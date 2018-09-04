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    Как «Манчестер Сити» навсегда изменил футбол. Часть 1

    Десять лет назад шейх Мансур из Абу-Даби приобрел «Манчестер Сити», превратив середняка Премьер-лиги в команду-династию

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    1 сентября 2008 года: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Димитара Бербатова за 30 миллионов фунтов. В синей части города сохраняется тишина. «Горожане» как раз готовятся к продаже хорватского защитника Ведрана Чорлуки «шпорам», а о Бербатове могут только мечтать.
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    Клуб как раз попал в разгар финансового кризиса, ведь его владелец, Таксин Чинават, находился в бегах, скрываясь от властей Таиланда. Он искал политического убежища в Великобритании после того, как его активы на сумму 800 миллионов фунтов были заморожены в связи с уголовным судопроизводством против него в его родной стране.

    «Горожане» финишировали в предыдущем сезоне Премьер-лиги на девятом месте, завершив чемпионат тремя поражениями кряду, в последнем из которых проиграли «Мидлсбро» 1:8. Марк Хьюз сменил Свена-Ерана Эрикссона на посту главного тренера. Летом они подписали ряд игроков — Жо, Таль Бен Хаима, Венсана Компани, Шона Райта-Филлипса и Пабло Сабалету, но все равно не смогли занять место в первой четверке и попасть в Лигу чемпионов.

    Затем приходит новость, что Чинават продал клуб шейху Мансуру ибн Зайд аль-Нахайяну из Абу-Даби за 210 миллионов фунтов всего через 14 месяцев после того, как сам заплатил за «Манчестер Сити» 81 миллион. Но даже в тот момент «горожане» не находятся в объективе СМИ; этой чести удостоен «Манчестер Юнайтед», в котором нарастает разочарование тем, что «Тоттенхэм» затягивает сделку по продаже Бербатова. По мере того, как часы отсчитывали минуты, замороженный трансфер превращался во что-то большее, чем в сказку о двух клубах, отказывающихся прекратить борьбу за сильного игрока.

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    • «Манчестер Сити» включился в борьбу за Бербатова, имея практически неограниченный бюджет и желание громко заявить о себе.

    На пути в Манчестер

    Бербатов сел на самолет и вылетел в Манчестер, но к кому? Он собирается заключить контракт с «Юнайтед» или сделает выбор в пользу возродившегося «Сити»? Репортеры, расположившиеся около «Олд Траффорд» и «Истлендса», передавали противоречивые данные. В тот момент «горожане» также рассматривали кандидатуры Майкла Оуэна, Давида Вильи и Робиньо, форварда «Реала», находившегося на грани подписания соглашения с «Челси».

    В конце концов, Бербатов перешел в «Манчестер Юнайтед», не позволив «Манчестер Сити» в безумном рывке заполучить звезду. И вот тут появилась возможность продемонстрировать свою финансовую мощь, сразившись с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, который за счет своего состояния уже успел сделать «синих» одним из самых мощных клубов в мире.

    Итак, в один из самых драматических моментов перед закрытием трансферного окна «Манчестер Сити» завершает сделку по приобретению Робиньо за 32,5 миллионов фунтов. Сумма стала рекордной для британского футбола и совсем немного уступила той (34 миллиона), которую «горожане» предлагали за Бербатова («Манчестер Юнайтед» болгарин обошелся в 30,75 миллионов).

    «Будучи поклонником "горожан" в течение определенного периода, я понятия не имел, кто такой Робиньо, потому что европейский футбол меня не интересовал. Мне пришлось зайти в Википедию, чтобы получить информацию. Это было чем-то невероятным», — вспоминает агроном «Манчестер Сити» Ли Джексон.

    И хотя «горожане» не подписали свою главную цель в лице Бербатова, проиграв (снова) сэру Алексу Фергюсону и компании, эта неудача стала одной из немногих в истории клуба за последние десять лет. 1 сентября 2008 года — начало новой эры, которая в конечном итоге сотрясла футбольную планету и сдвинула ее с привычной оси.

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    • Сегодня «Манчестер Сити» находится на пороге становления династии. Находясь под управлением Abu Dhabi United Group, принадлежащей шейху Мансуру, «горожане» выиграли три титула Премьер-лиги, три Кубка лиги и Кубок Англии, превзойдя «Юнайтед», «Челси» и других представителей чемпионов. Выйдя из тени, они стали глобальной силой с прочным фундаментом и Пепом Гвардиолой — самым востребованным тренером, управляющим тактическими струнами так, чтобы еженедельно отмечать новые успехи.

    «Всего два слова: необыкновенное путешествие. Я действительно наслаждался каждым мгновением в течение этих десяти лет. Когда все начиналось, я и представить не мог, что мы зайдем так далеко. Выполненная работа превзошла все ожидания», — заявил президент клуба Халдун аль-Мубарак.

    Ужасное положение

    Чтобы осознать, насколько поднялся «Манчестер Сити», нужно вернуться в конец 1990-х годов. Клуб не мог выиграть ни одного трофея с 1976 года, стадион «Мейн Роуд» являлся устаревшей реликвией, а регулярные неудачи привели к вылету команды в Первую лигу — третий по силе дивизион в Англии. Более того, самый принципиальный соперник — «Манчестер Юнайтед», доминировал в футболе.

    Фрэнсис Ли, один из ключевых игроков команды, выигравшей чемпионский титул в 1968 году, попытался остановить падение клуба в бездну, вытеснив Питера Сволса в 1994 году, чтобы стать новым президентом «Манчестер Сити». В этой роли он продержался четыре года, успев превратиться из хорошего футболиста в кошмарного бизнесмена.

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    • «Если бы шейх Мансур принял клуб тогда, когда это сделал я, то даже он схватился бы за голову. Клуб был настоящим банкротом. С кредиторами я смог расплатиться лишь через 18 месяцев. Это невозможно описать словами… Даже туалеты на стадионе не ремонтировались с 1920-х годов. Это была нелепая ситуация», — вспоминает Ли.

    В какой-то момент Ли обнаружил, что «горожане» не владели даже своей эмблемой, а прежние владельцы продавали коммерческие права. «У клуба не было возможности продавать собственные футболки или какие-то сувениры, потому что на условиях субдоговора это стоило 60 тысяч фунтов — 60 тысяч фунтов за один лот», — сокрушается Ли.

    Изменение клубного духа

    Джо Ройл, с приходом которого началось возрождение «Сити» (команда в 1998 и 1999 годах последовательно повысилась в классе), придумал термин «Сити-итис», чтобы описать способность клуба создавать бардак везде и во всем.

    «В клубе все рушилось. За мои первые пять месяцев в клубе у нас сменилось пять тренеров. Нестабильность чувствовалась во всем. В одном из сезонов нам даже приходилось самим стирать тренировочную форму», — говорит Пол Диков, перешедший в «Сити» из «Арсенала» в 1996 году.

    Сегодня «горожане» могут себе позволить намного больше, чем получить услуги прачечной. При шейхе Мансуре клуб пережил эпоху беспрецедентного успеха, где определяющим стал один сюрреалистичный момент: гол Серхио Агуэро на последних секундах сезона 2011/12, позволивший завоевать титул.

    Однако более опытные болельщики считают, что настоящей искрой, позволившей «горожанам» завести мотор, стал гол Дикова в финальном матче плей-офф Первой лиги против «Гиллингема» в мае 1999 года. Если бы не этот мяч, то «Манчестер Сити» проигрывал бы на «Уэмбли» к 89-й минуте и, возможно, не смог бы повыситься в классе и стать настоящим грандом, которым является сегодня.

    «До игры мы прекрасно понимали, насколько важно победить и повыситься в классе, но о настоящих проблемах клуба мы узнали позже. Дела шли действительно плохо. Руководство вело переговоры с мэрией города о передаче нам стадиона Игр Содружества, который впоследствии стал "Этихадом". Мы тогда воспользовались своим шансом», — отмечает Диков.

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    • «Я боюсь даже представить, что бы случилось, если бы мы проиграли», — продолжает Диков. «Только вера в собственные силы позволила нам отыграться со счета 0:2 и выполнить задачу. Дух клуба изменился в тот день».

    Неизменный аль-Мубарак

    С сентября 2008 года в «Манчестер Сити» многое изменилось. Тренеры и игроки проходили и уходили, руководители высшего звена тоже. Постоянным оставалось лишь присутствие аль-Мубарака на посту президента.

    Аль-Мубарак предпочел, чтобы действия говорили громче, чем слова, поэтому давал интервью один на один только клубным журналистам, прежде чем не нарушил традицию, чтобы пообщаться с корреспондентами ESPN накануне десятой годовщины пребывания в клубе. Уроженец Абу-Даби получил образование в США — имеет диплом в области экономики и финансов университета Тафтса в Массачусетсе.

    43-летний рослый мужчина с очками и дизайнерской щетиной является одним из самых надежных советников королевской семьи Абу-Даби, поэтому в сентябре 2008 года был выбран шейхом Мансуром для работы в «Манчестер Сити». Он также является исполнительным и управляющим директором Mubadala Development Company — суверенного фонда ОАЭ, активы которого в 2017 году составили 100 миллиардов долларов.

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    • Аль-Мубарак руководит клубом от имени шейха Мансура, гарантируя, что на «Этихаде» все будут следовать стратегии Абу-Даби.

    «Последние десять лет были намного сложнее, чем я ожидал. Гораздо более сложными, но из-за этого гораздо более полезными. Мы придерживаемся тщательно продуманной стратегии, которая была успешно выполнена… Наши достижения говорят сами о себе», — сказал аль-Мубарак.

    Перевод статьи Марка Огдена для ESPN. 0

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