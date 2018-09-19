ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Повод найден. Глушаков не вернется из-за лайка

    Реакция прессы на скандальную ситуацию с отстранением капитана «Спартака» Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Денис ГлушаковПовод найден. Глушаков не вернется из-за лайка «Ливерпуль» вырвал победу в добавленное время«Ливерпуль» продолжает дело, начатое в прошлом сезоне «Галатасарай» — «Локомотив»«Локо» был хуже «Галатасарая», но не настолько
  • 13:01
    • Родченков заявил, что восстановление РУСАДА станет катастрофой для всего спорта
  • 10:13
    • Ещенко, Глушаков и Адриано не полетели на матч с «Рапидом»
  • 08:55
    • Вальверде: Месси делает фантастические вещи обыденными
  • 23:57
    • «Ливерпуль» обыграл ПСЖ на «Энфилде»
  • 23:53
    • «Локомотив» крупно проиграл «Галатасараю» в Стамбуле
  • 00:19
    • «Црвена Звезда» разошлась миром с «Наполи»
  • 00:15
    • «Шальке» и «Порту» сыграли вничью
    Все новости спорта
    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от первой команды после лайков поста актера Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера «красно-белых» Массимо Карреры. Оба игрока в итоге не полетели на матч Лиги Европы против венского «Рапида».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Каррера искал повод избавиться от Глушакова

    «Как искусно все вновь обернулось. Вылетает "Спартак" из Лиги чемпионов, теряет 20 миллионов евро и Промеса, играет натужно и плохо, а кто виноват? Глушаков. И зачем вспоминать, что к 2:3 от ПАОКа он не имеет никакого отношения, потому что сидел на лавке.

    Зачем отмечать, что удаление в первом тайме ответного матча заработал Луис Адриано. Зачем нам всем знать, что пенальти от "Ахмата" пришёл из-за фола Попова, а игры у "Спартака" не было что до Глушакова на поле, что после.

    И уж вряд ли кого-то взволнует, что главный матч с "Динамо" в конце прошлого сезона команда Карреры спустила тоже без Глушакова. Да и 1:3 с "Ахматом" случились без него.

  • «Локо» был хуже «Галатасарая», но не настолько
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Локомотива» в Турции
  • Сегодня

    • А ведь все так долго ждали повода, чтобы отодвинуть капитана. Сначала это удалось после незабитого пенальти с "Тосно". Результаты, правда, не улучшились, и это разочаровало. Ведь летом отдать Дениса, параллельно расчищая пространство для Романа Ерёменко, хотелось очень сильно, но не вышло — слишком большая зарплата. Игроков лучше, включая ушедшего Пашалича, на этой позиции все равно не было, так что и показательная акция закончилась.

    Нужен был новый повод, и вот он случился — лайки. Две случайные отметки, которые поразили Карреру настолько, что он отстранил Глушакова и Ещенко от команды, приказав работать отдельно. Хотя почему-то прямое выступление Ханни тренера не взволновало, а здесь принципиальность оказалась такой, что для реабилитации не помогло даже обращение коллектива», — отметил автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

    Проблемы у «Спартака» начались давно

    Андрей Ещенко
    ФК «Спартак»

    «Ситуация говорит сама за себя — в стане красно-белых и без того было не всё спокойно. Ранее Софьян Ханни многозначительно и филигранно намекал через пост в социальной сети, что неплохо было бы ему уже появиться на поле в стартовом составе. Очевидно, что отъезд Промеса только добавил "Спартаку" нервозности, которую команда демонстрирует не только на футбольном поле посредством невнятной игры, но и реакцией своих представителей на внешние раздражители.

    Подобный поворот событий не кажется странным с учётом того, что около года назад Глушаков уже позволил себе публичные высказывания в отношении Карреры, назвав того не самым лучшим в мире тренером. Тогда Массимо парировал высказывание капитана команды мыслью о том, что если бы он не считал Глушакова хорошим игроком, то сказал бы ему об этом в личной беседе. Тем не менее, в конце сезона Денис отправился на скамейку запасных, но тренер заявил, что никакого конфликта по-прежнему нет. Впрочем, как выяснилось, полного взаимопонимания тоже. Новый скандал только подчеркнул проблему — с личным общением в команде туго.

  • Ещенко, Глушаков и Адриано не полетели на матч с «Рапидом»
  • Читайте по теме

    • Есть проблемы и с взаимопониманием. Каррера не раз говорил на пресс-конференциях, что за былые заслуги в состав никто попадать не будет, как не будут незаслуженно проходить в старт и те, кто был приобретен за немалые деньги. В этом свете действия что Ханни, что Глушакова с Ещенко выглядят, как детская обида исподтишка. Дескать, мы господа заслуженные, а ты выпускаешь вместо нас на поле юнцов.

    Но нельзя отрицать того, что по объективным игровым показателям и Глушаков и Ещенко ещё с конца прошлого сезона выглядят самыми слабыми игроками в команде. Выступление Ханни в последнем матче "Спартака" говорит о том, что и новичок команды, любящий общение в социальных сетях, тоже относится к когорте игроков, ещё не набравших оптимальных кондиций», — пишет обозреватель Rusfootball.info Данила Харченко.

    Каррера — требовательный самодур?

    Массимо Каррера
    ФК «Спартак»

    «Если Массимо по типажу такой же, как его друг Конте, то усталость должна была наступить рано или поздно. Помните эти мнения про Антонио: "Его слишком много!" Каррера тоже вмешивается во все аспекты: приглашает поваров и нутриционистов, окружает себя своими людьми (Трабукки, тренерский штаб из прошлого сезона), хочет иметь решающее слово в трансферах. Не факт, что во всем этом является экспертом, но собственная правота важнее. Это не намеренные злодеяния, просто такой метод управления, с которым окружающим непросто смириться. Человек видит цель и прокладывает к ней путь, не слишком считаясь с мнениями и эмоциями окружающих.

  • «Спартаку» нужно учиться жить без Промеса
  • Реакция спортивных СМИ на домашнее поражение красно-белых от «Ахмата»
  • 17/09/2018

    • Но для этого нужно быть безупречным, а Массимо даже на своей тренерской стезе пока не супермен. За два года у игроков могло сформироваться определенное мнение о тренере, если Роман Пилипчук давал им внятные установки и рассказывал, как победить того или иного соперника, а Каррера только толкал мотивационные речи. Тем паче, если иногда отодвигал помощника в сторону и подставлял команду глупыми решениями. Подчеркиваю, это всего лишь версия, как и второй вариант», — подчеркнул Александр Чистяков из Soccer.ru.

    У «Спартака» была похожая ситуация с Дзюбой

    Артем Дзюба
    ФК «Спартак»

    «"Спартак" пока никак не комментирует ситуацию. Вопрос в том, как именно оформлять дисциплинарные санкции и выносить ли их вообще. Ситуация неординарная — не припомнить случаев, когда футболиста штрафовали за лайк в соцсетях, пусть и с критикой одного из работников (в данном случае — главного тренера) клуба.

    У красно-белых была в 2015 году похожая история — Артем Дзюба, имея истекающий действующий контракт со "Спартаком" и подписав договор с "Зенитом" (по регламенту он имел право на это), дал интервью сайту сине-бело-голубых. "Спартак" лишил футболиста так называемой поощрительной выплаты за февраль 2015-го — в этом месяце и было дано интервью. Палата по разрешению споров РФС признала правоту клуба, но затем комитет РФС по статусу игроков принял сторону футболиста и обязал вернуть ему деньги.

  • Большая победа с горьким привкусом. Как ЦСКА убрал с пути «Уфу»
  • Победа ЦСКА над «Уфой» в седьмом туре РПЛ — в нашем обзоре прессы
  • 16/09/2018

    • Сейчас, возможно, к Глушакову будут официальные претензии не за лайк, а за фразу "это цирк" — без разрешения пресс-службы футболист по контракту, вероятно, не имел права на общение со СМИ. Тем более фраза "это цирк" действительно может быть трактована как оскорбительная по отношению к клубу — если представители красно-белых станут делать на этом упор. Каррера может высказать мнение, но решение о штрафе/переводе в "Спартак-2" или молодежный состав должен официальным приказом оформить клуб», — констатировал журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Терри к нам не поедет
  • 13/09/2018 в 01:58
    •
  • Прогноз
  • «Рапид» — «Спартак»
  • 1.90
  • Завтра в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • «Реал» уже не фаворит. Как трансфер Роналду повлиял на расклады в Лиге чемпионов
    • Вчера в 14:23     Поль Погба
  • Деньги, но не слава. Как «МЮ» потерял свой статус
    • 01:09 14/09/2018     «Ливерпуль» показал лучший старт в чемпионате Англии с 1990 года
  • «Ливерпуль» трактором прет к титулу
    • 03:36 16/09/2018
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол «Реал» уже не фаворит. Как трансфер Роналду повлиял на расклады в Лиге чемпионов«Барселона», «Реал», «Ювентус» или англичане — кто выиграет ЛЧ в этом сезоне? Вчера в 14:230
  • 13:15
    • Геркус: Разгром от «Галатасарая» сильно бьет по нашим амбициям
  • 13:31
    • Два игрока «Валенсии» пропустят матч ЛЧ против «Ювентуса»
  • 12:45
    • Александрова во втором круге турнира в Сеуле сыграет с Остапенко
    «Галатасарай» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Галатасараю», «Виктория» примет ЦСКАОбзор и результаты матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19 00:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чешский выезд ЦСКА и сложные времена «Валенсии»
  • 4.86
    •
  • 12:35
    • Симеоне: Гризманн провел отличный матч против «Монако»
  • 12:20
    • Серия Б опровергла информацию о приостановлении чемпионата
  • 12:06
    • Чалов: В Лиге чемпионов нет проходных команд
    Френки Де Йонг Футбол Таланты, которые могут «взорвать» Лигу чемпионовДесятка перспективных игроков, которые уже в нынешнем сезоне могут заявить о себе в самом престижном турнире Европы Вчера в 13:480
  • 11:19
    • Мещеряков: «Локомотив» показал чуть ли не лучший футбол в сезоне
  • 11:02
    • Корея и КНДР подадут совместную заявку на Игры-2032
  • 10:49
    • «Майами» продлил контракт с Уэйдом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие