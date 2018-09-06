Топ-5 летних приобретений РПЛ

В минувшее трансферное окно российские клубы предпочитали продавать игроков, а не покупать, особенно когда дело казалось звездных легионеров. Тем не менее, пять трансферов минувшего лета не могут не привлечь внимание.

5. Абель Эрнандес

Нападающий, 27 лет

Уругвайский нападающий сумел пробиться в национальную команду, несмотря на наличие в ней Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Пусть играть и приходилось редко, Эрнандес успел завоевать вместе с командой золото Копа Америка-2011.

Он успел поиграть в Серии А, где он выступал за «Палермо» вместе с Хавьером Пасторе. Там Абель оформлял дубли в ворота «Роме» и проигрывал ЦСКА со счетом 0:3.

Эрнандес попробовал свои силы и в Англии, принеся первую победу в Чемпионшипе возглавляемому тогда еще Леонидом Слуцким «Халл Сити». Правда, после этого уругваец из-за травмы ахилла выбыл из строя на полгода.

Травмы преследуют форварда всю карьеру, так что, красно-синие, подписывая контракт, предложили ему одно условие: если в ближайшие полгода Эрнандес получит серьёзную травму, то клуб будет вправе расторгнуть с ним соглашение без каких-либо денежных компенсаций.

Пока что Абель жив-здоров и уже успел забить два мяча за армейцев.

4. Самюэль Жиго

Защитник, 24 года

В межсезонье «Спартак» выкупил французского защитника Самюэля Жиго у «Гента» за восемь миллионов евро, чем многих удивил. Молодой защитник казался даже не темной лошадкой, а котом в мешке.

Переход его оказался связан с небольшим скандалом, который многое объяснил. Оказывается, француза долго вел «Краснодар», а красно-белые, увидев это, перехватили покупку. И не прогадали.

Жиго — правый центральный защитник, играющий в довольно ярком стиле. Он техничен, быстр и охотно вступает в борьбу.

New colors 🔴⚪️ 🇷🇺 Публикация от @ mum84 25 Июн 2018 в 9:43 PDT

В своем дебютном официальном матче за красно-белых француз забил, обеспечив москвичам победу над «Оренбургом» (1:0) в 1-м туре РПЛ. А вскоре стало ясно, что Жиго вполне может дорасти в будущем до европейского топ-клуба.

К сожалению, в матче 6-го тура с «Зенитом» игрок порвал крестообразные связки, и хорошо, если успеет восстановиться к весенней части чемпионата.

3. Кристиан Куэва

Полузащитник, 26 лет

Перуанского вингера запомнили многие болельщики, даже не слишком интересующиеся футболом. Ведь именно Куэва в один из первых дней ЧМ-2018 не реализовал пенальти в ворота Дании в стартовом для своей команды матче турнира.

Может быть именно этого мяча не хватило сборной Перу чтобы выйти из группы на мундиале, попаданию на который Куэва так радовался, что пропустил две тренировки в «Сан-Паулу», празднуя это историческое событие.

У перуанца всегда были проблемы с дисциплиной, которые, впрочем. нивелировались его яркой игрой за клуб и сборную, вместе с которой он успел завоевать бронзу Копа Америка-2015.

Помимо Бразилии, Куэва успел попробовать свои силы в испанской Примере и чемпионате Мексики. А теперь судьба занесла его в российский чемпионат.

2. Бенедикт Хеведес

Защитник, 30 лет

Немец забрался так высоко в нашем рейтинге в основном благодаря своему статусу. Чемпион мира-2014 и бронзовый призер Евро-2012 в чемпионате России — этим все сказано.

Проблема в том, как и многие в этом топе, Хеведес, отпахавший 11 лет за «Шальке», очень травматичен. Из-за этого, например, не сложилась его аренда в «Ювентус» в прошлом сезоне.

Перманентно травмированный немец смог сыграть всего 3 матча за сезон и туринский клуб не стал его выкупать.

А вот «Локомотив» решил рискнуть, и Юрия Семина можно понять. Высокий профессионализм и мастерство защитника не вызывают вопросов — когда он здоров. И если немец убережется от травм, то «железнодорожникам» удался топ-трансфер.

1. Гжегож Крыховяк

Полузащитник, 28 лет

Пока от Хеведеса еще только ждут, что он проявит свои лучшие качества, польский опорник уже вовсю показывает товар лицом.

Дважды выигрывавший Лигу Европы с «Севильей» полузащитник перебирался в «Пари Сен-Жермен» к знакомому тренеру полным надежд, которым не суждено было сбыться.

Концентрация дорогостоящих звезд в ПСЖ была не меньше, чем в «Реале» с «Барселоной», и пробиться в состав скромному поляку не удалось, особенно после смены игровой схемы.

Во время аренды в «Вест Бромвич» Крыховяк с командой и вовсе вылетел из Английской премьер-лиги. К аренде в Россию Гжегож относится очень серьезно и буквально рвет и мечет на поле, показывая высочайший для российского чемпионата уровень игры.

В «Локо» поляк без сомнения очень пригодится, особенно в условиях игры на несколько турниров, один из которых — Лига чемпионов.

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