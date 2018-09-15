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    «Манчестер Юнайтед» справился с «Уотфордом»

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Уотфорд Календарь АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Уотфордом» (2:1) на выезде в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Счет в поединке на 35-й минуте открыл Ромелу Лукаку, а уже спустя несколько минут Крис Смоллинг удвоил преимущество «Юнайтед». После перерыва «Уотфорд» сократил отставание, но спасти ничью хозяева не смогли.

    «Манчестер Юнайтед», набрав девять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства Англии, «Уотфорд» (12) — четвертое.

    АПЛ. 5-й тур
    «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2
    Голы: Грей, 65 — Лукаку, 35, Смоллинг, 38«Уотфорд»: Фостер, Янмаат (Кико, 72), Кэткарт (Саксэсс, 88), Кабаселе, Холебас (Масина, 84), Дукуре, Капу, Перейра, Хьюз, Грей, Дини«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия (Байи, 90+3), Смоллинг, Линделеф, Янг, Феллаини, Матич, Погба, Лингард (Мартиаль, 71), Лукаку, Санчес (МакТоминей, 84)Предупреждения: Капу, Холебас — Матич, ВаленсияУдаление: Матич, 90+4 (повторное предупреждение)
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