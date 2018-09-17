ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Первые голы Роналду: от облегчения до траснформации бренда «Ювентуса»

    Реакция прессы на первые голы Роналду в «Ювентусе»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Сассуоло Календарь Серии А
    Вся лентаСамое главное
    Роналду прервал голевое молчаниеПервые голы Роналду: от облегчения до траснформации бренда «Ювентуса» «Спартак» — «Ахмат»«Спартаку» нужно учиться жить без Промеса «Реал»Примера. «Атлетико» обменялся голами с «Эйбаром», волевая победа «Барсы», ничья «Реала»
  • 16:40
    • «Урал» и «Ростов» назвали стартовые составы
  • 15:30
    • ЦСКА вырвал победу у «Адмирала»
  • 14:17
    • Российский рефери получил назначение на матч Лиги Европы
  • 13:34
    • Названы игроки недели в КХЛ
  • 13:17
    • «Копенгаген» и «Зенит» рассудят болгары
  • 12:51
    • Французские арбитры обслужат матч «Виктории» и ЦСКА
  • 12:22
    • Гендиректор «Анжи» заявил об отсутствии денег у сотрудников клуба
    Все новости спорта
    Роналду прервал голевое молчание
    Роналду прервал голевое молчание
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    Накануне Криштиану Роналду забил свои первые два мяча в составе «Ювентуса», который победил на своем поле «Сассуоло» 2:1 в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Приводим самые интересные мнения в СМИ по этому поводу.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Настоящий Роналду вернулся

    «Ожидание удовольствия само по себе есть удовольствием, и все же, когда приходит удовольствие — еще лучше, пусть даже мяч забивается после грубой ошибки соперника в пустые ворота. После 344 минут Криштиану Роналду, наконец, забил за "Ювентус". 98 минут против "Кьево" с кучей ударов по воротам и сопротивлением вратаря Стефано Соррентино, 96 минут против "Лацио" с результативной передачей после неудачного удара на Марио Манджукича и, наконец, 97 минут против "Пармы", где парой нетипичных для него ошибок», — пишет Gazzetta Dello Sport.

  • Роналду слабо слышит «Ювентус», а тот — его
  • Реакция прессы на игру Роналду в матче «Ювентус» — «Лацио»
  • 26/08/2018

    • «23 удара в трех поединков — это не мало, но, очевидно, и недостаточно, чтобы забить постоянно надоедающим тебе вратарям. И это на фоне небольшой тревоги, которую подогревала неизбежная издевка тифози "Интера", "Наполи" и других: "Не мусор ли ваш Роналду в 33 года?". Но теперь перед нами настоящий Криштиану, которому пришлось ждать еще 53 минуты, прежде чем забить на глазах фанатов "Старой Синьоры" в ворота гостей».

    Роналду снял напряжение с себя и «Ювентуса»

    «Еще в первом тайме было ясно, что единственное, чем озабочены "бьянконери", так это тем, чтобы снять напряжение с португальского форварда, дабы тот забил. И хотя для этого понадобилось больше 50 минут, нападающий оказался в правильном месте в правильное время, чтобы открыть зачет своим голам ударом с близкого расстояния. Блестящая контратака хозяев поля привела ко второму взятия ворот "Ювентусом" и "Роналду" перед тем, как чемпион Италии потерял собранность, упустив ряд моментов, что разозлило наставника Массимилиано Аллегри», — отмечает в материале ESPN Мина Рзуки.

    «Криштиану наконец забил, и это может быть единственным положительным моментом для туринцев, а также то, что ослабло напряжение. Поэтому "Синьора" может снова играть не так, чтобы каждой передачей искать одного футболиста в надежде на то, что он отличится и будет счастлив. Самому португальцу еще нужно выйти на оптимальный уровень, однако он уже близок к этому, ведь мог оформить хет-трик против "Сассуоло", если бы эффективнее распоряжался моментами».

    Роналду уже думает о «Валенсии»

    «Согласно OptaPaolo, как и в чемпионате Испании год назад, нападающий забил свой первый мяч сезона в четвертом матче и со своего 28-го удара. Никто по-настоящему не мог поверить, что эта "засуха" продлится навсегда, тем не менее, облегчение, связанное с ее окончанием, была очевидной даже в самой игре форварда. Желание покончить с неудачной серией четко просматривалась и в том, как вел себя Роналду — дополнительные занятия в зале после переезда в Турин, а также его просьба к наставнику сборной Фернанду Сантушу не вызывать его на недавние матчи», — рассказывает на страницах The Guardian Паоло Бандини.

  • Разворот Роналду: что на самом деле произошло в Монако
  • Подробности скандального решения Криштиану Роналду отказаться от посещения церемонии вручения наград УЕФА в Монако
  • 01/09/2018

    • «Сам футболист признавал: "Я хочу забить. В целом, было много тревоги после моего перехода из 'Реала', поскольку возникло много ожиданий". Теперь, когда все сделано, Роналду думает о будущем, ведь он перешел в "Ювентус не для того, чтобы мечтать о победах над 'Сассуоло'. После финального свистка нападающий заявил, что его мысли связаны с грядущим матчем против 'Валенсии' в Лиге чемпионов, ведь 'это мой дом — турнир, который я люблю больше всего'.

    Роналду начал работать на новый бренд 'Ювентуса'

    'Чтобы завоевать мир, нужно не только выигрывать футбольные матчи и турниры — необходимо также стать лучшей командой на планете, или если буквально: Криштиану — куда более известный, чем команда, за которую он играет. Это человек-сам-себе-индустрия, у которого есть своя линия одежды, обуви, отелей и духов, и если составить список самых известных людей мира сейчас, португалец обязательно попадет в тройку. В то время, как Старая Синьора всегда будет №1 в Италии, все обстоит не так за ее пределами, потому что такие клубы, как МЮ, Барселона и Реал более известны в мире, тогда как их преимущества на зарубежных рынках оставляет Юве позади, но Роналду поможет ему сократить это отставание', — утверждает в материале Goal.com Питер Стаунтон.

  • Роналду в «Ювентусе». Отсутствие голов — не повод для беспокойства
  • Во время паузы на матчи сборных португалец набирает форму
  • 14/09/2018

    • 'Куда пойдет этот суперфорвард, туда отправятся и фанаты: в первые дни после его трансфера в Турин, популярность его нового клуба в соцсетях выросла многократно, тогда как количество подписчиков у Реала уменьшилось, а на матчи стало ходить меньше фанатов. Это трансфер такого же типа, как подписание ПСЖ Неймара, ведь он призван увеличить популярность, однако если у бразильца нет Золотых мячей, то у португальца их пять. Ювентус уже получил дивиденды от эффекта Роналду — даже сам слух о сделке позволил акциям чемпиона Италии вырасти на 32 процента: звездный новичок позволит клубу вывести новых фанатов, покупателей атрибутики, пользователей соцсетей и т.п. на новый уровень'. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Черышев, Головин и компания. Кто сменил клуб благодаря ЧМ-2018
  • 13/09/2018 в 17:21
    •
  • Прогноз
  • «Урал» — «Ростов»
  • 1.83
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Испания справилась с двумя полуфиналистами ЧМ-2018
  • Испания забывает о ЧМ-2018, Хорватия не может о нем забыть
    • 16:27 12/09/2018     Андреа Альелли
  • Третий лишний? В УЕФА решили создать еще один еврокубок
    • 15:58 12/09/2018     Карим Бензема
  • Лучшие бомбардиры современности. От Бензема до Лукаку
    • 19:00 12/09/2018
    Тоже интересно
    «Реал» впервые в новом сезоне Ла Лиги потерял очки Футбол «Реал» не победил «Атлетик» из-за ЛопетегиРеакция прессы на матч «Атлетик» — «Реал» Вчера в 19:390
  • 12:08
    • Скопинцев рассказал о нелегкой жизни молодого россиянина в Европе
  • 16:49
    • Саппоро отозвал заявку на проведение Олимпиады-2026
  • 15:08
    • «Амур» переиграл рижское «Динамо»
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ахмату», ЦСКА разгромил «Уфу», «Зенит» обыграл «Оренбург»Обзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попытка «Сельты» догнать «Реал»
  • 4.67
    •
  • 14:45
    • Хачанов получит «wild card» на Кубок Кремля
  • 14:31
    • «Бавария» заинтересована в игроке «Тоттенхэма»
  • 14:05
    • Назначены арбитры на матчи «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы
    Полная версия FIFA 19 выйдет 28 сентября Игры Пять лучших опций в демо-версии FIFA 19Интересные моменты очередной версии самого популярного футбольного симулятора планеты Вчера в 17:000
  • 13:50
    • М'Вила получит еще одну выплату от «Динамо»
  • 10:48
    • Малкин надеется доминировать в НХЛ еще пять-шесть лет
  • 08:49
    • Полузащитнику «Ювентуса» грозит дисквалификация
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие