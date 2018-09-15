«Манчестер Юнайтед» справился с «Уотфордом»

одержал победу над(2:1) на выезде в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.

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Счет в поединке на 35-й минуте открыл Ромелу Лукаку, а уже спустя несколько минут Крис Смоллинг удвоил преимущество «Юнайтед». После перерыва «Уотфорд» сократил отставание, но спасти ничью хозяева не смогли.

«Манчестер Юнайтед», набрав девять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства Англии, «Уотфорд» (12) — четвертое.