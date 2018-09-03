Месси избежал российского похмелья

Накануне в рамках третьего тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле разгромила «Уэску» (8:2). Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.

Оборона — единственная проблема «Барселоны» в матче

«Хозяева показали невероятный атакующий футбол и разбомбили дебютанта Ла Лиги, благодаря чему возглавили турнирную таблицу. Лионель Месси сделал дубль и организовал еще два гола, несмотря на то, что гости совершили дерзкую попытку воспользоваться щелями в обороне "Барселоны". Аргентинец в потрясающей форме, Луис Суарес открыл счет своим мячам в новом сезоне, Филиппе Коутиньо дал понять, что "Камп Ноу" — это его дом, а Усман Дембеле пришел в себя, и его голы порадовали фанатов каталонцев», — отмечает в материале ESPN Ричард Мартин.

«Вместе с тем, нужно признать, что в защите "блауграна" все еще есть проблемы, ведь "Уэска" дважды забила в первом тайме, который принес сине-гранатовым больше проблем, чем должен был, и завершился со счетом 3:2. Тем не менее, Эрнесто Вальверде выставил сильнейший состав и был вознагражден победой. наставник чемпиона Испании провел замены раньше, чем обычно, предоставив отдых Ивану Ракитичу, Серхио Бускетсу и Самуэлю Умтити, когда игра была закончена из-за большого преимущества в счете».

Суарес может вздохнуть с облегчением

«Бомбардир "Барселоны" Луис Суарес забил свои первые мячи в новой кампании 2018/2019 годов, хотя для него это был уже четвертый матч сезона. Теперь уругваец может вздохнуть с облегчением, ведь форвард наконец-то отличился взятием чужих ворот. Особенно если учесть, что в каждом из предыдущих трех кампаний на "Камп Ноу", что он провел в клубе, в это время у него уже были голы в активе», — напоминает на страницах Marca М. Кармен Торрес.

«Напряжение, связанное с его бомбардирским молчанием, стало еще сильнее, когда после его точного удара понадобилось вмешательство системы VAR, чтобы подтвердить взятие ворот. Футболист толком не отпраздновал гол, пока арбитры смотрели повтор, но так счет стал 3:1. Затем Суарес оформил дубль ударом с пенальти на последней минуте добавленного времени».

Конкуренты уже не справляются с темпом «Барселоны» и «Реала»

«Во время предсезонки возникали сомнения по поводу формы Лионеля Месси после неудачного выступления сборной Аргентины на ЧМ-2018, ведь минувший мундиаль, по мнению многих, был последним шансом для форварда выиграть большой трофей на уровне национальных команд. Три тура чемпионата Испании достаточно, чтобы констатировать: никакого российского похмелья у него нет, его выступление в Ла Лиге превосходно, ведь в клубе он не чувствует такого давления, как в лагере "альбиселестес". Как будто есть две версии одного и того же футболиста, один из которых словно играет беззаботной и комфортной команде сине-гранатовых цветов», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Сейчас уже кажется, что мы снова станем свидетелями чемпионской гонки с участием двух претендентов, поскольку "Атлетико" отстал от конкурентов уже на пять очков, однако нужно отметить, что у "Барселоны" и "Реала" был легкий календарь на старте нового сезона, а поскольку многие их исполнители участвовали на чемпионате мира, то это был лучший сценарий начала новой кампании. Дело, конечно, еще и в большем богатстве, но оба клуба уже задали серьезный темп, где воодушевленного Месси умело поддерживают Коутиньо и Дембеле. С другой стороны, в Мадриде, похоже, справляются с жизнью без Криштиану Роналду: три победы из трех на старте, и даже возрождающийся Карим Бензема забил пять мячей».

Месси не устает устанавливать рекорды

«Какой бы ни была причина, но поединок против "Уэски" стал для каталонцы первым из четырех, в котором он вела к перерыву, и счет 3:2 едва назовешь комфортным. И все же, они выиграли 8:2, что на бумаге выглядеть впечатляюще; в первых таймах текущего сезона они забили три мяча в противовес девяти — во вторых таймах. В том ли дело, что соперники устают защищаться против "блауграна", или же Вальверде не удается сразу зажесь своих подопечных, но результат приходит после перерыва», — отмечает в материале Football Espana Дерил Хеммонд.

«Тем временем, Месси, этот вечный автор рекордов, стал первым, кто записал в свой актив 150 голевых передач в Ла Лиге в 21-м веке. Большинство из них (23) завершались голами Луиса Суареса, который в этом матче получил от аргентинца еще один подарок, получив право пробить пенальти, несмотря на то, что сам мог оформить хет-трик. Два гола и два ассиста за один вечер — никто не может подобраться к нему близко». 0