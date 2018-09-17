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    Трансферный дайджест. 11-17 сентября

    Удержит ли «Реал» своих лучших игроков, куда перейдет топовый бомбардир чемпионата Франции, расстанется ли «МЮ» с защитником и другие трансферные новости последних дней

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    Летнее трансферное окно давно закрылось, но не все футболисты успели найти себе новые команды. А кто-то из клубов уже ищет усиление на зиму. Подробнее об этом — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
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    Кейлор Навас

    «Реал», голкипер, 31 год

    В конце августа костариканский игрок был признан лучшим голкипером ЛЧ-2018, но не исключено что это был последний его звездный сезон.

    После прихода в «Реал» Тибо Куртуа, Навас стал выполнять роль второго вратаря, что никоим образом его не устраивает. Вратарь даже отказался от вызова в сборную Коста-Рики в этот перерыв на матчи сборных и остался тренироваться с «Реалом», чтобы переубедить Хулена Лопетеги, но ему это не удалось.

    Поэтому футболист намерен уйти из клуба в зимнее трансферное окно. Представители Наваса уже имеют предложения топ-клубов Европы, включая «Ювентус», сообщает tribalfootball.com со ссылкой на Don Balon.

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    • Сам футболист сообщил президенту мадридцев Флорентину Пересу о своем недовольстве, который заявил, что готов выслушать предложения по голкиперу в январе.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Лука Модрич

    «Реал», полузащитник, 33 года

    Лука Модрич
    uefa.com

    Хорватский хавбек этим летом завоевал серебро чемпионата мира и звание лучшего игрока мундиаля, после чего был награжден УЕФА как лучший полузащитник Лиги чемпионов-2018 и как как лучший футболист минувшего сезона.

    Но слухи о том, что он намерен покинуть мадридский клуб не утихают. Как сообщает Sport Mediaset, в сентябре, после празднования своего 33-летия, хорват сообщил друзьям, что намерен перейти в миланский «Интер» в январе 2019 года.

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    • Итальянский клуб пытался приобрести Модрича еще в августе, но «Реал» ответил отказом. Срок контракта хавбека с мадридским клубом истекает летом 2020 года.

    Наш прогноз: «Реал»

    Эрик Байи

    «Манчестер Юнайтед», защитник, 24 года

    Эрик Байи
    goal.com

    24-летний футболист стал очередным игроком «МЮ», который впал в немилость к главному тренеру команды Жозе Моуринью. В черный список защитник попал после поражения от «Брайтона» (2:3) во втором туре АПЛ.

    После этого «МЮ» провел три игры в чемпионате Англии. Байи принял участие в двух из них, выходя на замену в самых концовках.

    Такое положение дел не устраивает ивуарийца, который, как сообщалось ранее, намерен провести переговоры с Моуринью и выяснить свои перспективы. Весьма вероятно, что Байи покинет манкунианцев в январе.

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    • В этом случае лондонские «Арсенал» и «Тотттенхэм» будут в числе первых претендентов, утверждает Goal.com.

    «Манчестер Юнайтед» приобрел футболиста в 2016 году у «Вильярреала» за 38 миллионов евро. Большую часть сезона 2017/18 игрок пропустил из-за травмы. Нынешняя трансферная стоимость Байи оценивается в 35 млн евро.

    Наш прогноз:

    «МЮ»

    Николя Пепе

    «Лилль», полузащитник, 23 года

    Николя Пепе
    twitter.com/YahooSportFR

    Вингер «Лилля» еще летом привлек внимание ряда клубов из Бундеслиги — дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке» были готовы выложить за Пепе в августе около 30 миллионов евро.

    «Севилья» могла купить француза вместо Квинси Промеса. Был интерес и в АПЛ — «Лестер» хотел покупкой Пепе компенсировать потерю Рияда Мареза.

    В сентябре на Пепе глаз положили более именитые клубы. Как сообщает The Sport Review, лондонский «Арсенал» попытается заполучить игрока в зимнее трансферное окно. Ориентировочная сумма трансфера составляет 34 миллиона евро.

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    • Кроме того, как информирует Telefoot, наставник «Барселоны» Хулен Лопетеги рассматривает 23-летнего игрока «догов» в качестве одного из приоритетных вариантов усиления своей атаки в зимнее трансферное окно.

    Пепе перешел в «Лилль» из «Анжера» летом 2017 года за 10 миллионов евро. Вингер из Кот-д’Ивуара подписал контракт до лета 2022 года.

    В минувшем сезоне полузащитник стал лучшим бомбардиром «Лилля» с 13 мячами в 36 матчах лиги 1. В этом сезоне на счету Пепе 4 гола и 4 ассиста в 5 матчах.

    Наш прогноз:

    «Лилль»

    Бенжамен Павар

    «Штутгарт», защитник, 22 года

    Бенжамен Павар
    fifa.com

    Молодой защитник сборной Франции стал одним из открытие ЧМ-2018, где привлек внимание своей уверенной игрой и шикарным голом в ворота Аргентины.

    Неудивительно, что новоиспеченным чемпионом мира заинтересовались топ-клубы, хотя руководство «Штутгарта», за который он выступает с 2016 года, и не горит желанием отпускать молодого защитника.

    В августе издание Abendzeitung сообщало, что «Бавария» уже договорилась о переходе игрока следующим летом за 35 миллионов евро, и даже подписала с французом предварительное соглашение, но сам он это опроверг.

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    • В сентябре СМИ сообщили, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде хочет усилить края обороны, и в связи с этим «блаугранас» следят за Паваром.

    По информации le10sport.com, кроме «Барселоны» на игрока сборной Франции претендуют также туринский «Ювентус» и лондонский «Тоттенхэм».

    Наш прогноз:

    «Штутгарт»

    Ирвинг Лосано

    «ПСВ Эйндховен», полузащитник, 23 года

    Ирвинг Лосано
    as.com

    Британский футбольный журнал FourFourTwo по итогам ЧМ-2018 назвал вингера сборной Мексики главным открытием мундиаля: на его счету победный гол в ворота сборной Германии в первом туре группового этапа ЧМ.

    23-летний футболист давно входит в сферу интересов «Барселоны», но в начале сентября на игрока нацелился и «Реал», утверждает Don Balon, отмечая, что Лосано может перебраться в чемпионат Испании уже в январе.

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    • По данным же As.com, каталонцы уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. Также игрок попал в сферу интересов «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии».

    В текущем сезоне Лосано отличился 4 голами и 2 результативными передачами в 6 матчах во всех турнирах. В сезон-2017/18 на счету игрока 17 голов и 12 результативных передач в 29 встречах чемпионата Голландии.

    Наш прогноз:

    «Барселона»

    Андре Силва

    «Милан», нападающий, 23 года

    Андре Силва
    dailymercato.com

    Форвард сборной Португалии перебрался в Италию из «Порту» в 2017 году, но в прошлом сезоне забил 10 мячей в 40 матчах за «Россонери», причем только два из них пришлись на Серию А, остальные были забиты в Лиге Европы.

    В итоге португалец отправился в аренду в «Севилью», за которую уже в дебютном матче он сделал хет-трик. Руководство испанского клуба сразу заговорило об опции выкупа игрока предстоящим летом.

  • Хоакин Капаррос
  • Спортивный директор «Севильи»
  • У нас есть право выкупа, и мы надеемся воспользоваться им. Неважно, сколько мы заплатим, цена зависит от того, как он выступит.

    • Ранее стало известно, что «Севилья» заплатит 5 миллионов евро за аренду Силвы и 30 миллионов за выкуп контракта. Летом 2017 года «Милан» купил Силву у «Порту» за 38 миллионов евро.

    Наш прогноз:

    «Севилья»

    Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 25 лет

    Поль Погба
    mirror.com

    Туринский «Ювентус» продолжает бороться с «Барселоной» за возвращение в свой стан французского полузащитника. ПО информации Daily Mirror, итальянский клуб даже готов использовать своего нападающего Пауло Дибалу в качестве приманки.

    По эксклюзивной информации источника, чемпионы Серии А уже готовят свое предложение по Погба общей стоимостью в 150 млн. фунтов.

    Минувшим летом клуб из Турина купил у «Реала» Криштиану Роналду, из-за которого Дибала лишился места в стартовом составе и всерьез задумался об уходе из «Ювентуса». Наставник туринцев Массимилиано Аллегри готов устроить размен 24-летнего аргентинца на Погба.

    Чтобы заинтересовать своих коллег с «Олд Траффорд» в этом размене, «Ювентус» собирается сделать очень заманчивое предложение — 100 млн. фунтов плюс Дибала.

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    • В «Ювентусе» уверены, что Погба был бы счастлив к ним вернуться, уйдя от всех своих неурядиц в Манчестере. Попробовать осуществить обмен игроками клубы могут уже в январе.

    Ранее появилась информация, что «Юнайтед» отложил переговоры о новом контракте Погба действующее соглашение с которым рассчитано до лета 2021 года. При этом «МЮ» может воспользоваться опцией в договоре и продлить его еще на год.

    Рыночная стоимость Погба оценивается в 90 миллионов евро по версии Transfermarkt. Летом 2016 года он перебрался в «МЮ» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

    Наш прогноз: «МЮ» 0

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