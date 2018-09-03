ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Месси избежал российского похмелья

    Реакция прессы на матч «Барселона» — «Уэска»

    Примера Футбол Испании Барселона Уэска Календарь Примеры
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси ставит рекорд за рекордомМесси избежал российского похмелья Клаудио МаркизиоТрансферный дайджест. 28 августа — 3 сентября Жозе Моуринью«Манчестер Юнайтед» прошелся по «Бернли». Кризис позади?
  • 19:14
    • Дзюба будет капитаном сборной России в ближайших матчах
  • 19:01
    • ЦСКА объявил заявку на Лигу чемпионов
  • 17:48
    • Хавбек ЦСКА повредил связки голеностопа
  • 16:53
    • Габулов намерен расторгнуть контракт с «Брюгге»
  • 16:08
    • ФИФА объявила тройку претендентов на звание «Игрок года»
  • 15:58
    • Гол Черышева на ЧМ-2018 номинирован на премию Пушкаша
  • 15:43
    • Геркус пока не хочет поднимать вопрос о кредите доверия к Семину
    Все новости спорта
    Лионель Месси ставит рекорд за рекордом
    Лионель Месси ставит рекорд за рекордом
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    Накануне в рамках третьего тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле разгромила «Уэску» (8:2). Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Оборона — единственная проблема «Барселоны» в матче

    «Хозяева показали невероятный атакующий футбол и разбомбили дебютанта Ла Лиги, благодаря чему возглавили турнирную таблицу. Лионель Месси сделал дубль и организовал еще два гола, несмотря на то, что гости совершили дерзкую попытку воспользоваться щелями в обороне "Барселоны". Аргентинец в потрясающей форме, Луис Суарес открыл счет своим мячам в новом сезоне, Филиппе Коутиньо дал понять, что "Камп Ноу" — это его дом, а Усман Дембеле пришел в себя, и его голы порадовали фанатов каталонцев», — отмечает в материале ESPN Ричард Мартин.

  • Роналду на «Олд Траффорд», Погба в Турине, Тухель против старых знакомых
  • Итоги жеребьевки Лиги чемпионов — в нашем обзоре СМИ
  • 31/08/2018

    • «Вместе с тем, нужно признать, что в защите "блауграна" все еще есть проблемы, ведь "Уэска" дважды забила в первом тайме, который принес сине-гранатовым больше проблем, чем должен был, и завершился со счетом 3:2. Тем не менее, Эрнесто Вальверде выставил сильнейший состав и был вознагражден победой. наставник чемпиона Испании провел замены раньше, чем обычно, предоставив отдых Ивану Ракитичу, Серхио Бускетсу и Самуэлю Умтити, когда игра была закончена из-за большого преимущества в счете».

    Суарес может вздохнуть с облегчением

    «Бомбардир "Барселоны" Луис Суарес забил свои первые мячи в новой кампании 2018/2019 годов, хотя для него это был уже четвертый матч сезона. Теперь уругваец может вздохнуть с облегчением, ведь форвард наконец-то отличился взятием чужих ворот. Особенно если учесть, что в каждом из предыдущих трех кампаний на "Камп Ноу", что он провел в клубе, в это время у него уже были голы в активе», — напоминает на страницах Marca М. Кармен Торрес.

    «Напряжение, связанное с его бомбардирским молчанием, стало еще сильнее, когда после его точного удара понадобилось вмешательство системы VAR, чтобы подтвердить взятие ворот. Футболист толком не отпраздновал гол, пока арбитры смотрели повтор, но так счет стал 3:1. Затем Суарес оформил дубль ударом с пенальти на последней минуте добавленного времени».

    Конкуренты уже не справляются с темпом «Барселоны» и «Реала»

    «Во время предсезонки возникали сомнения по поводу формы Лионеля Месси после неудачного выступления сборной Аргентины на ЧМ-2018, ведь минувший мундиаль, по мнению многих, был последним шансом для форварда выиграть большой трофей на уровне национальных команд. Три тура чемпионата Испании достаточно, чтобы констатировать: никакого российского похмелья у него нет, его выступление в Ла Лиге превосходно, ведь в клубе он не чувствует такого давления, как в лагере "альбиселестес". Как будто есть две версии одного и того же футболиста, один из которых словно играет беззаботной и комфортной команде сине-гранатовых цветов», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

  • «Реал» впервые за девять лет играет как команда
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес»
  • Вчера

    • «Сейчас уже кажется, что мы снова станем свидетелями чемпионской гонки с участием двух претендентов, поскольку "Атлетико" отстал от конкурентов уже на пять очков, однако нужно отметить, что у "Барселоны" и "Реала" был легкий календарь на старте нового сезона, а поскольку многие их исполнители участвовали на чемпионате мира, то это был лучший сценарий начала новой кампании. Дело, конечно, еще и в большем богатстве, но оба клуба уже задали серьезный темп, где воодушевленного Месси умело поддерживают Коутиньо и Дембеле. С другой стороны, в Мадриде, похоже, справляются с жизнью без Криштиану Роналду: три победы из трех на старте, и даже возрождающийся Карим Бензема забил пять мячей».

    Месси не устает устанавливать рекорды

    «Какой бы ни была причина, но поединок против "Уэски" стал для каталонцы первым из четырех, в котором он вела к перерыву, и счет 3:2 едва назовешь комфортным. И все же, они выиграли 8:2, что на бумаге выглядеть впечатляюще; в первых таймах текущего сезона они забили три мяча в противовес девяти — во вторых таймах. В том ли дело, что соперники устают защищаться против "блауграна", или же Вальверде не удается сразу зажесь своих подопечных, но результат приходит после перерыва», — отмечает в материале Football Espana Дерил Хеммонд.

  • «Атлетико» разрушит двоевластие в Примере. Семь веских причин
  • «Матрасники» всерьез могут претендовать на чемпионский титул в сезоне 2018/19
  • 17/08/2018

    • «Тем временем, Месси, этот вечный автор рекордов, стал первым, кто записал в свой актив 150 голевых передач в Ла Лиге в 21-м веке. Большинство из них (23) завершались голами Луиса Суареса, который в этом матче получил от аргентинца еще один подарок, получив право пробить пенальти, несмотря на то, что сам мог оформить хет-трик. Два гола и два ассиста за один вечер — никто не может подобраться к нему близко». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Разворот Роналду: что на самом деле произошло в Монако
  • 01/09/2018 в 19:59
    •
  • Прогноз
  • Кто выиграет Лигу Европы 2018/2019?
  • 7.00
  • 08/09/2018 в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лига чемпионов
  • Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019
    • 20:08 30/08/2018     Лига Европы
  • Жеребьевка Лиги Европы 2018/2019
    • 14:49 31/08/2018     Результаты жеребьевки
  • «Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест
    • 02:28 31/08/2018
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол С эмоциями, но без голов. «Зенит» и «Спартак» поделили очкиНичья в центральном матче шестого тура РПЛ — в нашем обзоре СМИ 00:560
  • 15:30
    • Роналдо — новый президент «Вальядолида»
  • 19:30
    • Российский защитник расторг контракт с «Сивасспором»
  • 10:13
    • У Жиго диагностирован полный разрыв связки колена
    Александер Чеферин и Кубок Лиги Наций Футбол Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нетТот случай, когда высокая цель приносит еще и большие деньги Вчера в 10:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезд СКА и мужской US Open
  • 3.67
    •
  • 19:45
    • Капитан «Ливерпуля» продлил контракт с клубом
  • 17:35
    • Новичок «Барселоны» получил травму
  • 17:22
    • Анюков и Дриусси прошли медицинское обследование
    Кирилл Панченко Футбол Победа «Динамо» в Химках. Марков помог дожать «Оренбург»СМИ — об успешной игре подопечных Дмитрия Хохлова в чемпионате России Вчера в 22:360
  • 08:44
    • Ледяхов покинул пост главного тренера «Ахмата»
  • 17:09
    • Данни по-прежнему чувствует себя игроком «Зенита»
  • 16:38
    • Полузащитник «Локомотива» выбыл на две недели
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие