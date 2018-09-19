«Локо» был хуже «Галатасарая», но не настолько

Московский «Локомотив» на выезде уступил «Галатасараю» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Первый гол хозяева отправили в ворота Маринато Гилерме уже на 9-й минуте встречи. В составе «львов» отличился Гарри Родригес. В середине второго тайма Эрен Дердийок удвоил преимущество «Галатасарая». Уже в добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота «Локомотива»: 11-метровый легко реализовал Сельчук Инан.

«Локомотив» не готов к Лиге чемпионов

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский огорчен слабым стартом российской команды в еврокубках и проваленным началом матча.

«С первых минут стало понятно, что психологически к возвращению в Лигу чемпионов "Локомотив" не готов. Точнее сказать, Стамбул для этого мероприятия не самое лучшее место. Команда Юрия Семина ожидаемо попала под несколько мощных зарядов. "Галатасарай" сразу же закупорил чемпиона России на своей половине поля, попутно окунув москвичей в управляемый хаос. Трибуны уничтожали "Локо" повышенными децибелами, и довольно быстро гости посыпались.

Турки отказались от подач с угловых в пользу розыгрыша, и неприятность у ворот Гилерме возникла уже на 9-й минуте. На левом углу штрафной мяч получил Гарри Родригеш, после чего хавбек прошел вдоль линии и, не встретив сопротивления, мощно приложился в ближний угол. Гилерме не удалось погасить удар страшной силы, мяч от его перчаток срикошетил в газон, а затем в ворота. Накрой Гжегож Крыховяк соперника, вступи в борьбу, момента удалось бы избежать.

Но "Локо" не дрогнул, а наоборот как-то мобилизировался. После момента Эмре Акбабы, как две капли воды похожего на гол Родригеша, "Локо" наконец сдвинулся с мертвой точки в сторону ворот соперника. После 20-й минуты и до конца тайма железнодорожники могли не только отыграться, но и выйти вперед».

Страшная Турция

Дмитрий Зимин, корреспондент «Спорта День за Днем», винит атмосферу турецкого стадиона в разгромном поражении «Локомотива».

«В Турции не по себе становится уже возле стадиона. Особенно, если вы приехали не в курортные города — Аланию или Анталию, а в Стамбул. Это не страх, а ощущение, что все точно пойдет не по плану. Вокруг всегда тысячи непредсказуемых турок, которые знают одно — их команда самая мощная и непобедимая! Несмотря ни на что! Их тренер Фатих Терим может драться в ресторанах, ставить в оборону полузащитника — он все равно лучший. Игроки этим питаются.

Показателен момент в начале второго тайма. Полузащитник Баду Ндиай, понимая, что команда постепенно скисает, начал махать руками, обращаясь к болельщикам. Те взревели. Хозяевам это не особо помогло. Ощущение, что батарейка села через 10 минут после начала матча. Зато какие были эти 10 минут…

"Галатасарай" сыграл на легкой растерянности гостей. Главный тренер "Локо" Юрий Семин может сколько угодно говорить об опыте своих игроков, но одно дело выходить на турецкие/шотландские/сербские стадионы и совсем другое — в условной Бельгии. И когда 14 лет не играешь в Лиге чемпионов, сразу приспособиться ко всему сложно.

"Железнодорожники", конечно, прогулялись перед игрой в стильных костюмах, пофотографировались с болельщиками, но быстро в игру войти не смогли. Хотя, когда на правом фланге обороны Владислав Игнатьев, который не всегда эффективен даже в РПЛ, надеяться на удачу не стоит. Турки разрывали "Локо" по флангам: не помогало даже присутствие трех защитников. Соперник был быстрее, удачливее и острее. Конечно, можно назначить виновником первого гола голкипера Гильерме, пропустившего мяч под рукой, но виновата вся команда, которая за 10 минут пару раз вышла со своей половины».

Лучшая игра «Локо» в сезоне

Автор «Спорт-Экспресса» Илья Андреев хвалит игру «Локомотива».

«Игра возобновилась, "Локомотив" пошел в атаку. Но "Галатасарай" приспособился к команде Семина и отбился без особых проблем. Потом и вовсе перехватили инициативу. Например Н’Диай пробил издалека — выручил Гильерме. Вратарь "Локомотива" отбил и мощнейший удар Нагатомо в упор — правда, мгновением ранее судья зафиксировал офсайд.

"Локомотив" же никак не мог прибавить (хотя было ясно, что турецкий клуб ему вполне по зубам). И на 67-й минуте пропустил второй мяч — швейцарский нападающий турецкого происхождения Дердийок забил со штрафного. Форвард пробил точно в место, где в стенке стоял одноклубник Беланда — марокканец отошел ровно в момент удара, а Хеведес проводил мяч взглядом.

Семин заменил Игнатьева на Эдера, человека, показывающего класс в решающие моменты. Но ничего не изменилось — "Галатасарай" засушил игру и выиграл матч. Да еще и третий забил — пенальти реализовал Сельчук, вышедший на замену в добавленное время.

0:3 — слишком жестко. По качеству "Локо" провел свои лучшие 60 минут в сезоне. Но матч длится 90».

Фернанедш — лучший в «Локомотиве»

Корееспондент «Чемпионата» Павел Пучков считает, что «Локомотив» не заслужил такого крупного поражения.

«Если гостям удавалось отодвигать игру на чужую половину поля, то начинался лучший футбол "Локомотива" за последние полгода. У чужих ворот московский клуб так качественно не создавал моменты с выезда к "Динамо" (аж 14 апреля). И практически все опасные ситуации возникали благодаря Ману Фернандешу или при его непосредственном участии.

На вчерашней пресс-конференции португальский полузащитник сказал, что для него важнее всего — футбол. Против "Галатасарая" сыграл Ману, близкий к своей идеальной форме. Финты ради пользы, видение поля, разгон атак. Если Алексей Миранчук выглядел потерянным в атмосфере свиста, то Ману вообще не паниковал. Теперь точно понятно, что Фернандеш по своим кондициям готов играть классно. Непонятно, хватит ли мотивации на чемпионат России.

В конце первого тайма Алексей Миранчук не смог обработать простейшую передачу. Юрий Семин после перерыва останавливал мяч изящнее. Несколько классных атак гостей закончились только по причине глупых недочетов. Гол со штрафного после фола, которого можно было избежать. Пенальти в конце вообще конкретный привет Кверквелии. "Галатасарай" не был лучше на три гола. Но вместе со стадионом игроки турецкого клуба показали "Локомотиву", что такое атмосфера Лиги чемпионов. Московский клуб так долго хотел почувствовать этот турнир. Но пока морально к нему готовы не все».

Можно и без Смолова

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой оценивает игру атаки «Локомотива», которая никак не проявила себя в матче с «Галатасараем».

«Дисквалификация, которую Фёдор Смолов заработал в еврокубках ещё в прошлом сезоне, отложила дебют форварда в Лиге чемпионов. Из-за отсутствия Смолова Сёмин решил перейти на прежнюю модель игры без фактического центрфорварда. Роль наконечника копья была доверена Джефферсону Фарфану, но перуанец, всё же, регулярно покидал зону таргетмена, превращаясь в своеобразного свободного художника.

Матч с "Галатасараем" показал, что пока особой зависимости у "Локомотива" от Смолова нет. Лишь какое-то чудовищное стечение обстоятельств помешало гостям забить в Стамбуле. "Локо" провёл 42 потенциально опасные атаки против 38 соперника, нанёс 8 ударов, 3 из которых пришлись в створ ворот. Конечно, велик соблазн поговорить о том, смог бы забить "Локо" со Смоловым или нет, но в плане организации игры отсутствие центрфорварда не было заметным. Пресс-служба москвичей и вовсе после матча назвала поражение незаслуженным (!!).

В то же время очередным шансом не воспользовался Эдер. Португалец снова разочаровал, не сумев никак проявить себя более чем за 20 минут, проведённых на поле. С таким усилением со скамейки запасных будет сложно чего-то добиться в еврокубках. В этой ситуации болельщикам "Локо" остаётся лишь надеяться, что Смолов наберёт нужные кондиции и обойдётся без травм».

Проблемы с вратарем

Блогер Soccer.ru Синклейр критикует игру голкипера сборной России и «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Считаете ли вы, что Гильерме причастен к тому, что случилось с "Локомотивом"? Да, он несколько раз в сложных ситуациях выручил. Как и Муслера. Но ключевые эпизоды с голами — это не нечто нерешаемое для среднего даже вратаря.

Первый удар Родригеса был хлестким, из-за толпы, но все же издали и в ближний угол. Гильерме как-то не слишком четко сложился, словно не вполне был готов. Второй мяч был забит со штрафного, тоже издали, но не во вратарский угол. Дердийок грамотно использовал неверно выставленную стенку, просто обведя ее со стороны ворот.

Добавил бы Гильерме всего одного человека к стенке, и гола такого не случилось бы. А так Эрену удалось попасть в мертвую зону — в угол, прикрытый стенкой, до которого вратарь не дотянулся бы. И подкрутка не была какой-то невероятной. Правши так могут крутить вполне себе уверенно. Ну а третьему мячу уже особо внимания уделять не стоит.

"Локомотив" пошел ва-банк, допустил ошибку, получил контратаку, и Гильерме сфолил в своей штрафной. Сам по себе этот мяч ничего уже не решал в компенсированное время. Конечно, во всех голевых эпизодах недоработал кто-то еще. Потеря в третьем голе, не накрыли в первом, сфолили у штрафной во втором. И все же — таких эпизодов у всех команд хватает, но в ключевой момент вратарь подчищает».

«Локомотиву» нужен сильный тренер

Колумнист «Евроспорта» Илья Егоров считает, что «Локомотиву» пора менять тренера.

«Если команда играет неубедительно, тренер ищет новые тактические решения. Случай с Семиным — исключение. Показателен пример Смолова — Палыч все еще уверен, что многочисленные забросы помогут Федору зажечь, хотя в последний раз они действовали при здоровяке Шкулетиче. Очевидно, что Смолов игрок другого формата, и с ним нужно действовать иначе: развивать атаки низом с помощью Фернандеша и братьев Миранчуков. При этом Семин часто играет осторожно, и матчи, в которых "Локомотив" должен побеждать аутсайдеров на классе (»Крылья« или "Анжи"), завершаются победами с минимальной разницей в счете.

В матче с "Галатасараем" Семин снова включил опасения и перестроился на менее привычную схему с пятью защитниками. Но никакой пользы рокировка не принесла. Турки в игре без мяча были банально хуже, и в некоторых эпизодах после первого гола "Локо" без проблем мог дожимать. Из Стамбула Палыч увез несколько вещей. Во-первых, три мяча из ворот Гилерме. Во-вторых, подтверждение проблемы с реализацией. В-третьих, жирно подчеркнутое фиаско в обороне. Иначе назвать привезенный пенальти и эпизод с забегом Родригеса во втором тайме, после которого Гилерме распластался в шикарном сэйве, объяснить нельзя.

Но если цель "Локо" — двигаться дальше, то нужно расставаться с Палычем. Семин — классный вариант для прошлого сезона, когда команде был нужен герой для мощного всплеска адреналина. Очевидно, что теперь "Локо" нужен не столько эмоциональный тренер, сколько более грамотный тренер, который способен поставить игру, адаптировать новичков и без проблем общаться с руководителями». 0