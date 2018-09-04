К Месси привыкли и ждут еще больших чудес

Месси всегда был на троне или рядом с ним

В 2006-м году Фабио Каннаваро получил награду «Игроку года» по версии ФИФА. Защитник «Реала» опередил партнера по команде Зинедина Зидана и звезду «Барселоны» Роналдиньо, получив приз после победы со сборной Италии на чемпионате мира. В то же время дарование «Барсы» Лионель Месси, перспективный талант, не попал даже в десятку лучших.

Это был последний случай, когда Месси не пробился в тройку лидеров, до недавней церемонии, когда главными претендентами стали Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.

Таким образом, Лионель никогда ранее не выпадал из топ-3, пять раз завоевывал награду и шесть раз становился вторым — пять раз вслед за Роналду, а однажды награда досталась Кака.

В восьми из этих 11-ти случаев обладатель трофея также выигрывал со своей командой Лигу чемпионов. Кака делал это с «Миланом» в 2007-м, Месси — с «Барсой» в 2009, 2011 и 2015 годах, а Роналду поднял трофей в 2008-м с «Манчестер Юнайтед», а также с «Реалом» в 2014, 2016 и 2017 годах.

Легенда оказалась «в игноре»

Лука Модрич twitter.com/realmadrid

Исключениями стали Месси образца 2010 и 2012 годов, а также Роналду в 2013-м. Но теперь все изменилось: Месси не нашел себя даже в списке гостей итоговой конференции ФИФА по ЧМ-2018, которая пройдет 23 сентября в Лондоне. Все логично, ведь «Барселона» была далека от титула на ЧМ, а сборная Аргентины потерпела неудачу на мундиале.

Правило ФИФА гласит, что приз вручается лучшему футболисту, независимо от национальности и чемпионата, а учитываются достижения в период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018-го. Но в итоге все получается несколько иначе.

Месси в 31 год все равно остается выдающимся игроком «Барсы», но главной целью сезона был трофей Лиги чемпионов. Сделать этого не получилось, но Лионель уже пообещал вернуть кубок на «Камп Ноу».

Достижений аргентинца в Испании недостаточно для признания. В прошлом сезоне он забил 34 года и отдал 12 результативных передач — лучший показатель в Ла Лиге. Он помог «Барселоне» выиграть чемпионат и Кубок — третий дубль за четыре года.

Пока «Реал» покоряет Европу, каталонцы доминируют на внутренней арене. Но в индивидуальных призах все сразу вспоминают, что Месси — лидер команды, которая не дошла до финала Лиги чемпионов. Не важно, есть в этом его вина или нет. Успехи быстро забываются, а остается вопрос: почему у Лионеля перестало получаться в Европе?

Лучший игрок не всегда берет все награды. Футбол — это командный вид спорта.

Он просто слишком хорош

Лионель Месси и Луис Суарес twitter.com/fcbarcelona

Вспомним минувшую игру с «Уэской» — 8:2. У Лионеля два года, шансы на хет-трик и две голевые предачи на Луиса Суареса. Журналисты продолжают повторять, что феноменальная игра Месси навсегда останется в истории, а никто из его коллег не способен на такое исполнение. «Это гений» — подчеркнул журналист Санти Овалле.

Это и есть главная проблема. Месси настолько последовательно хорош, что люди просто привыкли к его блеску. Им нужно, чтобы он делал все больше, повторял свою магию в каждой игре, а не в девяти из десяти. Им нужен финал Лиги чемпионов каждый год. Им нужно, чтобы он превратил Аргентину в чемпионов и поднял над головой Кубок мира.

Возможно, единственный шанс Месси побороться за приз ФИФА — повторить свою игру в поединках Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» и «Интера», а затем против «Баварии», «Реала» и «Ювентуса» в плей-офф.

Но для некоторых людей Лионель всегда будет лучшим. Правильно высказался Жерар Пике: «Если бы "Золотой мяч" вручали лучшему игроку планеты, то Месси выигрывал бы его каждый год с 2009-го. Это другой уровень». 0