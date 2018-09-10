Трансферный дайджест. 4-10 сентября

Поль Погба
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 25 лет
О скором отъезде одного из лидеров сборной Франции с «Олд Траффорд» говорят все громче и настойчивее. Конфликт новоиспеченного чемпионат мира с главным тренером Жозе Моуринью и не думает рассасываться.
Активно расходятся слухи, что «Барселона» может предпринять очередную попытку приобрести Поля Погба уже зимой, а сейчас каталонский клуб готовит «почву» для трансфера. Инициаторами сделки являются сам Погба и его агент — Мино Райола.
«Сине-гранатовые» были готовы подписать француза еще летом, однако не успели подготовить предложение, из-за раннего закрытия трансферного окна в английской Премьер Лиге.
Впрочем, по информации Football Italia, Райола встретится с руководством «Ювентуса», чтобы, среди прочих вопросов, обсудить возвращение Поля в Турин.
Француз уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В общей сложности он провел в составе туринцев 178 матчей, забил 34 мяча и отдал 43 голевых передачи.
Журналисты считают, что возвращение Погба в «Юве» маловероятно из-за финансовой нагрузки, выпавшей на итальянский клуб этим летом.
В июле «Ювентус» объявил о трансфере Криштиану Роналду за 112 миллионов евро, в то время как «Барса» сэкономила из-за несостоявшегося перехода Антуана Гризманна.
Ранее появилась информация, что «Юнайтед» отложил переговоры о новом контракте Погба действующее соглашение с которым рассчитано до лета 2021 года. При этом «МЮ» может воспользоваться опцией в договоре и продлить его еще на год.
Рыночная стоимость Погба оценивается в 90 миллионов евро по версии Transfermarkt. Летом 2016 года он перебрался в «МЮ» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.
Наш прогноз: «Барселона»
Леандро Паредес
«Зенит», полузащитник, 24 года
Полузащитник «Зенита» буквально на днях получил себе в напарники бывшего «бьянконерри» Клаудио Маркизио, заставив конкурентов говорить о «самой сильной полузащите в РПЛ».
Но, одновременно с этим появилась информация, что Паредес попал в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб может сделать предложение о переходе игрока в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.
Пабло Саббаг, агент полузащитника «Зенита» заявил, что ему ничего не известно об интересе к игроку со стороны «россонери»: «Нет, пока я ничего не знаю об интересе этого клуба. Еще только сентябрь. Может быть, новости появятся позднее».
Напомним, Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
Наш прогноз: «Зенит»
Доменико Берарди
«Сассуоло», полузащитник, 24 года
За последние годы кто только не интересовался молодым итальянцем: Антони Конте хотел забрать его в «Челси», Юрген Клопп — в «Ливерпуль», в «Баварии» видели в нем замену Томасу Мюллеру.
В Италии притязания на него озвучивали «Рома», «Наполи», «Фиорентина» и «Милан», но атакующий хавбек вот уже седьмой сезон по-прежнему играет за черно-зеленых.
Причина тому — характер игрока, на счету которого 5 прямых красных карточек и 54 желтых. Впрочем, зимой все может измениться — на Берарди нацелились сразу несколько топ-клубов.
«Рома», после того, как у нее из-под носа увели Малкома, обратила свой взор на полузащитника, как на одну из альтернатив.
Главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо работал с Берарди в «Сассуоло» и высоко оценивает его талант. Как сообщает Sport.es, итальянцы постараются избежать повторения истории с Малкомом.
Но на пути столичного клуба может снова встать «Барселона» — по информации Football Italia, каталонский клуб интересуется игроком и может приобрести его следующим летом, в качестве альтернативы Луису Суаресу.
Трансфер Берарди оценивается в 25–30 миллионов евро, его контракт с клубом заключен до 2020 года.
24-летний хавбек выступает за «Сассуоло» с 2012 года: на его счету 196 матчей, в которых он забил 68 голов и отдал 46 ассистов. В минувшем сезоне на счету игрока 4 гола и 2 голевые передачи в 31 матче серии А.
Наш прогноз: «Сассуоло»
Федерико Кьеза
«Фиорентина», полузащитник, 20 лет
Молодой вингер, считающийся одним из самых перспективных футболистов в серии А, начал вызываться в сборную Италии после того, как ее возглавил Роберто Манчини.
Неудивительно, что за ним уже выстроилась целая очередь топ-клубов. Весной на покупку Кьезы нацелился «Наполи», а летом — «Интер». Теперь же, к «нерадзурри» присоединился туринский «Ювентус» и второй миланский клуб.
По информации La Gazzetta Dello Sport, «Милан» опережает своих конкурентов. Кроме того, известно, что кумирами 20-летнего хавбека являются легенды «россонери» Кака и Андрей Шевченко.
Однако есть вероятность, что Кьеза останется в «Фиорентине» и на следующий сезон — 2019/20 — по желанию его отца Энрико.
Как утверждает Tuttosport, «фиалки» готовы расстаться с 20-летним итальянцем за 70 миллионов евро.
Кьеза выступает за «Фиорентину» с 2016 года. В кампании 2017/18 он занес в свой актив 6 голов и 8 ассистов в 36 матчах Серии А. В текущем сезоне игрок провел 2 матча в серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Наш прогноз: «Фиорентина»
Эктор Эррера
«Порту», полузащитник, 28 лет
Мексиканский полузащитник накануне ЧМ-2018 попал в сферу интересов мадридского «Реала», где его хотел видеть его бывший тренер Хулен Лопетеги, и миланского «Интера», в котором Лучано Спаллетти искал усиление к Лиге чемпионов.
После мундиаля эти слухи утихли, зато Corriere dello Sport сообщает, что полузащитник «Порту» попал в сферу интересов «Ромы», которая рассматривает Эрреру как идеальную замену Кевину Строотману.
В контракте Эктора Эрреры с клубом есть опция выкупа за 40 млн евро, но «Рома» намерена подписать игрока в январе за 10-15 млн.
Срок соглашения мексиканца с «Порту» истекает следующим летом, а сам игрок пока не подписал новый договор, поэтому итальянцы намерены приобрести игрока по сниженной цене.
Отметим, что «партенопейцы» уже пытались приобрести Эрреру в 2016 году, но не договорились о цене.
Наш прогноз: «Рома»
Франсеск Фабрегас
«Челси», полузащитник, 31 год
Прославленный испанский ветеран недоволен ролью запасного, которую ему отвел новый наставник лондонцев Маурицио Сарри. В этом сезоне Сеск сыграл всего один матч — за Суперкубок с «Манчестер Сити».
В сентябре стало известно, что Фабрегас может перебраться на «Сан-Сиро» по окончании сезона-2018/19. Но Corriere dello Sport уверяет, что трансфер в «Милан» состоится в январе будущего года.
Контракт хавбека с «Челси» истекает будущим летом, а значит лондонцы попытаются получить хоть какие-то отступные за него, а потому согласятся на январскую сделку.
Фабрегас выступал только в испанской Ла лиге и английской премьер-лиге, а потому вариант с «Миланом» может стать еще одним вызовом для чемпиона мира и Европы.
Наш прогноз: «Милан»
Педро Абреу
«Флуминенсе», нападающий, 21 год
Мадридский клуб продолжает интересоваться молодыми бразильцами. На этот раз в прицел «Реала» попал нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу.
Несколько месяцев назад 21-летний игрок продлил контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до 2021 года с отступными в размере 50 миллионов евро. Однако, по информации AS, «Флуминенсе» может продать Педро за 20-25 млн.
В августе Педро впервые был приглашен в сборную Бразилии и от радости даже запел. Но форвард получил травму колена, и вместо него в национальную команду вызвали Ришарлисона.
O Pedro vai te pegar! 🎵 Junto com os companheiros de time, #P9 assistiu à convocação antes do embarque para o Brasil e se emocionou quando Tite mencionou seu nome na lista de convocados. #P9Seleção 🇧🇷 pic.twitter.com/n2jUOsKg1f— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 17 августа 2018 г.
После 23 туров чемпионата Бразилии форвард с 10 голами делит первое место в списке бомбардиров. Помимо «Реала» на него также претендуют «Севилья», «Милан» и «Рома».
Наш прогноз: «Флуминенсе»
Хуниор Фирпо
«Бетис», защитник, 22 года
Молодой защитник «Бетиса» Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в АПЛ. По данным El Confidencial, в трансфере футболиста заинтересован «Манчестер Сити» и лично главный тренер «Горожан» Пеп Гвардиола.
22-летнего доминиканского игрока, который уже 6 лет играет в Испании, также хотят переманить в национальную сборную этой страны.
В контракте Фирпо с «Бетисом», срок действия которого истекает летом 2023 года, прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.
Наш прогноз: «Бетис»