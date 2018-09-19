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    Ещенко, Глушаков и Адриано не полетели на матч с «Рапидом»

    Лига Европы Спартак
    «Спартак» объявил имена игроков, которые в 10 часов 20 минут вылетели из московского аэропорта «Шереметьево» в Вену на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Рапида», передает «Спорт-Экспресс».

    Луис Адриано
    Луис Адриано
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    В списке из 21 футболиста не оказалось защитника Андрея Ещенко, полузащитника Дениса Глушакова и форварда Луиса Адриано. Бразилец дисквалифицирован на три матча в еврокубках.

    Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артем Ребров.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Педро Роша.

    Матч «Рапид» — «Спартак» пройдет 20 сентября в Вене. Начало — в 20:00 мск. 0

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