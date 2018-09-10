Терри в «Спартаке»: Маркетинговый трюк плюс реальная польза

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри продолжит карьеру в московском «Спартаке». Переходящий в российский клуб в качестве свободного агента Терри уже прошел медосмотр. В ближайшие дни он прибудет в Москву, чтобы подписать контракт сроком на один год, с возможностью продления на сезон, если игрок проведет определенный процент матчей.

Зачем «Спартаку» Терри?

Корреспондент Sportbox.ru Николай Никифоров кратко объясняет, чем английский ветеран может пригодиться красно-белым.

«В начале сезона серьезные травмы получили сразу двое центральных защитников, Илья Кутепов и Самуэль Жиго. Последний выбыл из строя минимум на полгода, порвав "кресты". Таким образом, на важный осенний отрезок дистанции "Спартак" выходил всего с двумя игроками центра обороны, Георгием Джикией и Сальваторе Боккетти. Этого явно недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно.

На зарплату Терри придется потратиться, но в лице опытнейшего мастера "Спартак" гарантировано получит квалифицированную помощь. Связанная с возрастом потеря скорости по меркам РПЛ не критична. Кроме того, переход Терри — мощный маркетинговый ход. Футболки разлетятся как горячие пирожки, повысится узнаваемость клуба за рубежом, будет проще вести переговоры с иностранными футболистами».

Кто следующий?

Редакция Sport24 считает, что и у Джона Терри есть причины для перехода в «Спартак», кроме финансовых.

«Но Джон, кажется, уже все решил и руководствуется исключительно спортивными причинами.

А такие для перехода в "Спартак" есть. Например, возможное участие в еврокубках. Да, "Спартак" не попал в Лигу чемпионов, но посветиться на евроарене у Терри вряд ли еще будет возможность, если он останется в Англии. Ему 37, сильным клубам он уже не особо нужен. В "Спартаке" же наверняка не обидят легендарного защитника зарплатой.

Да, заявка на Лигу Европы уже закрыта, но в УЕФА могут пойти "Спартаку" навстречу, похожие прецеденты уже были. Если получится, то Терри может пересечься в ЛЕ со старым знакомым Стивеном Джеррардом, который тренирует соперника "Спартака" по группе "Рейнджерс". В любом случае решающим фактором должны стать другие условия контракта.

Во-первых, Терри предложат соглашение на один год с опцией продления еще на сезон с солидной зарплатой 2 млн евро в год. В той же "Астон Вилле" готовы предложить оффер лишь на год. Во-вторых, по информации Ди Марцио, Терри обещают большое количество игрового времени. В отсутствие Жиго и Кутепова он может выиграть конкуренцию у Боккетти, а дальше все будет зависеть от его выступлений. Терри такие условия устраивают.

Маркизио, Терри, кто дальше? Кстати, в списке свободных агентов сейчас находится Самир Насри. Просто так, на заметку».

Терри круче Маркизио, «Спартак» уделал «Зенит»

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что на рынке борьбы за звездных пенсионеров красно-белые обошли сине-бело-голубых.

«Этим летом наша лига действительно взяла турецкий (не особо успешный) курс на стареющих звёзд, но Хёведес и Маркизио — легенды своих клубов, про которых через пару десятков лет в мире забудут. Джона Терри же будут вспоминать как образца британского защитника ещё долго.

Так что по громкости перехода и месту новичка в истории "Спартак" однозначно уделал "Зенит", пресс-служба которого очень старается круто подать прилёт Маркизио. Но сегодня это никого не интересует.

Это вовсе не значит, что Терри принесёт больше пользы и лучше отработает свою зарплату. Это просто данность — из сопоставимых звёзд мирового футбола в России играли только Самюэль Это’О и Роберто Карлос. Но у Роберто перед переходом в "Анжи" уже много лет поиграл в Турции, возвращался в Бразилию, а Терри всего полтора года назад надевал футболку "Челси" и провёл полноценный сезон в очень требовательном к "физике" и конкурентном Чемпионшипе. Сам футболист утверждает, что не чувствовал себя так хорошо уже 8-10 лет и тренировался в отпуске каждый день.

Быть может, переход Это’О "Спартак" и не переплюнул — Джон для многих более легендарная фигура, но Самюэль приехал в Россию в расцвете сил, после завоевания кубка чемпионов. Но и цифры в контрактах тут несопоставимы.

Да, Терри стар, но он star. Приезд такой фигуры в наш чемпионат крут сам по себе. Это нескучно, интересно. Это хайп, нужный нашему унылому футболу, тем более не занимающий чьё-то место и не требующий колоссальной зарплаты. Как мы выяснили, Джон Терри вряд ли ностальгирует по Москве, а вот российские болельщики, которые либо выросли на его футболе, либо прожили молодость или другой важнейший жизненный пласт, глядя на его игру, поностальгируют точно. И с удовольствием узнают в красно-белой майке того великого мастера, к которому 8 лет назад бежал за футболкой Джано Ананидзе».

Посол Терри

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов видит в трансфере Джона Терри в первую очередь маркетинговые и имиджевые выгоды для российского футбола в целом, а не для «Спартака» в частности.

«Для России этот трансфер может стать тем же самым, чем для Италии уже стал переход Криштиану Роналду. Португалец — суперзвезда с армией поклонников, которые готовы следить за кумиром в любом чемпионате и в любой стране. Количество подписчиков в соцсетях серии А и "Ювентуса" значительно увеличилось после трансфера Роналду — а это явный показатель того, что и популярность итальянского футбола увеличилась. Россию ждет то же самое. У Терри, конечно, нет такой фанатской базы, как у Роналду, но он — известная личность. За ним пристально следят даже сейчас, когда ему 37.

Для спортсмена это, конечно, солидный возраст. Но утверждать, что Терри будет передвигаться со скоростью черепахи, тоже нельзя. В 2010-м в хоккейный "Спартак" тоже переходил великий чемпион на закате карьеры — 45-летний Доминик Гашек. Но чех провел хороший сезон, дошел вместе с командой до первого раунда Кубка Гагарина, а совсем юная КХЛ получила неплохой пиар на Западе.

Важно, что Терри может перебраться в Россию именно сейчас, на волне после чемпионата мира. Летом мы показали миру, что любим футбол. Все увидели, насколько сильной может быть наша сборная. Теперь надо раскручивать нашу лигу, и Терри будет ее почетным послом».

Терри жег в Чемпионшипе

Колунист «Чемпионата» Дмитрий Егоров с цифрами показывает, что у Джона Терри еще полно сил.

«Ну и никуда не уйти от еще одного вопроса: а как Терри играл в "Чемпионшипе" — лиге, которую Леонид Слуцкий ставит вышел РФПЛ? Ответ — сильно.

И дело не в словах самого ветерана, что он сейчас находится в лучшей форме за последние десять лет — так сказать может каждый.

И не в лидирующей позиции "Астон Виллы" — все таки клуб был хорош сообразно своему составу.

Главное в цифрах. 37-летний, если не считать редкие травмы, играл по 90 через 2 дня на третий — он в пятерке "Виллы" по времени, проведенному на поле. Процент выигранных им единоборств до сих пор на том уровне, о котором многие молодые защитники могут только мечтать. Терри был сравнительно хорош и при начале атаке, точность его передач варьируется в районе 85 процентов. Так что их пара со скоростным, агрессивным и эмоциональным Джикией выглядит максимально перспективной.

И это мы не говорим о продаже футболок, представительской функции и общемирового ажиотажа от переезда как самого Терри в "Спартак", так и "легенды британского футбола" в Россию.

Наши надежные источники говорят, что медосмотр закончился хорошо, кумир летит в Россию — встречайте, нас ждет интересное время».

Федун подписал мумию

Автор «Евроспорта» Павел Городницкий считает, что Джон Терри уже не тот и его подписание — большая ошибка.

«Три года назад Джон Терри целиком отбегал весь чемпионский сезон "Челси" — 38 матчей, 5 голов, статус железного человека. Затем Жозе познакомил капитана с лавкой. Потом пришел Конте и за целый сезон выпустил Джона ровно 9 раз. Тот понял, что наступила старость, и уехал в Чемпионшип — это бесконечно мудрое, честное и мужское решение.

Ярчайшие хайлайты Терри в "Астон Вилле" до смешного однообразны. Весь год у него была одна миссия: дядя стоял возле штрафной, ловил навесы и страховал партнеров. Двигаться, лезть вперед, активно прессинговать? Нет, это не для пожилого джентльмена.

Джон нашел оптимальный баланс между интенсивностью и функциональностью. Его 36 матчей за "Виллу" — не следствие хорошей формы, а желание наиграться перед пенсией. Правда такова: у Терри уже совсем нет скорости, поэтому Джон годится только в роли либеро.

Зачем такой динозавр "Спартаку" — непонятно. Но фанаты "Спартака" в экстазе, и это странно.

Они радуются, что в их клуб приехала суперзвезда, но забывают, что в декабре Терри исполнится 38 лет. Они приводят в пример 38-летнего Игнашевича, но не видят различий между тактикой сборной России (отбиваться и контратаковать) и философией "Спартака" (владеть и нападать). Они устраивают голосования о легендарности (кто круче — Терри, Иванович, Маркизио или Хёведес?), но не понимают, что на поле выходит не рейтинг игрока в FIFA 2009».

Терри будет торговать лицом

Колумнист Sport24 Максим Алланазаров объясняет, почему приезд Терри в Россию — плюс для всех.

«О "Спартаке" в английских газетах теперь будут говорить намного больше, а матч Лиги Европы против "Рейнджерс" автоматически превращается в одну из главных вывесок всего группового этапа турнира — шотландцами руководит Стивен Джеррард. Легенды сборной Англии приезжали играть в Россию примерно никогда, поэтому английские журналисты не могут упустить возможность лично спросить у Терри о том, под действием какого яда он согласился переехать в Россию.

В сложившейся ситуации менеджменту и рекламному отделу "Спартака" придется хорошо поработать, так как упустить выгоду от приезда звезды такого масштаба в команду — преступление. Маркетологи и руководство красно-белых просто обязаны выжать максимум из сотрудничества с Терри. Даже дураку понятно, что выходить на поле англичанин будет редко, поэтому его основным занятием в России станет "торговля лицом".

Я практически не сомневаюсь, что болельщики "Спартака" смогут увидеть Терри на поле не так часто и только в случае какого-либо форс-мажора. Но само присутствие в команде дядьки такого масштаба будет приносить неоценимую пользу не только молодым игрокам команды, но и всему коллективу. Нужно быть максимально глупым человеком, чтобы не перенять что-то полезное у Терри во время тренировок или из общения с ним».

Старый Терри борозды не испортит

Обозреватель Sportbox.ru Андрей Колесников анализирует, чем грозит нашествие стареющих звезд в РПЛ.

«Роберто Карлос и Самюэль Это'О — те аналогии, которые естественным образом приходят в голову в связи с нынешним парадом звёзд. Как с дистанции лет оценить былые махачкалинские трансферные бомбы?

Смотря что считать критерием истины. Возбудили статусные новички интерес к российскому футболу? Безусловно. Подарили народу эмоции? Ещё какие!

Принесли титулы "Анжи"? Отнюдь. Помогли становлению клуба стратегически? Увы.

Что важнее, каждый решит на свой вкус.

От подобных переходов важно не ждать лишнего. Тот старый конь, который борозды не портит, но и глубоко не пашет, — лучший образ, чтобы понять суть момента. Испортили что-то Карлос с Это'О? Нет. Но и глубоко не вспахали.

Того же самого стоит ожидать и от наших новых гостей. Откровенно халтурить они не будут — люди такого калибра дорожат своим именем, да и просто не так воспитаны. Но определяющими фигурами, вожаками, завоевателями трофеев едва ли станут. В лучшем случае на пути к титулу просто поддержат, не испортят борозды.

Впрочем, особых иллюзий наши клубы и не строят. Если Терри сейчас в "Спартаке" дают годовой контракт, это значит, в нём видят именно того, кем он и является. Бывалого человека, который не потеряется, поддержит в критический момент. Который не испортит».

Минусы трансфера Терри

Автор «Спорт-Экспресс» Илья Андреев пытается понять, не продала ли «Спартак» с приглашением английского ветерана.

«Спартак обратился к кандидатуре Терри из-за того, что Самюэль Жиго выбыл на полгода из-за разрыва "крестов", а Илья Кутепов — на два месяца из-за операции по удалению паховой грыжи. Как стало известно "СЭ", красно-белые сделали английскому защитнику солидное предложение — более выгодное для него в финансовом плане, чем предложение "Астон Виллы". Так что деньги очень приличные. Тем более для 37-летнего игрока (а в декабре Терри исполнится 38).

Но стоит ли игра свеч? Кутепов поправится довольно скоро, в январе вернется Жиго, отлично влившийся в спартаковскую игру летом. То есть получится, что у "Спартака" будет пять довольно высококлассных центральных защитников: Терри, Жиго, Кутепов, Георгий Джикия и Сальваторе Боккетти. По-моему, это перебор, учитывая, какую зарплату собираются платить англичанину. В конце концов, вы можете представить, чтобы Александр Максименко командовал Терри? Какая-то фантасмагория.

Терри пропустил три месяца. Да, выше было сказано, что в прошлом сезоне он был молодцом. Но что сейчас? В какой он форме? Чемпионшип — это, конечно, жесткая лига, но и чемпионат России — не цветочки. Здесь проваливались серьезные европейские тренеры (Унаи Эмери, Хави Грасия), здесь не все получалось у звезд футбола (Манише, Коштинья, Матея Кежман, Роберто Карлос, Виллиан и т.д.). Так что Терри — это все же кот в мешке. Но, безусловно, мощнейший PR-ход».

«Спартаку» пригодится характер и класс Терри

Автор Soccer.Ru Станислав Горин видит в переходе экс-защитника «Челси» сплошные плюсы для «Спартака».

«Тут суть в характере. Джон всегда хочет быть первым. Бурная личная жизнь никогда не мешала Терри оставаться профессионалом. В новом веке у него 11 сезонов, когда играл от сорока матчей и больше. Выходить на поле умеет и не боится. И в раздевалке такой команды, как "Спартак", пятикратный чемпион Англии не помешает. Ювентини Каррера понимает цену характерных возрастных персон в футболе. Поэтому не удивляйтесь выбору. Терри всю карьеру мечтал однажды поиграть с Комбаровым, порадуемся за легенду — его мечты сбываются.

Трансфер окажется строго маркетинговым успехом российского клуба? Возможно, но это забавная и правильная реклама "Спартака". Селекционеры, которым после отказа основной цели в лице Луана всунули за 12 млн евро Педро Рошу, делают шаг вперед, подписывая свободного агента Терри. Даже если Джон не заиграет, получится красивая и не самая дорогая ошибка Федуна. Хотя англичанин может выдать парочку мощнейших матчей — не такой Боккетти безгрешный, чтобы легко вытеснить Терри на скамейку.

В 38 лет Игнашевич был лучшим центрбеком вице-чемпиона России ЦСКА в прошлом сезоне, его команда финишировала выше "Спартака". Думаете, уровень англичанина ниже? В РПЛ можно играть на классе, а про адаптацию не начинайте — не самый известный в мире футбола Жиго именно класс и показал совсем без раскачки. Теперь очередь Джона Терри. Если приедет не только отдыхать и зарабатывать, а серьезно играть — увидим его на поле в матчах против "Зенита" и ЦСКА».

Три плюса Джона Терри

Колумнист «Евроспорта» Вячеслав Палангин видит в трансфере Терри кроме маркетинговых выгод еще и игровые плюсы.

«Из-за возраста игровые плюсы Джона недооцениваются. Для "Спартака" они, наоборот, сверхважны. Во-первых, Терри обеспечит команду первым пасом: в "Челси" он играл левого центрального защитника, хотя всегда был правшой. Джон компенсирует потерю Жиго фирменной техникой — даже в "Астон Вилле" ветеран закидывал диагонали на противоположный фланг.

Во-вторых, Терри очень много забивает — тактический гуру ESPN Майкл Кокс подсчитал, что на гол у Джона уходит всего 11 матчей. У Андреса Иньесты, например, десять. В контексте трансфера это очень выгодный бонус. На старте сезона "Спартак" лидирует как по голам со стандартов, так и по ударам. Задумки Карреры удивили даже "Динамо" (в этом клубе мощный аналитический штаб) — с таким забивным и умным в штрафной защитником воплотить их будет еще легче.

Наконец, третье — банально опыт. "Спартак" — вторая команда РПЛ по среднему возрасту игроков, в прошлом туре на одном фланге гоняли Рассказов и Ломовицкий — обоим по 20 лет. Знания Терри помогут не только на поле, но и за его пределами: в прошлом сезоне к Джону обращался Андреас Кристенсен из "Челси". Терри успокоил янгстера на фоне ужасной серии из ошибок».

Головная боль для Карреры

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Борзыкин считает, что трансфер легенды «Челси» полезен для молодых игроков «Спартака».

«В "Спартаке" сейчас должен быть на повестке другой вопрос. Терри — левый центральный защитник. Как и Джикия. Вот Жиго был правым, но получил страшную травму. Джикия может подвинуться в сторону; даже не исключен вариант перехода на модель в три защитника, что вряд ли, конечно — банально нет кадров. Но у Массимо Карреры есть много поводов по вечерам сесть у окошка и сварить крепкий кофе. Оборону надо перестраивать.

В "Спартаке-2" играет очень талантливый защитник Мамин. Разумеется, покупка Терри вряд ли приблизит его к составу. Но с другой стороны парень будет тренироваться с иконой, он будет его видеть каждый день, будет отслеживать все его движения, — и это обязательно даст свои плоды. Кутепов тоже появился не от большой любви. Выиграл конкуренцию у Пуцко, а потом пробился в состав. А у таких мастеров учишься быстрее.

Очень важно, чтобы Джикия что-нибудь взял у Терри. Это по потенциалу безумно талантливый парень; к сожалению, после травмы не может выйти на свой уровень. И тут в команду приходит кумир детства. Это реально супер! А каково Максименко? Говорят, вратари командуют обороной. В "Спартаке" очень много зеленой молодежи, и переход Терри уж точно их укрепит. Хотя бы затем его взяли. Уже здорово».

Терри не подходит «Спартаку»

Автор The Guardian Дом Фифилд считает, что трансфер англичанина в «Спартак» может не пойти на пользу красно-белым.

«Я не уверен, что Терри сейчас находится в форме. Он старался её набрать, тренируясь самостоятельно, но ещё может немного отставать от остальных. Он никогда не был быстрым — зато хорошо читал игру и физически силён. Нет причин, по которым он не может продолжать играть на высоком уровне. Терри хорошо проявил себе в Чемпионшипе в прошлом сезоне. Но ему нужно играть в команде с низкой линией обороны. Он не подходит для команды, которая играет с высокой линией обороны. Поэтому в "Спартаке" могут быть проблемы.

Россия ему интересна. Ему будут платить хороши деньги. Плюс него есть московская история, которая произошла в 2008 году в "Лужниках". Это дополнительная интересная деталь, которая подогревает переход. Я сомневаюсь, что Джон выучит язык, но он должен быть профессионалом и хорошим лидером. Как Иванович в "Зените" сейчас.

Терри всегда будет легендой "Челси", но он сейчас не в АПЛ. Поэтому фанаты не будут жалеть или осуждать его за переход. Также я не думаю, что люди будут беспокоиться о аспекте международных отношений. Чемпионат мира показал Россию в настолько позитивном свете, что в футболе наши страны кажутся довольно близкими. Оставьте политику политикам!»

То, что нужно «Спартаку»

Редактор Sports.Ru Иван Калашников слегка развеивает пафос вокруг Джона Терри, но считает, что защиник пригодится красно-белым.

«Джон Терри пока не проигрывал в красно-белой форме. Его самое глубокое погружение до перехода в московский "Спартак" — аренда в "Ноттингем Форест" весной 2000 года, где Терри провел шесть матчей и ни в одном не уступил. Терри приехал в команду, которая задействовала в том сезоне уже 10 центральных защитников, и сразу закрепился в основе.

Он выходил на тренировки под снегом в шортах и футболке, хотя его одноклубники разминались в спортивных костюмах и шапках, орал на поле громче всех и уходил с него только после того, как пустели трибуны. Во многом благодаря этой аренде "Челси" дал ему еще один шанс выбраться из-за спин Десайи и Лебефа — и Терри его использовал.

Удивительно, но отношение к Терри в Англии довольно сильно отличается от его имиджа в остальном мире. Если не брать болельщиков "Челси", то для большинства англичан его самоотверженность, несгибаемость и те самые горящие глаза — скорее повод для смеха, а не обожания. Все признают, что он крутой футболист, но в то же время он футболист-мем — из-за историй с чужими женами, подкатами вперед головой и бесценным моментом, когда он пропустил победный финал ЛЧ из-за дисквалификации, но для празднования переоделся в игровую форму. Ну и вообще погуглите England’s Brave John Terry, все шутки там.

Короче говоря, Джон Терри для англичан — скорее Горлукович, чем Игнашевич. Кажется, именно это и нужно Спартаку». 0