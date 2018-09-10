Трансферный дайджест. 4-10 сентября

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 25 лет

О скором отъезде одного из лидеров сборной Франции с «Олд Траффорд» говорят все громче и настойчивее. Конфликт новоиспеченного чемпионат мира с главным тренером Жозе Моуринью и не думает рассасываться.

Активно расходятся слухи, что «Барселона» может предпринять очередную попытку приобрести Поля Погба уже зимой, а сейчас каталонский клуб готовит «почву» для трансфера. Инициаторами сделки являются сам Погба и его агент — Мино Райола.

«Сине-гранатовые» были готовы подписать француза еще летом, однако не успели подготовить предложение, из-за раннего закрытия трансферного окна в английской Премьер Лиге.

Говоря о трансфере, у меня есть контракт с «МЮ». С тренером [Жозе Моуринью] были небольшие разногласия, но наши отношения не изменились: он — тренер, а я — игрок. У нас с ним общие цели, мы хотим выигрывать. Сейчас я не в форме «Барселоны» — это потому, что я в «Манчестере». А слухи будут всегда Поль Погба

Впрочем, по информации Football Italia, Райола встретится с руководством «Ювентуса», чтобы, среди прочих вопросов, обсудить возвращение Поля в Турин.

Француз уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В общей сложности он провел в составе туринцев 178 матчей, забил 34 мяча и отдал 43 голевых передачи.

Журналисты считают, что возвращение Погба в «Юве» маловероятно из-за финансовой нагрузки, выпавшей на итальянский клуб этим летом.

В июле «Ювентус» объявил о трансфере Криштиану Роналду за 112 миллионов евро, в то время как «Барса» сэкономила из-за несостоявшегося перехода Антуана Гризманна.

Ранее появилась информация, что «Юнайтед» отложил переговоры о новом контракте Погба действующее соглашение с которым рассчитано до лета 2021 года. При этом «МЮ» может воспользоваться опцией в договоре и продлить его еще на год.

Рыночная стоимость Погба оценивается в 90 миллионов евро по версии Transfermarkt. Летом 2016 года он перебрался в «МЮ» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

Наш прогноз: «Барселона»

Леандро Паредес

«Зенит», полузащитник, 24 года

Леандро Паредес «Зенит»

Полузащитник «Зенита» буквально на днях получил себе в напарники бывшего «бьянконерри» Клаудио Маркизио, заставив конкурентов говорить о «самой сильной полузащите в РПЛ».

Но, одновременно с этим появилась информация, что Паредес попал в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб может сделать предложение о переходе игрока в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

Пабло Саббаг, агент полузащитника «Зенита» заявил, что ему ничего не известно об интересе к игроку со стороны «россонери»: «Нет, пока я ничего не знаю об интересе этого клуба. Еще только сентябрь. Может быть, новости появятся позднее».

Напомним, Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.

Наш прогноз: «Зенит»

Доменико Берарди

«Сассуоло», полузащитник, 24 года

Доменико Берарди tuttosport.com

За последние годы кто только не интересовался молодым итальянцем: Антони Конте хотел забрать его в «Челси», Юрген Клопп — в «Ливерпуль», в «Баварии» видели в нем замену Томасу Мюллеру.

В Италии притязания на него озвучивали «Рома», «Наполи», «Фиорентина» и «Милан», но атакующий хавбек вот уже седьмой сезон по-прежнему играет за черно-зеленых.

Причина тому — характер игрока, на счету которого 5 прямых красных карточек и 54 желтых. Впрочем, зимой все может измениться — на Берарди нацелились сразу несколько топ-клубов.

«Рома», после того, как у нее из-под носа увели Малкома, обратила свой взор на полузащитника, как на одну из альтернатив.

Главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо работал с Берарди в «Сассуоло» и высоко оценивает его талант. Как сообщает Sport.es, итальянцы постараются избежать повторения истории с Малкомом.

Но на пути столичного клуба может снова встать «Барселона» — по информации Football Italia, каталонский клуб интересуется игроком и может приобрести его следующим летом, в качестве альтернативы Луису Суаресу.

Трансфер Берарди оценивается в 25–30 миллионов евро, его контракт с клубом заключен до 2020 года.

24-летний хавбек выступает за «Сассуоло» с 2012 года: на его счету 196 матчей, в которых он забил 68 голов и отдал 46 ассистов. В минувшем сезоне на счету игрока 4 гола и 2 голевые передачи в 31 матче серии А.

Наш прогноз: «Сассуоло»

Федерико Кьеза

«Фиорентина», полузащитник, 20 лет

Федерико Кьеза mirror.co.uk

Молодой вингер, считающийся одним из самых перспективных футболистов в серии А, начал вызываться в сборную Италии после того, как ее возглавил Роберто Манчини.

Неудивительно, что за ним уже выстроилась целая очередь топ-клубов. Весной на покупку Кьезы нацелился «Наполи», а летом — «Интер». Теперь же, к «нерадзурри» присоединился туринский «Ювентус» и второй миланский клуб.

По информации La Gazzetta Dello Sport, «Милан» опережает своих конкурентов. Кроме того, известно, что кумирами 20-летнего хавбека являются легенды «россонери» Кака и Андрей Шевченко.

Однако есть вероятность, что Кьеза останется в «Фиорентине» и на следующий сезон — 2019/20 — по желанию его отца Энрико.

Как утверждает Tuttosport, «фиалки» готовы расстаться с 20-летним итальянцем за 70 миллионов евро.

Кьеза выступает за «Фиорентину» с 2016 года. В кампании 2017/18 он занес в свой актив 6 голов и 8 ассистов в 36 матчах Серии А. В текущем сезоне игрок провел 2 матча в серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Наш прогноз: «Фиорентина»

Эктор Эррера

«Порту», полузащитник, 28 лет

Эктор Эррера tuttosport.com

Мексиканский полузащитник накануне ЧМ-2018 попал в сферу интересов мадридского «Реала», где его хотел видеть его бывший тренер Хулен Лопетеги, и миланского «Интера», в котором Лучано Спаллетти искал усиление к Лиге чемпионов.

После мундиаля эти слухи утихли, зато Corriere dello Sport сообщает, что полузащитник «Порту» попал в сферу интересов «Ромы», которая рассматривает Эрреру как идеальную замену Кевину Строотману.

В контракте Эктора Эрреры с клубом есть опция выкупа за 40 млн евро, но «Рома» намерена подписать игрока в январе за 10-15 млн.

Срок соглашения мексиканца с «Порту» истекает следующим летом, а сам игрок пока не подписал новый договор, поэтому итальянцы намерены приобрести игрока по сниженной цене.

Отметим, что «партенопейцы» уже пытались приобрести Эрреру в 2016 году, но не договорились о цене.

Наш прогноз: «Рома»

Франсеск Фабрегас

«Челси», полузащитник, 31 год

Сеск Фабрегас skysports.com

Прославленный испанский ветеран недоволен ролью запасного, которую ему отвел новый наставник лондонцев Маурицио Сарри. В этом сезоне Сеск сыграл всего один матч — за Суперкубок с «Манчестер Сити».

В сентябре стало известно, что Фабрегас может перебраться на «Сан-Сиро» по окончании сезона-2018/19. Но Corriere dello Sport уверяет, что трансфер в «Милан» состоится в январе будущего года.

Контракт хавбека с «Челси» истекает будущим летом, а значит лондонцы попытаются получить хоть какие-то отступные за него, а потому согласятся на январскую сделку.

Фабрегас выступал только в испанской Ла лиге и английской премьер-лиге, а потому вариант с «Миланом» может стать еще одним вызовом для чемпиона мира и Европы.

Наш прогноз: «Милан»

Педро Абреу

«Флуминенсе», нападающий, 21 год

Педро As.com

Мадридский клуб продолжает интересоваться молодыми бразильцами. На этот раз в прицел «Реала» попал нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу.

Несколько месяцев назад 21-летний игрок продлил контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до 2021 года с отступными в размере 50 миллионов евро. Однако, по информации AS, «Флуминенсе» может продать Педро за 20-25 млн.

В августе Педро впервые был приглашен в сборную Бразилии и от радости даже запел. Но форвард получил травму колена, и вместо него в национальную команду вызвали Ришарлисона.

O Pedro vai te pegar! 🎵 Junto com os companheiros de time, #P9 assistiu à convocação antes do embarque para o Brasil e se emocionou quando Tite mencionou seu nome na lista de convocados. #P9Seleção 🇧🇷 pic.twitter.com/n2jUOsKg1f — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 17 августа 2018 г.

После 23 туров чемпионата Бразилии форвард с 10 голами делит первое место в списке бомбардиров. Помимо «Реала» на него также претендуют «Севилья», «Милан» и «Рома».

Наш прогноз: «Флуминенсе»

Хуниор Фирпо

«Бетис», защитник, 22 года

Хуниор Фирпо elconfidencial.com

Молодой защитник «Бетиса» Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в АПЛ. По данным El Confidencial, в трансфере футболиста заинтересован «Манчестер Сити» и лично главный тренер «Горожан» Пеп Гвардиола.

22-летнего доминиканского игрока, который уже 6 лет играет в Испании, также хотят переманить в национальную сборную этой страны.

В контракте Фирпо с «Бетисом», срок действия которого истекает летом 2023 года, прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Наш прогноз: «Бетис»

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