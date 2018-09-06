Как «Манчестер Сити» навсегда изменил футбол. Часть 2

Десять лет назад, когда шейх Мансур только купил «Манчестер Сити», футбол был совершенно иным организмом. Переход клубов в собственность государственного крупного бизнеса навсегда изменил эту игру. И хотя «горожане» утверждают, что шейх Мансур всего лишь инвестирует личные средства, было бы глупо отрицать его связь с огромным богатством всего Абу-Даби.

Первую часть материала можно прочитать здесь

В то же время «Пари Сен-Жермен» пережил трансформацию за счет газовых богатств своих катарских владельцев. Авиакомпания «Эмирейтс» из Дубая вкладывает деньги в «Арсенал», «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Милан» и «Бенфику» через различные спонсорские соглашения, а авиакомпания «Этихад» успевает поддерживать «Манчестер Сити». Катарские авиалинии когда-то спонсировали «Барселону», а теперь возвратились к «Роме».

Китайские инвестиции в футбол за последние годы тоже значительно выросли: «Сити» продал 13 процентов акций на сумму 265 миллионов фунтов китайскому консорциуму City Football Group в декабре 2015 года. Это случилось всего через месяц после того, как глава республики Си Цзиньпин посетил учебный комплекс клуба во время государственного визита в Великобританию.

Футбол — заманчивый бизнес для олигархов и целых государств, стремящихся связать себя с гламурным продуктом, и, конечно же, данная тенденция прослеживается не только в «Манчестер Сити». Когда Аль-Мубарака спрашивают о том, что хорошего для Абу-Даби принесло владение английским клубом, он настаивает, что при покупке «горожан» шейх Мануср имел две цели, и обе они были выполнены.

«Первое — он хотел иметь долгосрочные инвестиции в футбольный клуб. Второе — он хотел руководить клубом из действительно увлекательной лиги. Как видим, инвестиции есть, футбольная страсть тоже. За последние десять лет мы выполнили поставленные цели», — заявил Аль-Мубарак.

Новичкам тут не рады

«Самой большой проблемой, по моему мнению, было просто получить кресло за столом. Нас действительно ожидало очень сложное дело. Я быстро понял, что в европейском футболе имеется главный стол с определенным набором клубом, и там сохранялся статус-кво. Преодолеть этот статус-кво было невероятно трудно, но мы это сделали и теперь являемся полноправной частью футбольной семьи», — добавил Аль-Мубарак.

Английские клубы возрождались благодаря своим богатым владельцам еще до прибытия шейха Мансура, однако перед дерзкими новичками в элитном клубе редко простилали красную ковровую дорожку. Сталелитейный магнат Джек Уокер превратил свой родной клуб «Блэкберн Роверс» из аутсайдера в чемпиона Премьер-лиги в 1990-х годах. Сэр Алекс Фергюсон в какой-то момент назвал обновленный «Челси» «безрассудным клубом, направленным на разрушение футбола».

Но ни один клуб не расстроил элиту так, как «Манчестер Сити». Всего за десять лет с момента прихода шейха Мансура клуб добился невероятного развития, в том числе и вне футбольного поля, ведь у «горожан» появилась современная академия и группа City Football, владеющая шестью клубами по всему миру. Прогресс был быстрым, а избежание серьезных ошибок привело к постоянно растущим ожиданиям. «Сити» проводит невероятную операцию: все, от развития игрока до работы агронома, является частью плана по продвижению клуба.

В 2010 году, как только «Манчестер Сити» потратил 120 миллионов фунтов на приобретения Яя Туре, Давида Сильвы, Джеймса Милнера и Марио Балотелли, Фергюсон назвал это «расходами камикадзе». Годом ранее наставник «Манчестер Юнайтед», чувствуя, как «горожане» уже дышат ему в спину, заявил, что «Сити» — «маленький клуб со слабым менталитетом». И все это на фоне того, как Карлос Тевес променял «Олд Траффорд» на «Этихад», что было отмечено дерзким рекламным щитом в центре города «Добро пожаловать в Манчестер».

Но Тевес, как никто другой, включая Робиньо, заставил весь футбольный мир поверить — «Манчестер Сити» вошел в элиту всерьез и надолго.

«Карлос был очень важен для нас. Как только он перешел в "Сити", соперничество с "Юнайтед" стало намного более принципиальным. Я думаю, все знают о рекламном щите, который люди вспоминают до сих пор. Именно тогда и произошла одна из первых важных перемен для нас. Тевес помог привлечь в команду других сильных игроков и вселил уверенность в том, что мы способны добиться успеха», — сказал один из членов правления «Манчестер Сити» Брайан Марвуд.

Впрочем, амбициозные расходы «горожан» повлекли за собой санкции. В мае 2014 года УЕФА оштрафовал клуб на 49 миллионов фунтов за нарушение правил финансового фейр-плей и вынудил сократить заявку на Лигу чемпионов с 25 до 21 игрока.

Однако в апреле 2017 года «Манчестер Сити» были возвращены 33 миллиона благодаря последующему соблюдению правил финансового фейр-плей, что еще раз доказало готовность Аль-Мубарака играть в длинную.

«Команда нуждалась в обновлении, и по иронии судьбы в 2008 году никто даже не думал о финансовом фейр-плей. Если бы новые владельцы у клуба появились только сейчас, то мы, вероятно, не смогли бы добиться прогресса так быстро», — сказал Марвуд.

«На первом этапе, вплоть до 2013 года, нам пришлось платить много премиальных, чтобы привлечь молодых талантов, поэтому мы сошли с этого пути. Вскоре после этого произошли две важные вещи: во-первых, мы начали побеждать, а любая победа приманивает качественных футболистов, во-вторых, у нас появилась своя академия.

Что мы продавали десять лет назад? Возможно, мечту или видение, но на самом деле ничего не было. Теперь же мы стали самым успешным клубом Премьер-лиги, который регулярно претендует на победу в Европе. У нас появился лучший тренер в мире, лучший тренерский штаб, лучшая организация и инфраструктура. Это все продается само собой, и я думаю, что мы гораздо больше контролируем свою судьбу, чем когда-либо», — отметил Аль-Мубарак.

Агуэро вошел в историю

Серхио Агуэро обошелся «Манчестер Сити» в 38 миллионов фунтов летом 2011 года, когда он перешел из «Атлетико». Если бы 12 месяцами ранее «горожане» смогли завершить сделку по трансферу Уэйна Руни из «Манчестер Юнайтед», то почти наверняка Агуэро ушел бы куда-то в другой клуб, и кто знает, как бы сложилась судьба «Сити».

Но Агуэро и «Манчестер Сити» теперь навсегда связаны голом в ворота «Куинз Парк Рейнджерс», который состоялся через 93 минуты и 20 секунд после стартового свистка в финальной игре сезона 2011/12. Без этого мяча титул выиграл бы «Юнайтед», а Премьер-лига осталась бы без столь запоминающегося момента.

«Правда в том, что я навсегда сохраню память об этом моменте. С тех пор, как "Сити" выиграл чемпионат, прошло много лет, но я об этом не забуду. Я и раньше забивал важные голы, но этот стал одним из самых важных, потому что мы рисковали потерять титул. Если честно, я думал, мы действительно не удержим первое место, когда счет стал 1:2. За шесть минут до конца нам нужно было забивать два мяча. Вскоре в моей голове промелькнула мысль о том, что должен появиться шанс, так и случилось», — вспомнил Агуэро.

Боснийский форвард Эдин Джеко сравнял счет на 90-й минуте, но, учитывая победу «Манчестер Юнайтед» над «Сандерлендом», «Сити» обязан был забивать еще. Добавленное время неумолимо таяло, пока Марио Балотелли не нашел в штрафной площади Агуэро.

«Было около двух секунд, за которые нужно было решить, что делать дальше: бить или продолжать движение к воротам. Я выбрал второй вариант, думая, что защитник меня собьет и мы получим пенальти, но этого не случилось… Затем было несколько шагов, я пробил в ближний угол и, к счастью, мяч оказался в сетке. Победа в Премьер-лиге стала серьезным ударом для других английских клубов. С этим титулом началась новая история», — отметил Агуэро.

Для Аль-Мубарака этот момент тоже стал запоминающимся.

«Такое случается один раз за всю жизнь. Не думаю, что многие из нас еще увидят, когда кто-то выиграет Премьер-лигу в последней игре сезона, на последних минутах, когда нужно забить два гола, а ваш главный соперник в онлайн-таблице является лидером. Это была настоящая драма. Завоевание нашего первого титула после стольких лет было важной вехой», — подчеркивает Аль-Мубарак.

Господство на десятилетия

В эпоху новых владельцев из Абу-Даби «Сити» подписал некоторых футбольных звезд и был близок к покупке других. Джон Терри, Уэйн Руни, Эден Азар, Неймар – все они находились в радаре клуба. Но самым важным приобретением для «горожан» все же стал Гвардиола. Не только великий триумфатор (по три национальных титула в Испании и Германии, две победы в Лиге чемпионов), но и один из величайших новаторов в игре, доказавший, что фэнтезийный футбол тоже может принести успех.

Прогресс «горожан» под властью людей из Абу-Даби не был стабильным вплоть до прихода Гвардиолы летом 2016 года. 47-летний специалист поднял клуб на совершенно новый уровень, подтвержденный в прошлом сезоне, в котором «Сити» стал первым клубом, набравшим 100 очков в Премьер-лиге.

«Я думаю, что Пеп — это вершина того, что мы делали на протяжении многих лет. Решение о его назначении не было спонтанным. Пеп вывел команду на высочайший уровень с точки зрения тактической утонченности и интенсивности, и именно таков был наш план, над которым мы много лет трудились», — заверил исполнительный директор клуба Феррар Сориано.

Сориано и футбольный директор Чики Бегиристайн были наняты Аль-Мубараком в 2012 году. В свое время они оба тесно сотрудничали с Гвардиолой в «Барселоной», так что их прибытие стало первым шагом «Сити» на пути к привлечению Гвардиолы. Сориано настаивает на том, что Пепа пригласили в клуб отнюдь не для того, чтобы он просто поднимал трофеи над головой.

«Пеп очень важен для клуба по двум причинам. Во-первых, потому что он поднял нас на вершину с точки зрения красоты футбола. Во-вторых, он оставит некое наследие, когда уйдет в один из дней. Следующие тренеры, администраторы и фанаты всегда будут помнить, каким был эталон, поэтому не согласятся на меньшее, и это очень важно.

Я видел, как подобное происходило в той же "Барселоне", где меньшего не принимали. Я думаю, что так будет и в "Манчестер Сити". Если будем работать хорошо, то тенденция должна сохраниться на десятилетия», — убежден Сориано.

Гвардиола уже продлил свой контракт с «Манчестер Сити» до конца сезона 2020/21, а его предназначение для клуба, если оно еще не было до конца понятно, было хорошо подчеркнуто в недавнем документальном фильме «Все или ничего», который четко показал, что испанец является фокусом для проведения более приятной и успешной операции.

Проще говоря: «Манчестер Сити» может быть обречен на десятилетия господства.

«Мы являемся одной из лучших команд в Англии и одной из лучших команд в мире, и это не изменится. Раз уж мы добрались до этого уровня, то шаг назад можем сделать только из-за неумелого менеджмента. Этого не произойдет», — сказал Сориано.

Перевод статьи Марка Огдена для ESPN. 0