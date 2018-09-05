Топ-7 самых любопытных трансферов лета-2018 в Европе

В ведущих национальных чемпионатах Европы закрыты трансферные окна. Рассказываем о самых умелых и выгодных сделках, совершенных клубами.

7. Салиф Сане: из «Ганновера» — в «Шальке»

Один из лучших центральных защитников Бундеслиги минувшего сезона Салиф Сане перебрался летом из «Ганновера» в «Шальке» за какие семь миллионов евро. В свои 28 лет у него уже богатый опыт выступлений в чемпионате Германии, поэтому трудно поверить, что сенегалец не заиграет на новом месте.

Первые матчи в составе «Плутов» это доказывают — центрбек уже стал основным и чувствует себя в команде из Гельзенкирхена своим. Ориентировочная стоимость оборонца оценивается в 18 миллионов евро, поэтому вице-чемпион Германии сэкономил на его трансфере даже больше, чем потратил — 11 млн евро. Надежный защитник, который отличается лидерскими качествами — настоящий успех менеджмента «Кобальтовых».

6. Стивен Н'Зонзи: из «Севильи» — в «Рому»

Когда летом «Рома» продала в «Интер» своего ключевого полузащитника Раджу Наингголана, казалось, что «Волки» делают шаг назад с точки зрения своих амбиций подвинуть с трона непобедимый в Серии А «Ювентус». Но римский клуб грамотно использовал 38 миллионов евро, вырученных за продажу бельгийского исполнителя, купив ему на замену Стивена Н'Зонзи. Опытный и классный центрхав, он обошелся итальянской стороне в чуть более 26 млн евро, а значит она смогла даже заработать 12 млн евро на этих сделках.

При этом «джаллоросси» если и потеряли в качестве, то самую малость. 30-летний французский исполнитель — ровесник Наингголана (если быть точным, младше на семь месяцев) и не только поиграл на высоком уровне, а был системообразующим футболистом в «Севилье». А то, что его вызывают в сборную своей страны, в составе которой он стал чемпионом мира, при всей серьезной конкуренции на данной позиции, еще больше говорит в пользу Н'Зонзи.

5. Тибо Куртуа (из «Челси» — в «Реал»)

В современном футболе топ-вратари стоят заоблачных цен, но «Реал» усилился таковым за относительно небольшую сумму. Королевский клуб несколько лет обхаживал первого номера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, пока у него не лопнуло терпение от непоколебимости английской стороны в нежелании продавать испанца. Тем временем, по соседству в Лондоне своему терпению приходил конец у Тибо Куртуа: основной голкипер «Челси» все меньше видел себя в проекте Романа Абрамовича, чем и воспользовался действующий чемпион Европы и мира.

Страж ворот достался последнему в 35 миллионов евро — сумма, которая на момент осуществления трансфера была почти в два раза меньше, чем ставший за несколько недель до этого самый дорогой голкипер мира Алиссон, перешедший в «Ливерпуль» из «Ромы» (62 млн евро). Между тем, «Синие» в качестве замены Куртуа приобрели Кепу Аррисабалагу, который стал новым самым дорогим вратарем за более вдвое большие деньги. Не менее любопытно то, что бельгийца пока трудно назвать основным на «Сантьяго Бернабеу», ведь он столкнулся с хорошей конкуренцией в лице Кейлора Наваса.

4. Малком (из «Бордо» — в «Барселону»)

Это переход — уже сам по себе большая удача для «Барселоны», поскольку молодой (21 год) и уже неплохо проявивший себя в Европе талант теперь будет расти на радостных глазах каталонской публики. Важно также то, что на фоне инфляции трансферного рынка, которая касается и юных проспектов, трансфер за 41 млн евро — довольно умелая покупка. Любопытно и то, что сине-гранатовым удалось увести бразильца из-под носа у «Ромы», которая уже договорилась обо все с «Бордо», а сам футболист уже направлялся было в Италию для завершения сделки.

Французскую сторону убедило более высокое предложение со стороны чемпиона Испании, тогда как Малкома ни в чем убеждать не приходилось — «блауграна» привлекает сильнее, чем «джаллоросси». Что касается непосредственно перспектив трансфера, то новичок имеет потенциал для того, чтобы стать одной из главных звезд «Барселоны», которая уже совсем скоро будет вынуждена вводить в звездную атаку свежую кровь.

3. Брайан Кристанте: (из «Аталанты» — в «Рому»)

Столь высокое место этот переход получил не сколько из-за своей значимости, сколько показательности того, как нужно уметь работать на рынке. Первоначально полузащитник перешел в «Аталанту» из «Бенфики» в январе 2017 года на правах аренды, после чего в 2018 году итальянский клуб выкупил прогрессирующего исполнителя за 4 млн евро, хотя его цена согласно Transfermarkt выросла до 25 млн евро. Пусть и виртуально, но так бергамаски получили прибыль в 21 млн евро.

Но на этом их успешная работа с купле-продажей игрока не закончилась, поскольку минувшим летом его арендовала «Рома» уже за 5 млн евро (реальный заработок в 1 млн евро). Если Кристанте будет расти в столице Италии так же, как и в предыдущей команде, то «Волки» смогут выкупить его за 15 млн евро через год. И это еще не все, ведь «Аталанте» полагаются дополнительные 10 млн евро в зависимости от индивидуальных успехов исполнителя.

2. Артуро Видаль: (из «Баварии» — в «Барселону»)

Один из лучших на своей позиции в центре полузащиты Артуро Видаль обошелся «Барселоне» в какие-то (по нынешним меркам) 18 млн евро — это можно назвать сделкой, которая способна шокировать. За эти деньги каталонцы подписали пусть и ветерана (31 год), но все еще исполнителя, который способен отыграть на топ-уровне минимум три сезона. Конечно, стоит помнить о некоторых проблемах чилийца с режимом, а также его большей травматичности в последние годы, и все же, такая цена кажется настоящей кражей.

Для «блауграна» это не только выгодная с финансовой точки зрения сделка, особенно если учесть, что новичок по сути приходит на место проданного в Китай за 40 млн евро Паулиньо. Центрхав призван придать харизмы довольно бесхарактерной, путь и интеллектуально классной полузащите команды. «Барселоне» уже не первый год не хватает лидерских качеств в центре поля, что особенно проявилась во время ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов прошлого сезона, в котором «Рома» сенсационно отыгралась после поражения 1:4 в первом поединке.

1. Леон Горецка (из «Шальке» — в «Баварию»).

Возможно, «Бавария» потому так дешево и отпустила чилийского футболиста, поскольку держала в уме уже согласованный трансфер Леона Горецки из «Шальке». Полузащитник, который способен успешно сыграть на позиции в центре, где действует Видаль, достался мюнхенскому гранду безвозмездно — то есть даром, поскольку его контракт с «Шальке» подошел к концу. И самое главное даже не то, что сделка позволила «ротен» заработать 18 млн евро — тем самым они заменили 31-летнего хавбека на 23-летнего, что классный шаг с точки зрения стратегии развития.

Новичок не уступает Артуро и в том, что касается лидерских качеств, но при этом более дисциплинированный на поле и вне его. На фоне проблем у Месута Озила и необходимости обновления в сборной Германии Горецка, вдобавок, обещает стать ключевым исполнителем и в «Бундестиме». На самом деле мы еще не знаем полностью, насколько выгодным и прибыльным для «Баварии» стало это подписание, не стоявшее ей ни евроцента. 0