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    Топ-5 летних потерь РПЛ

    Пять игроков, без которых российский чемпионат стал заметно слабее

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    Андреас Гранквист
    Андреас Гранквист
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    Итоги завершившегося трансферного окна показали, что российские клубы предпочитали продавать, а не покупать новичков. ИЗ многочисленных трансферов пять оказались самыми заметными и громкими.
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    Почетного упоминания удостаиваются покинувшие наш чемпионат бразилец Витиньо, аргентинец Ригони и закончивший свою аренду Ахмед Муса.

    Несмотря на потенциал, форвард ЦСКА и хавбек «Зенита» просто не успели как следует раскрыться в российской лиге, а отъезд нигерийского нападающего был определен заранее.

    Не забудем и о завершивших карьеру братьях Березуцких, Кузьмине, Сергее Игнашевиче, феернувшем напоследок на ЧМ-2018, об уехавших Караденизе и Натхо.

    Нужно отметить, что по итогам прошлого сезона и ЧМ-2018 список отъезжающих мог быть куда длиннее, чемпионат России вполне могли покинуть Паредес, Фарфан, Кверквелия, Соу, Мохаммади, Пауревич, Фернандес, Фернандеш, Классон, Зобнин, Смолов, Навас, Перейра и Бикфалви.

    Впрочем, даже если бы эти трансферы состоялись, они вряд ли были бы так же ощутимы и заметны, как последующие пять.

    5. Андреас Гранквист

    Защитник, 33 года

    Из «Краснодара» в «Хельсингборг»

    За четыре года в «Краснодаре» швед уверенно утвердился в звании одного из лучших центральных защитников чемпионата России, а в своем клубе и вовсе был главной звездой, после, разве что, Федора Смолова.

    Уверенной игрой в центре обороны, несмотря на меняющихся напарников (Мартынович, Сигурдссон, Страндберг, Налдо), и авторитетом в команде шведский легионер честно заслужил капитанскую повязку.

    В июне Андреасу был предложен контракт на улучшенных условиях, но он отклонил предложение, заявив, что скучает по дому в Хельсинборге и хотел бы продолжить карьеру в одноимённом клубе.

    4. Доменико Кришито

    Защитник, 31 год

    Из «Зенита» в «Дженоа»

    В 2011 Кришито уезжал из Италии кандидатом в сборную, но за национальную команду в итоге сыграл считанное число раз.

    Зато в России итальянец был одним из сильнейших защитников чемпионата России и яркой личностью, заслужившей любовь питерских фанатов.

    Genoa-Albisola #Bardonecchia2018

    Публикация от Domenico criscito (@domenicocriscito8691)

    За семь лет в «Зените» он дважды становился чемпионом, а в прошлом сезоне его роль в команде возросла: Мирча Луческу использовал Кришито не только на родной позиции левого защитника, но и в центре обороны.

    С приходом на тренерский мостик Роберто Манчини защитник и вовсе стал капитаном команды. Доменико вполне мог бы еще не один год считаться звездой в России, но предпочел вернуться в родную Геную.

    3. Понтус Вернблум

    Полузащитник, 32 года

    Из ЦСКА в ПАОК

    Шведский хавбек — еще одна яркая футбольная личность, которая никого в чемпионате России не оставляла равнодушным.

    Огненный швед был настоящим опорным столпом, на котором долго держалась вся конструкция столичного ЦСКА. Вернблум успел стать символом ЦСКА

    Понтус регулярно зарабатывал желтые карточки, о его подкатах и жесткой игре ходили легенды, но уважали его даже соперники.

    Finally 👊 proud to be a member of @paok_fc

    Публикация от Pontus Wernbloom (@wernbloom)

    Придя в ЦСКА в качестве убойного выжигателя средней линии, швед успел принести команде пользу на каждом участке поля, разве что в воротах не стоял.

    В случае необходимости Вернблум всегда готов пойти вперёд, успешно исполняя роль центрфорварда. Теперь же он будет радовать своим огненным характером таких же ярких греческих болельщиков.

    2. Александр Головин

    Полузащитник, 22 года

    Из ЦСКА в «Монако»

    Воспитанник ЦСКА за последние пару сезонов вырос до уровня молодой звезды. Блестящее выступления с ЦСКА в Лиге чемпионов и со сборной России на чемпионате мира вывело Головина на европейскую орбиту.

    Это потеря для чемпионата России, которая вызывает радость, а не огорчение — молодой и талантливый российский игрок в сильном европейском клубе. Такого мы не видели очень давно.

    На пути 💪🏻

    Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17)

    22-летний Головин стал самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма его трансфера составила рекордные 30 миллионов евро, побив трансфер Юрия Жиркова в «Челси» в 2009 году (21 млн евро).

    К тому же, продажа Головина — самая дорогая в истории ЦСКА. Прежний рекорд принадлежал трансферу бразильского нападающего Жо в 2008 году в «Манчестер Сити» за 24 млн евро.

    1. Квинси Промес

    Полузащитник, 26 лет

    Из «Спартака» в «Севилью»

    О том, что голландский хавбек засиделся в чемпионате России и начал деградировать не говорит уже только ленивый. Отъезд Промеса был неизбежен, хотя он сам едва не сорвал его торговлей с «Севильей» по поводу зарплаты.

  • Удар по «Спартаку». Отсутствие Промеса вызовет проблемы
  • СМИ — переходе голландца из московского клуба в «Севилью»
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    • Тем не менее, Квинси все же перебрался в Испанию, попутно неплохо пополнив бюджет «Спартака», по которому серьезно ударил вылет команды из Лиги чемпионов — настолько серьезно, что клуб рисковал не вписаться в условия финансового фэйр-плей.

    First time in Ramón Sánchez Pizjuàn #SevillaFC #QP @sevillafc

    Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

    Отъезд Квинси Промеса — серьезная потеря для лиги. РПЛ покинул лучший легионер в России со времен Халка, один из лидеров обновленной сборной Голландии, самый результативный легионер «Спартака», лучший бомбардир сезона-2017/18, лучший игрок чемпионата России по показателю «гол+пас» последних двух сезонов.

    Теперь есть шанс проявить себя у новых героев, а «Спартаку» придется учиться жить без Промеса.

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