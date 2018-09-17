Первые голы Роналду: от облегчения до траснформации бренда «Ювентуса»

Накануне Криштиану Роналду забил свои первые два мяча в составе «Ювентуса», который победил на своем поле «Сассуоло» 2:1 в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Приводим самые интересные мнения в СМИ по этому поводу.

Настоящий Роналду вернулся

«Ожидание удовольствия само по себе есть удовольствием, и все же, когда приходит удовольствие — еще лучше, пусть даже мяч забивается после грубой ошибки соперника в пустые ворота. После 344 минут Криштиану Роналду, наконец, забил за "Ювентус". 98 минут против "Кьево" с кучей ударов по воротам и сопротивлением вратаря Стефано Соррентино, 96 минут против "Лацио" с результативной передачей после неудачного удара на Марио Манджукича и, наконец, 97 минут против "Пармы", где парой нетипичных для него ошибок», — пишет Gazzetta Dello Sport.

«23 удара в трех поединков — это не мало, но, очевидно, и недостаточно, чтобы забить постоянно надоедающим тебе вратарям. И это на фоне небольшой тревоги, которую подогревала неизбежная издевка тифози "Интера", "Наполи" и других: "Не мусор ли ваш Роналду в 33 года?". Но теперь перед нами настоящий Криштиану, которому пришлось ждать еще 53 минуты, прежде чем забить на глазах фанатов "Старой Синьоры" в ворота гостей».

Роналду снял напряжение с себя и «Ювентуса»

«Еще в первом тайме было ясно, что единственное, чем озабочены "бьянконери", так это тем, чтобы снять напряжение с португальского форварда, дабы тот забил. И хотя для этого понадобилось больше 50 минут, нападающий оказался в правильном месте в правильное время, чтобы открыть зачет своим голам ударом с близкого расстояния. Блестящая контратака хозяев поля привела ко второму взятия ворот "Ювентусом" и "Роналду" перед тем, как чемпион Италии потерял собранность, упустив ряд моментов, что разозлило наставника Массимилиано Аллегри», — отмечает в материале ESPN Мина Рзуки.

«Криштиану наконец забил, и это может быть единственным положительным моментом для туринцев, а также то, что ослабло напряжение. Поэтому "Синьора" может снова играть не так, чтобы каждой передачей искать одного футболиста в надежде на то, что он отличится и будет счастлив. Самому португальцу еще нужно выйти на оптимальный уровень, однако он уже близок к этому, ведь мог оформить хет-трик против "Сассуоло", если бы эффективнее распоряжался моментами».

Роналду уже думает о «Валенсии»

«Согласно OptaPaolo, как и в чемпионате Испании год назад, нападающий забил свой первый мяч сезона в четвертом матче и со своего 28-го удара. Никто по-настоящему не мог поверить, что эта "засуха" продлится навсегда, тем не менее, облегчение, связанное с ее окончанием, была очевидной даже в самой игре форварда. Желание покончить с неудачной серией четко просматривалась и в том, как вел себя Роналду — дополнительные занятия в зале после переезда в Турин, а также его просьба к наставнику сборной Фернанду Сантушу не вызывать его на недавние матчи», — рассказывает на страницах The Guardian Паоло Бандини.

«Сам футболист признавал: "Я хочу забить. В целом, было много тревоги после моего перехода из 'Реала', поскольку возникло много ожиданий". Теперь, когда все сделано, Роналду думает о будущем, ведь он перешел в "Ювентус не для того, чтобы мечтать о победах над 'Сассуоло'. После финального свистка нападающий заявил, что его мысли связаны с грядущим матчем против 'Валенсии' в Лиге чемпионов, ведь 'это мой дом — турнир, который я люблю больше всего'.

Роналду начал работать на новый бренд 'Ювентуса'

'Чтобы завоевать мир, нужно не только выигрывать футбольные матчи и турниры — необходимо также стать лучшей командой на планете, или если буквально: Криштиану — куда более известный, чем команда, за которую он играет. Это человек-сам-себе-индустрия, у которого есть своя линия одежды, обуви, отелей и духов, и если составить список самых известных людей мира сейчас, португалец обязательно попадет в тройку. В то время, как Старая Синьора всегда будет №1 в Италии, все обстоит не так за ее пределами, потому что такие клубы, как МЮ, Барселона и Реал более известны в мире, тогда как их преимущества на зарубежных рынках оставляет Юве позади, но Роналду поможет ему сократить это отставание', — утверждает в материале Goal.com Питер Стаунтон.

'Куда пойдет этот суперфорвард, туда отправятся и фанаты: в первые дни после его трансфера в Турин, популярность его нового клуба в соцсетях выросла многократно, тогда как количество подписчиков у Реала уменьшилось, а на матчи стало ходить меньше фанатов. Это трансфер такого же типа, как подписание ПСЖ Неймара, ведь он призван увеличить популярность, однако если у бразильца нет Золотых мячей, то у португальца их пять. Ювентус уже получил дивиденды от эффекта Роналду — даже сам слух о сделке позволил акциям чемпиона Италии вырасти на 32 процента: звездный новичок позволит клубу вывести новых фанатов, покупателей атрибутики, пользователей соцсетей и т.п. на новый уровень'. 0