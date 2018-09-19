Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 1

25. «Динамо» Загреб — «Лион» 1:7

Групповой этап, сезон 2011/12

Поднимите руки, если готовы сказать, кто оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов. Поднимите руки, если вы присутствовали в тот морозный декабрьский вечер на стадионе «Максимир» и увидели, как форвард Бафетимби Гомис поставил загребское «Динамо» на колени. О, мы и не подозревали.

Для выхода из группы «Лион» должен был побеждать в Загребе с разницей в семь мячей. Более того, он был вынужден рассчитывать на то, что идущий вторым «Аякс» проиграет «Реалу». Для французской команды все началось ужасно — с пропущенного гола от Матео Ковачича.

И все же еще до перерыва Гомис сравнял счет. На 47-й минуте отличился Максим Гоналон, а затем, с 48-й по 52-ю минуту, Гомис достиг хет-трика. Точные удары Лисандро Лопеса, Джимми Бриана и четвертый гол Гомиса лишь довершили разгром соперника. «Аякс» проиграл 0:3, поэтому в плей-офф вышел «Лион».

Загребское «Динамо» вскоре уволило главного тренера Крунослава Юрчича, извинившись перед болельщиками за конфуз.

24. «Лидс» — «Штутгарт» 4:1

1/16 финала, сезон 1992/93

«Лидс» — «Штутгарт» fourfourtwo.com

Турнир, переживший ребрендинг, столкнулся с неожиданной проблемой после того, как по сумме двух встреч в паре «Лидс» — «Штутгарт» возникло равновесие — 4:4.

Чемпионы Бундеслиги в первом матче победили на своем поле 3:0, после чего потерпели поражение в Йоркшире со счетом 1:4. Казалось, что УЕФА выявит сильнейшего по правилу выездного гола, но на 83-й минуте наставник «Штутгарта» допустил ошибку, выпустив на поле югославского защитника Йово Симанича. В составе немецкой команды стало больше трех легионеров, что запрещалось правилами, поэтому «Лидсу» была присуждена победа 3:0.

УЕФА решил провести дополнительную игру на нейтральном поле — «Камп Ноу». В то же время немецкий клуб был не в восторге от этого решения, поскольку считал игравшего за «Лидс» Гэри Спида легионером, тем более что он родился в Уэльсе. Впрочем, УЕФА отклонил все претензии «Штутгарта», а в третьем матче «Лидс» выиграл 2:1 благодаря Гордону Стракану и Карлу Шутту.

23. «Интер» — «Шальке» 2:5

Четвертьфинал, сезон 2010/11

Футболисты «Шальке» fourfourtwo.com

Это птица? А, может, самолет? Нет, это Мануэль Нойер, который в стиле Супермена вынес мяч головой за пределами своей штрафной спустя 27 секунд после стартового свистка. К сожалению для голкипера «Шальке», на краю центрального круга оказался Деян Станкович, который в касание пробил по пустым воротам и не промахнулся.

Последующие 89 минут игрового времени были не менее увлекательными. Даже 33-летний Рауль почувствовал себя более молодым благодаря ужасной защите хозяев поля.

22. «Боруссия» Дортмунд — «Ювентус» 3:1

Финал, сезон 1996/97

Ларс Риккен fourfourtwo.com

«Ты выйдешь на поле и забьешь решающий гол», — инструктировал полузащитника Ларса Риккена главный тренер дортмундской «Боруссии» Оттмар Хитцфельд по ходу финального матча 1997 года. Полузащитнику, отыгравшему за один клуб всю карьеру, понадобилось всего 16 секунд, чтобы выполнить требования тренера и первым касанием отправить мяч в чужие ворота, сделав счет 3:1.

В этой же игре случилась еще одна знаковая замена: Алессандро Дель Пьеро после перерыва вышел на поле вместо Серхио Поррини, чтобы освежить «старую синьору». Именно он ответил голом на дубль Карла-Хайнца Ридле.

Сам Ридле рассказывал, что 3:30 утра в день игры проснулся в холодном поту: «Мне просто снилось, что я забил два мяча».

21. «Гамбург» — «Ювентус» 4:4

Групповой этап, сезон 2000/01

«Гамбург» — «Ювентус» fourfourtwo.com

Перечислите основные элементы матча группового этапа, претендующего на то, чтобы стать классическим. Быстрый гол? Гол вратаря? Невероятный камбек? Поздний и спорный забитый мяч? Тони Йебоа?

Именно эти пять перечисленных элементов позволили «Гамбургу» сыграть вничью с «Ювентусом» Карло Анчелотти. Точный удар головой Игора Тудора уже на 6-й минуте и сумасшедшее празднование, во время которого хорват пробежал половину поля, задали тон игры. Совсем скоро герой «Лидса» Йебоа сравнял счет.

Когда вратарь «Гамбурга» Ханс-Йорг Бутт реализовал пенальти и сделал счет 3:3 за 18 минут до конца основного времени, игра даже не собиралась становиться скучной и обыденной.

И когда Нико Ковач с пределов штрафной площади поразил ворота «Ювентуса», туринский клуб спас Филиппо Индзаги, заработавший и реализовавший пенальти.

Наставник «Гамбурга» Франк Пагельсдорф уже после игры заявил: «Далеко не каждый день вы отыгрываетесь со счета 1:3 в матче против такого клуба, как "Ювентус". Футболисты сыграли отлично, и они еще не скоро забудут эту встречу».

20. «Барселона» — «Динамо» Киев 0:4

Групповой этап, 1997/98

В 1986 году девятилетний мальчик был эвакуирован из своего дома в пригороде Киева в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, которая привела к выбросу в атмосферу радиоактивного облака.

Одиннадцать лет спустя Андрей Шевченко оформил хет-трик в матче с «Барселоной», за которую играли такие футболисты, как Ривалдо и Луиш Фигу.

«В Киеве мы победили "Барселону" со счетом 3:0, после чего один из моих друзей заявил, что нужно дождаться ответной игры. Он сказал, что я ни за что не забью три гола. В итоге ему пришлось оплачивать обед», — заявил Шевченко.

В следующем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Лиги чемпионов, а сам Шевченко вскоре перешел в «Милан».

19. «Интер» — «Арсенал» 1:5

Групповой этап, 2003/04

Футболисты «Арсенала» fourfourtwo.com

Фанаты «Арсенала» остались довольны своим визитом на «Сан-Сиро», хотя отправлялись в Италию они с некоторым беспокойством. Да, у себя в чемпионате «канониры» одержали 10 побед в 13 матчах, но в Лиге чемпионов проиграли «Интеру» (0:3) и киевскому «Динамо» (1:2), а также сыграли вничью с московским «Локомотивом» (0:0), поэтому набрали не так уж много очков.

Конечно, главным преимуществом лондонцев был Тьерри Анри. Ему было 26 лет, он находился на пике, поэтому разорвал защиту «Интера», которую представляли будущие чемпионы мира — Марко Матерацци и Фабио Каннаваро.

С первых минут стало понятно, что остановить Анри практически нереально. Он забил первый гол, а спустя четыре минуты после перерыва ассистировал Фредди Юнгбергу, сделавшему счет 2:1. В последние пять минут Анри, Эду и Робер Пирес забили еще по голу.

«Некоторые игроки, у которых есть воля, становятся неконтролируемыми. Вчера у Анри была эта воля. Он уничтожил "Интер". Нет смысла спорить или горевать. Нужно лишь поаплодировать мистеру Атаке», — написала итальянская газета Gazzetta dello Sport.

«Этот успех можно сравнить разве что с победой Англии в Мюнхене. Но все же в этот раз все было намного лучше», — признался после игры Эшли Коул. Действительно, «Арсенал» сыграл так хорошо, что помешать ему не смогло даже присутствие Паскаля Сигана в центре обороны.

18. «Монако» — «Депортиво» 8:3

Групповой этап, 2003/04

Дадо Пршо fourfourtwo.com

Хорватский форвард Дадо Пршо грамотно воспользовался невероятно открытой игрой, оформив покер в самой результативной игре Лиги чемпионов до прошлого сезона, когда дортмундская «Боруссия» разгромила «Легию» 8:4. «Депортиво», конечно же, нельзя назвать слабым соперником, тем более что в сезоне 2001/02 он стал вторым в Примере, опередив «Реал» и «Барселону», но именно тот день футболисты из Ла-Коруньи хотели забыть поскорее.

Лишь в тот момент, когда на 52-й минуте счет стал 7:3, команды решили играть немного более осторожно. В этом же сезоне «Монако» дошел до финального матча в Гельзенкирхене, где его ошибки в обороне не позволили справиться с «Порту».

17. «Манчестер Сити» — «Монако» 5:3

1/8 финала, сезон 2016/17

«Манчестер Сити» — «Монако» fourfourtwo.com

Все болельщики насаждались триллером, когда молодая и динамичная команда Леонарду Жардима пожаловала на «Этихад». Как для первого матча раунда плей-офф, игра прошла по непривычному сценарию — команды действовали открыто и забили восемь мячей, притом гости вели 2:1 и 3:2. И лишь усилиями Серхио Агуэро, Джона Стоунза и Лероя Сане «горожанам» удалось победить.

«Небесно-голубые» подумали, что им сопутствует удача, но так продолжалось лишь до ответной игры, в которой подопечные Пепа Гвардиолы уступили 1:3. 0