Таланты, которые могут «взорвать» Лигу чемпионов

10. Френки Де Йонг («Аякс»)

Это уже успешный сезон для 21-летнего полузащитника. Он ярко провел свой международный дебют за Нидерланды в поединке против Франции, а за его успехами активно следят «Тоттенхэм» и «Барселона». Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов в будущем.

Если бы «Аякс» не прошел киевское «Динамо» в плей-офф отбора Лиги чемпионов, то вряд ли Де Йонг все еще оставался бы в Амстердаме. Но теперь команда будет вести борьбу с «Бенфикой» и АЕКом за второе место в группе Е вслед за «Баварией», а Де Йонг, которого сравнивают с Лукой Модричем, поможет партнерам в достижении цели и получит шанс проявить себя на высоком уровне.

9. Малком («Барселона»)

Малком fourfourtwo.com

Бразилец является потенциальной суперзвездой, которая оказалась в составе каталонцев минувшим летом, что было весьма непросто. 21-летний вингер планировал покинуть «Бордо» и перейти в «Рому», но «Барса» перехватила таланта в последний момент.

Более того, Малком даже забил римлянам в предсезонном поедиинке. У «Барселоны» уже есть Месси, Коутиньо, Суарес и Дембеле, поэтому маловероятно, что Малком получит много шансов в Лиге чемпионов. Но в клубе однозначно захотят доказать, что не зря провернули эту сделку, поэтому бразилец будет играть.

8. Джастин Клюйверт («Рома»)

Джастин Клюйверт fourfourtwo.com

«Рома» будет надеяться, что их новичок заставит забыть о неудаче в борьбе за Малкома. Джастин — сын экс-форварда «Барсы» Патрика Клюйверта, в прошлом сезоне он стал ключевой фигурой «Аякса», забив десять голов, в том числе и свой первый хет-трик.

В Серии А Клюйверт-младший пока лишь дважды вышел на замену, но это просто вопрос времени, когда Патрик станет основным в первой команде «волков».

7. Тимоти Веа (ПСЖ)

Тимоти Веа fourfourtwo.com

Джастин Клюйверт — не единственный сын футбольной легенды, который последовал по стопам отца.Тимоти — младший ребенок Джорджа Веа — лучшего бомбардира Лиги чемпионов-1994/95. Веа-младший провел большую часть прошлого сезона во второй команде ПСЖ, выступая в четвертой лиге чемпионата Франции.

Однако 18-летний нападающий сумел доказать свою ценность и попал в первую команду, записав на свой счет голы в поединках с «Монако» в Суперкубке и «Каном» в Лиге 1. Тимоти унаследовал темп и мастерство отца, а в его активе уже есть игры за сборную США. Он способен устроить проблемы «Наполи», «Ливерпулю» и «Црвене Звезде» в группе С.

6. Гонсало Гедеш («Валенсия»)

Гонсало Гедеш fourfourtwo.com

Как и Френки Де Йонг, Гедеш отказался от перехода в лондонский «Арсенал» и выбрал «Валенсию», покинув ПСЖ за сумму порядка 40 миллионов евро. Португалец уже выступал за испанцев на правах аренды в прошлом сезоне, отыграв 33 поединка в Примере. На его счету пять голов.

Тем не менее, в новом сезоне 21-летний вингер, выступавший за Португалию на ЧМ-2018, впервые испытает на себе уровень Лиги чемпионов в одной группе с «Манчестер Юнайтед», «Янг Бойз» и «Ювентусом».

5. Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Фил Фоден fourfourtwo.com

Полузащитник стал самым молодым игроком, получившим медаль чемпиона АПЛ в прошлом сезоне. Также Фил помог «Сити» добыть победу в Кубке Лиги, а ведь ему только 18 лет.

Многогранный английский хавбек вряд ли внесет слишком большой вклад на пути «Сити» к мечте — завоеванию трофея Лиги чемпионов. Но досрочное завоевание путевки в плей-офф турнира позволит Пепу Гвардиоле дать шанс молодым. В таком случае Фоден сможет заявить о себе в полной мере.

4. Джейдон Санчо («Боруссия» Д)

Джейдон Санчо fourfourtwo.com

Еще один выпускник академии «Манчестер Сити», который решил искать свое счастье в другом клубе, подписав контракт с Дортмундом в прошлом году. Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Этот переход не понравился Пепу Гвардиоле, но дал возможность Санчо прогрессировать.

В прошлом сезоне Санчо появился на поле 12 раз, а его гол в ворота «Байера» в апреле сделал 18-летнего игрока самым молодым англичанином, который отличился в Бундеслиге. Ожидается, что фрорвард начнет блистать в поединках против «Брюгге», «Атлетико» и «Монако» в группе А.

3. Лаутаро Мартинес («Интер»)

Лаутаро Мартинес fourfourtwo.com

Аргентинский нападающий уже доказал свой потенциал, оформив хет-трик за «Расинг» в Копа Либертадорес в ворота «Крузейро». Теперь он попытается повторить свой подвиг, но уже на европейской земле.

21-летний игрок уже продемонстрировал, что стоит 22,7 миллиона евро, которые за него выложил «Интер». Он забил впечатляющий мяч в ворота «Атлетико» в рамках Международного кубка чемпионов. В последнее время Мартинес залечивает травму, но после выздоровления он начнет успешно бороться за место в основе миланского клуба.

2. Джибриль Соу («Янг Бойз»)

Джибриль Соу fourfourtwo.com

После пяти неудачных попыток «Янг Бойз» удалось выйти в групповой этап Лиги чемпионов, одолев в плей-офф загребское «Динамо». Другое дело, что дальше команду ждут монстры — «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Ювентус».

Однако у швейцарцев есть один весомый козырь — крайне перспективный полузащитник Джибриль Соу. В апреле им интересовался «Арсенал». 21-летний футболист недавно дебютировал за сборную Швейцарии в Лиге наций против Исландии (6:0). Нет сомнений, что Соу — мастер, которому хватает уверенности в своих силах.

1. Мартен Терье («Лион»)

Мартен Терье fourfourtwo.com

Форвард присоединился к «Лиону» еще в январе, а «Лилль» получил за игрока 11 миллионов евро, но только недавно состоялся дебют Терье за новую команду, до этого он на правах аренды выступал за «Страсбур».

21-летний нападающий быстро показал свое мастерство и даже забил гол в ворота «Страсбура». Парень явно одарен технически, умеет думать на поле, что он сможет продемонстрировать в еврокубках, в том числе против «Манчестер Сити». 0