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    «Зенит» подписал тусклеющую звезду

    Что из себя представляет Маркизио?

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    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио
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    Накануне «Зенит» объявил о подписании бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио на два года. Рассказываем о новичке лидера российской Премьер-лиги, а также пытаемся понять его перспективы в Санкт-Петербурге.
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    Взлет

    Клаудио Маркизио можно смело называть последней на сегодня доморощенной легендой «Ювентуса», поскольку именно в туринском гранде воспитывался полузащитник, и как раз там он прошел все ступени на пути к первой команде клуба. На перспективного игрока в сезоне 2004/2005 годов начал обращать внимание тогдашний рулевой «Старой Синьоры» Фабио Капелло, но попасть в ее главный коллектив атакующему полузащитнику удалось только после скандала с договорными матчами в 2006 году, по итогам которого «бьянконери» лишили двух чемпионских титулов и отправили в Серию B. Молодой талант сходу стал основным игроком и помог вернуться дружине Дидье Дешама в элиту итальянского футбола — это еще одна причина считать его легендой клуба.

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    • Сразу же сыграть за «Ювентус» в элите ему не удалось, поскольку клуб отправил проспекта в «Эмполи» на правах аренды, где тот провел хороший сезон, несмотря на вылет тосканцев, и вернулся в Турин. Вместе с мучительными попытками «Синьоры» вернуться на лидирующие позиции в Серии А в 2008-2011 годах мучился и сам Маркизио: тренерская чехарда, хаотичная трансферная политика, приводившая к появлению новых конкурентов за место в старте, а также травмы, не позволяли ему раскрыться должным образом. Тем не менее, с приходом Антонио Конте дела наладились не только у «бьянконери», но и у самого Клаудио — выиграв скудетто в 2012 году, больше никто на Апеннинах не способен сбросить туринцев с трона по сей день.

    Падение

    Долгое время полузащитник был одним из ключевых исполнителей в центре поля наряду с Андреа Пирло, Артуро Видалем и Полем Погба, где вместе с прогрессом француза все чаще стал играть вместо первого. Однако начиная с сезона 2015/2016 Маркизио еще сильнее подвергался травмам, некоторые из которых были весьма продолжительными, в результате чего начал терять свой статус в коллективе. По завершении сезона в прессе усиленно муссировались слухи об уходе футболиста, но тот все же остался в Турине.

    В дальнейшем Маркизио все реже выходил в основе и все чаще оказывался в лазарете. Но даже когда был здоров, наставник Массимилиано Аллегри не часто делал на него ставку даже тогда, когда ключевым полузащитникам нужен был отдых после больших поединков в Лиге чемпионов, и выход центрхава оказался бы весьма кстати. СМИ спекулировали о том, что воспитанник «Ювентуса» конфликтует с главным тренером, и в этом содействовала супруга Роберта, которая намекала на это в соцсетях, что, вероятно, нашло подтверждение этим летом, когда клуб расторг контракт с Маркизио после 25 лет его пребывания в системе «Синьоры» и заплатил ему 3,5 млн евро.

    Что ожидать от Маркизио в «Зените»

    Если не вдаваться в подробности, бесплатное подписание столь классного и опытного итальянского футболиста — классный шаг со стороны «Зенита», которому необходимы столь качественные исполнителя для возвращения на вершину в России и успеха в Европе. Клаудио был семь раз чемпионом Италии и выходил в финал Лиги чемпионов, поэтому для него откровений даже на более высоком уровне, чем РПЛ. Другое дело, как собираются использовать хавбека в Питере, и что будет с его здоровьем на новом месте.

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    • Так, остается непонятным, сможет ли травматичный Маркизио, которому уже 32 года, освоиться в быстрой игре, которую исповедует наставник сине-бело-голубых Сергей Семак, тем более что новичок даже в лучшие годы не был резким игроком при всем классном видении поля и мастерским пасом, которыми он может похвастать. С учетом высокой конкуренции в центре полузащиты (Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эрнани, Магомед Оздоев), не факт, что Клаудио будет основным, а в таком случае стоило ли подписывать с ним контракт на два года на общую сумму в 13 млн евро плюс бонусы? Возможно, рулевой «Зенита» еще докажет, что данный трансфер принесет большую пользу коллективу, но пока в этом приходится сомневаться.

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