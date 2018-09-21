ФИФА возьмется за теневые деньги мирового футбола

Почему ФИФА делает это?

При нашей встрече прошлой весной президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о грядущих переменах. Это создание глобального трансферного окна для всех лиг, ограничение по количеству игроков в команде и возможных аренд. Правильный шаг — регулировать то, что стало бизнесом с ежегодным оборотом в 6,5 миллиарда долларов, что примерно в два раза больше, чем в 2011 году.

Президент КОНКАКАФ и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни пишет, что правила трансферов были созданы для защиты клубов и игроков, но не для регулировки спекулятивного рынка, чем этот процесс на самом деле является.

Торговля футболистами — большой бизнес, если ты делаешь это с умом или участвуешь в коррупции. Но в большинстве европейских лиг немногие клубы способны правильно вести бизнес, а есть те, кто существует исключительно для продажи молодых талантов.

В этом нет ничего плохого, но факт отсутствия контроля над процессом вызывает озабоченность.

В отчете содержится целый ряд рекомендаций. Не в последнюю очередь они касаются агентов. Были проведены консультации с некоторыми из них, но никто из агентов не входит в комитет ФИФА. Именно они являются маслом, которое смазывает нынешнюю систему трансферов.

Во-первых, может появиться какой-то аккредитационный экзамен, который будет обязательным для всех агентов и «похожим на поступление в американский колледж». Сейчас стать агентом просто — просто называй себя так. В будущем потребуется лицензирование и его регулярное подтверждение. Кстати, до 2015 года подобная система существовала, но была отменена.

Почему ФИФА изменила свое мнение?

Прежде всего, в 2015 году не было комитета заинтересованных сторон. Тогда в ФИФА заявили, что контролировать агентов нет смысла, поскольку они всегда найдут исключения для каждой ситуации. Кроме того, некоторые агенты ФИФА приписывали свои имена к сделкам, к которым они не имели никакого отношения.

В итоге руководство ФИФА пообещало не трогать агентов без повода, но следить за каждой сделкой. Очевидно, что эта идея не сработала.

Особую озабоченность вызывают переходы, при которых агенты или посредники получают оплату от каждой из сторон — игрока и двух клубов. Согласно докладу, по такой схеме прошли 166 сделок в период с января 2013-го по ноябрь 2017-го. И это только международные трансферы, а сколько их было внутри каждого чемпионата?

Почему клубы терпят это?

Жорже Мендеш — один из самых влиятельных агентов мира ESPN

В некоторых случаях агент просто очень убедителен. В других речь идет об откатах, взятках и обмене одолжениями.

С января 2013-го по ноябрь 2017-го клубы оплатили посредникам 1,6 млрд долларов в качестве комиссионных. Это весьма большой кусок пирога, а ФИФА хочет, как минимум, знать, куда и за что идут эти деньги. По этой причине организация планирует ограничить возможности влияния агента при проведении сделки.

В большинстве случаев каждый агент будет обязан определиться со стороной, которая оплачивает его услуги. В некоторых ситуациях он сможет представлять интересы футболиста и клуба, который оформляет покупку.

Потолок комиссионных — каким он будет?

Да, размер комиссионных должен быть определен, ФИФА в этом заинтересована. Но сделать это тяжело, потому что слишком низкий уровень вернет футбольный мир к дням теневой «экономики» и конвертов.

Считаю, что куда важнее создать прозрачность в плане информации о переходе. ФИФА хочет получать данные о том, кто, кого и с какой целью представляет. Сейчас творится беспорядок, а агенты постоянно выводят непонятные деньги, не давая прибыли никаких пояснений.

Может быть создана специальная палата ФИФА, которая будет собирать всю трансферную информацию и нести ответственность за все денежные переводы между агентами и клубами. Регулярные отчеты для журналистов и болельщиков снизят риск потери денег.

Вклад солидарности — что это?

Специальная палата также будет контролировать выплату компенсаций и вкладов солидарности. В двух словах, это платежи, которые становятся актуальными для клуба, который представлял игрок в возрасте с 12 до 23 лет. При каждой сделке такой клуб имеет право на часть денег, которые выплачены за переход его воспитанника.

Такая схема актуальна до тех пор, пока игрок не завершит карьеру. Проблема в том, что слишком часто эти деньги не выплачиваются. Например, в 2017 году из суммы порядка 318 миллионов долларов были переведены на счета клубов только 64 миллиона в качестве солидарности.

Почему так? В некоторых случаях появляются юридические трудности, в других — клубы отказываются от выплат в обмен на другие выгоды. Порой просто нет надежного механизма, который будет контролировать соблюдение этого правила, ведь никто не защищает маленькие молодежные клубы. Специальная палата ФИФА должна решить эту проблему с помощью специального электронного «паспорта игрока».

Какие еще планы у ФИФА?

Аренда футболистов. Это назревало давно, а в правилах ФИФА даже нет необходимости указывать цель арендного соглашения.

Суть в том, что аренда должна быть возможностью для прогресса игрока, который затем возвращается и усиливает родную команду. Сейчас все иначе. Есть пример клуба, у которого 53 футболиста выступали в аренде, но только один из них позже вернулся и заиграл. Не надо быть гением, чтобы понять — в таких случаях речь идет о заработке денег.

Когда все заработает?

Заседание пройдет 24 сентября fifa.com

Комитет заинтересованных сторон должен будет утвердить новые правила на следующей неделе, после чего остается дождаться голосования в Совете ФИФА. Возможно, уже к концу года новые законы могут быть утверждены.

Предполагаю, что специальная палата ФИФА имеет самые высокие шансы пройти голосование, как и перемены в мире агентов с их черной бухгалтерией. Все это может появиться уже в 2020-м или 2021 году. Ограничение по арендам — здесь все сложнее, ведь у многих клубов есть активные соглашения на десятки игроков прямо сейчас.

Кроме того, ФИФА рассмотрит детали трансферных окон, ограничение размеров команд, потолок зарплат и налог на роскошь. Как сказал Инфантино, все варианты на столе. 0