол за «Ювентус», португалец успел получить синяк под глазом.

Желание Роналду увидеть мяч в сетке чужих ворот после 23 нанесенных ударов в конечном счете негативно сказалось на форварде и всей команде в целом, ведь «старая синьора» зациклилась на желании помочь португальцу и стала играть менее сплоченно и свободно.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в послематчевом комментарии сказал: «Каждый получит ту индивидуальную награду, которую заслужил. Мы только выстраиваем нашу командную идентичность».

Это ужасно, но «Ювентус» уже успел выйти в единоличные лидеры, несмотря на то, что Роналду никак не забьет гол, а Пауло Дибала, Дуглас Коста, Кансело и Эмре Джан сидят на скамейке запасных.

Чемпионская гонка, похоже, завершится восьмым подряд скудетто для «Ювентуса». В этом не сомневаются даже СМИ, которые на данный момент интересуются больше не этим вопросом, а тем, как тяжело дается Роналду адаптация в Италии. В прогнозы о том, что он забьет 40 голов в этом сезоне, уже никто не верит.

«В чемпионате, который многие пытаются унизить, определенно сложнее забить 40 голов, чем может показаться на первый взгляд. Лучшие бомбардиры, как правило, забивают 26 или 27 мячей. Да и вообще, они редко выигрывают титулы, так что все в порядке», — попытался разрядить обстановку Аллегри, напомнив, что последним лучшим бомбардиром и чемпионом десять лет назад стал Златан Ибрагимович.

Очевидно, что Роналду уже осознал, что футбол в Серии A сильно отличается от футбола в Примере.

«Давайте не будем называть Серию A самой сложной лигой, но в Италии определенно знают, как нужно защищаться, особенно в штрафной площади. Большое внимание уделяется оборонительной тактике. Тренеры очень хорошо подготовлены, они многое анализируют и способны отнять у вас все преимущества», — заявил Аллегри.

Также есть история со Стефаном де Вреем. Когда журналисты Il Corriere dello Sport попросили защитника «Интера» назвать лучшего нападающего, против которого он играл, то они, вероятно, не ожидали, что голландец проигнорирует Роналду и произнесет всего одно слово: «Мбаппе».

Тем не менее, мы не думаем, что сам португалец сильно расстроится по этому поводу. Скорее всего, он черпает мотивацию у своей собственной семьи: Роналду-младший забил четыре гола в дебютном матче под седьмым номером за «Ювентус» против «Люченто».

Работа над взаимопониманием

Вместо того, чтобы отправится в расположение сборной Португалии для подготовки к матчам Лиги наций, Роналду вместе с Марио Манджукичем остался в Турине, чтобы поработать над фитнесом, взаимодействием и более тонкими деталями методологии Аллегри.

Люди склонны забывать, что Роналду играл в Мадриде в течение девяти лет. Они недооценивают ту стабильность, которая царила вокруг португальца. Что говорить, если Тони Кроос, перешедший в «Реал» в 2014 году, был последним, кто попал в первую команду и действительно улучшил ее.

Кроме того, стартовый состав «Реала» практически не изменился за последние четыре сезона. Все футболисты знали друг друга наизусть, ведь провели на поле тысячи часов. В «Юве» всего этого нет. Здесь все новое, а уровень понимания только зарождается.

Роналду и раньше опекали по два-три человека, но сейчас проблема заключается в скорости и, в частности, в более быстром мышлении. Его партнеры по команде должны заранее видеть забегания португальца и отдавать передачи как можно быстрее и, что самое главное, своевременно.

Аллегри убежден, что это произойдет, когда Роналду и его партнеры лучше узнают друг друга и достигнут того спортивного состояния, когда они без особых колебаний будут принимать решения на футбольном поле.

«Он начнет забивать после перерыва на матчи сборных», — уверяет Аллегри. Возможно, это случится уже в ближайшем туре в матче против «Сассуоло»?

В прошлом сезоне Роналду забил первый гол за «Реал» в Примере как раз в четвертом туре, так что история может повториться. Партнеры Криштиану по «Юве», впрочем, не хотят, чтобы он зацикливался на этом. Гонсало Игуаин и Мауро Икарди тоже пока без голов, да и Сами Хедира в недавнем интервью намекнул, что Роналду был подписан не для того, чтобы забивать голы в Серии A, а для того, чтобы сказать ключевое слово в Лиге чемпионов и воплотить мечты клуба в жизнь.

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