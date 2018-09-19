Повод найден. Глушаков не вернется из-за лайка

Футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от первой команды после лайков поста актера Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера «красно-белых» Массимо Карреры. Оба игрока в итоге не полетели на матч Лиги Европы против венского «Рапида».

Каррера искал повод избавиться от Глушакова

«Как искусно все вновь обернулось. Вылетает "Спартак" из Лиги чемпионов, теряет 20 миллионов евро и Промеса, играет натужно и плохо, а кто виноват? Глушаков. И зачем вспоминать, что к 2:3 от ПАОКа он не имеет никакого отношения, потому что сидел на лавке.

Зачем отмечать, что удаление в первом тайме ответного матча заработал Луис Адриано. Зачем нам всем знать, что пенальти от "Ахмата" пришёл из-за фола Попова, а игры у "Спартака" не было что до Глушакова на поле, что после.

И уж вряд ли кого-то взволнует, что главный матч с "Динамо" в конце прошлого сезона команда Карреры спустила тоже без Глушакова. Да и 1:3 с "Ахматом" случились без него.

А ведь все так долго ждали повода, чтобы отодвинуть капитана. Сначала это удалось после незабитого пенальти с "Тосно". Результаты, правда, не улучшились, и это разочаровало. Ведь летом отдать Дениса, параллельно расчищая пространство для Романа Ерёменко, хотелось очень сильно, но не вышло — слишком большая зарплата. Игроков лучше, включая ушедшего Пашалича, на этой позиции все равно не было, так что и показательная акция закончилась.

Нужен был новый повод, и вот он случился — лайки. Две случайные отметки, которые поразили Карреру настолько, что он отстранил Глушакова и Ещенко от команды, приказав работать отдельно. Хотя почему-то прямое выступление Ханни тренера не взволновало, а здесь принципиальность оказалась такой, что для реабилитации не помогло даже обращение коллектива», — отметил автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Проблемы у «Спартака» начались давно

Андрей Ещенко ФК «Спартак»

«Ситуация говорит сама за себя — в стане красно-белых и без того было не всё спокойно. Ранее Софьян Ханни многозначительно и филигранно намекал через пост в социальной сети, что неплохо было бы ему уже появиться на поле в стартовом составе. Очевидно, что отъезд Промеса только добавил "Спартаку" нервозности, которую команда демонстрирует не только на футбольном поле посредством невнятной игры, но и реакцией своих представителей на внешние раздражители.

Подобный поворот событий не кажется странным с учётом того, что около года назад Глушаков уже позволил себе публичные высказывания в отношении Карреры, назвав того не самым лучшим в мире тренером. Тогда Массимо парировал высказывание капитана команды мыслью о том, что если бы он не считал Глушакова хорошим игроком, то сказал бы ему об этом в личной беседе. Тем не менее, в конце сезона Денис отправился на скамейку запасных, но тренер заявил, что никакого конфликта по-прежнему нет. Впрочем, как выяснилось, полного взаимопонимания тоже. Новый скандал только подчеркнул проблему — с личным общением в команде туго.

Есть проблемы и с взаимопониманием. Каррера не раз говорил на пресс-конференциях, что за былые заслуги в состав никто попадать не будет, как не будут незаслуженно проходить в старт и те, кто был приобретен за немалые деньги. В этом свете действия что Ханни, что Глушакова с Ещенко выглядят, как детская обида исподтишка. Дескать, мы господа заслуженные, а ты выпускаешь вместо нас на поле юнцов.

Но нельзя отрицать того, что по объективным игровым показателям и Глушаков и Ещенко ещё с конца прошлого сезона выглядят самыми слабыми игроками в команде. Выступление Ханни в последнем матче "Спартака" говорит о том, что и новичок команды, любящий общение в социальных сетях, тоже относится к когорте игроков, ещё не набравших оптимальных кондиций», — пишет обозреватель Rusfootball.info Данила Харченко.

Каррера — требовательный самодур?

Массимо Каррера ФК «Спартак»

«Если Массимо по типажу такой же, как его друг Конте, то усталость должна была наступить рано или поздно. Помните эти мнения про Антонио: "Его слишком много!" Каррера тоже вмешивается во все аспекты: приглашает поваров и нутриционистов, окружает себя своими людьми (Трабукки, тренерский штаб из прошлого сезона), хочет иметь решающее слово в трансферах. Не факт, что во всем этом является экспертом, но собственная правота важнее. Это не намеренные злодеяния, просто такой метод управления, с которым окружающим непросто смириться. Человек видит цель и прокладывает к ней путь, не слишком считаясь с мнениями и эмоциями окружающих.

Но для этого нужно быть безупречным, а Массимо даже на своей тренерской стезе пока не супермен. За два года у игроков могло сформироваться определенное мнение о тренере, если Роман Пилипчук давал им внятные установки и рассказывал, как победить того или иного соперника, а Каррера только толкал мотивационные речи. Тем паче, если иногда отодвигал помощника в сторону и подставлял команду глупыми решениями. Подчеркиваю, это всего лишь версия, как и второй вариант», — подчеркнул Александр Чистяков из Soccer.ru.

У «Спартака» была похожая ситуация с Дзюбой

Артем Дзюба ФК «Спартак»

«"Спартак" пока никак не комментирует ситуацию. Вопрос в том, как именно оформлять дисциплинарные санкции и выносить ли их вообще. Ситуация неординарная — не припомнить случаев, когда футболиста штрафовали за лайк в соцсетях, пусть и с критикой одного из работников (в данном случае — главного тренера) клуба.

У красно-белых была в 2015 году похожая история — Артем Дзюба, имея истекающий действующий контракт со "Спартаком" и подписав договор с "Зенитом" (по регламенту он имел право на это), дал интервью сайту сине-бело-голубых. "Спартак" лишил футболиста так называемой поощрительной выплаты за февраль 2015-го — в этом месяце и было дано интервью. Палата по разрешению споров РФС признала правоту клуба, но затем комитет РФС по статусу игроков принял сторону футболиста и обязал вернуть ему деньги.

Сейчас, возможно, к Глушакову будут официальные претензии не за лайк, а за фразу "это цирк" — без разрешения пресс-службы футболист по контракту, вероятно, не имел права на общение со СМИ. Тем более фраза "это цирк" действительно может быть трактована как оскорбительная по отношению к клубу — если представители красно-белых станут делать на этом упор. Каррера может высказать мнение, но решение о штрафе/переводе в "Спартак-2" или молодежный состав должен официальным приказом оформить клуб», — констатировал журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. 0