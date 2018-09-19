Ещенко, Глушаков и Адриано не полетели на матч с «Рапидом»

Луис Адриано
ФК «Спартак»
В списке из 21 футболиста не оказалось защитника Андрея Ещенко, полузащитника Дениса Глушакова и форварда Луиса Адриано. Бразилец дисквалифицирован на три матча в еврокубках.
Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артем Ребров.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Марко Петкович, Николай Рассказов.
Полузащитники: Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Педро Роша.
Матч «Рапид» — «Спартак» пройдет 20 сентября в Вене. Начало — в 20:00 мск. 0