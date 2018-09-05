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    Дебют Руни, магия Златана и остальные: лучшие хет-трики в истории футбола

    Вашему вниманию топ-15 самых ярких хет-триков в истории футбола

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    Хет-трики всегда великолепны, но с этой подборкой можно не соглашаться, ведь среди лучших нет трех мячей Джеффа Херста в финале ЧМ-1966 и многого другого. Хью Дэвис из FourFourTwo выбрал самые яркие хет-трики с точки зрения техники, оценив уровень мастерства во время исполнения каждого из ударов.
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    15. Димитар Бербатов, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 3:2 (сентябрь 2010 года)

    Хет-трик Бербатова

    Гол 1: ничего особенного, но все равно неплохой момент, ведь Бербатов должен был правильно переместиться чуть назад и уйти от опеки защитника Пола Кончески. 1 из 5.

    Гол 2: циники скажут, что этот удар — единственная причина, по которой Бербатов попал в этот рейтинг. Неправильно: это одна из двух причин. Как он принял навес Нани и нанес «велосипедный» удар — просто идеально. 5 из 5.

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    • Гол 3: решающий эпизод — аккуратный удар головой. Димитару было сложно сделать что-то еще лучше в этом моменте. 2 из 5.

    14. Стив Уотсон, «Эвертон» — «Лидс» 4:0 (сентябрь 2003 года)

    Хет-трик Уотсона

    Гол 1: никто не ожидает, что правый защитник способен оформить хет-трик, но Уотсон имел навыки форварда, что он и продемонстрировал во время первого забитого мяча. 3 из 5.

    Гол 2: сложно совершить такой удар точно, когда перед тобой есть еще три игрока «Лидса». 4 из 5.

    Гол 3: мы считаем, что это «мило». 3 из 5.

    13. Тэм Хэнлон, «Поллок Джуниорс» — «Нейлстон» (август 2016 года)

    Хет-трик Хэлтона

    Гол 1: да, мы имеем право рассматривать даже матчи любительской лиги в Шотландии. Во всяком случае, здесь речь идет про великолепный штрафной удар с огромной силой и точностью. 4 из 5.

    Гол 2: мяч должен был уйти куда-то за пределы поля, но он оказался в сетке. 4 из 5.

    Гол 3: сложно в это поверить, но Хэнлону удался еще один невероятно красивый удар со штрафного. 4 из 5.

    12. Роналдо, «Барселона» — «Валенсия» (октябрь 1996 года)

    Хет-трик Роналдо

    Гол 1: заметьте, где бразилец принял мяч. Роналдо умел делать футбол до примитива простым, но от этого — гениальным. Зачем усложнять, если можно просто бежать очень очень быстро с мячом к воротам? 4 из 5.

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    • Гол 2: просто посмотрите на это! 2 из 5.

    Гол 3: прессинг у «Барселоны» имеет решающее значение, но опять же: посмотрите, где принимает мяч Роналдо. Он почти в центре поля. Пять секунд и пять касаний, четыре защитника остались за спиной, а мяч — в сетке. 4 из 5.

    11. Майкл Чопра, «Кардифф» — «Лестер» 3:2 (январь 2007 года)

    Хет-трик Чопры

    Гол 1: это, пожалуй, единственный рейтинг, в котором Чопра обошел Роналдо, совершив великолепный удар со штрафного. 4 из 5.

    Гол 2: Чопра отозвался на заброс партнера, увидел не самое удачное расположение голкипера и отправил мяч в сетку парашютом. Такое не тренируют. 3 из 5.

    Гол 3: и снова красивый удар после того, как раскрутил нескольких защитников и вратаря. 4 из 5.

    10. Синиша Михайлович, «Лацио» — «Сампдория» 5:2 (сентябрь 1998 года)

    Хет-трик Михайловича

    Все три мяча — 4 из 5. Удары-близнецы со штрафного от Михайловича. Редкость подобных случаев только усиливает впечатление.

    9. Уэйн Руни, «Манчестер Юнайтед» — «Фенербахче» 6:2 (сентябрь 2004 года)

    Хет-трик Руни

    Гол 1: Руни не мог мечтать о лучшем дебюте за «Юнайтед». 18-летний форвард забил решительным ударом после паса партнера за спины защитников. 3 из 5.

    Гол 2: принял мяч, сместился и пробил низом без шансов для вратаря. 4 из 5.

    Гол 3: Уэйн выбил из партнеров право реализовать штрафной и воспользовался «загулом» по штрафной голкипера Рюшту. 3 из 5.

    8. Мэтт Ле Тиссьер, «Саутгемптон» — «Норвич» 4:1 (февраль 1990 года)

    Хет-трик Ле Тиссьера

    Гол 1: Мэтт даже в 21 год выглядел как 41-летний мужчина. Но силы ему хватило, чтобы выиграть борьбу за мяч в штрафной. 2 из 5.

    Гол 2: неряшливый, но крайне эффективный проход, словно у Ле Тиссьера мяч просто приклеен к ногам. Выглядит комично, но гол фантастический. 5 из 5.

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    • Гол 3: отмахнулся от защитника и перебросил вратаря. Сказать больше нечего. Надо смотреть. 4 из 5.

    7. Пол Гаскойн, «Рейнджерс» — «Абердин» (апрель 1996 года)

    Хет-трик Гаскойна

    Гол 1: «Абердин» вышел вперед, но Гаскойн взял игру «за глотку» и сравнял счет, не обращая внимания на защитников. 4 из 5.

    Гол 2: десять минут до конца игры, а Гаскойн принимает мяч и делает это. 5 из 5.

    Гол 3: просто добил соперника с пенальти. 1 из 5.

    6. Марко Фабиан, «Чивас» — «Атлас» 4:1 (май 2015 года)

    Хет-трик Марко Фабиана

    Гол 1: «пау!» — хочется кричать каждый раз, когда мы видим такой гол. 4 из 5.

    Гол 2: проход к штрафной и удар в дальнюю «девятку» — голкипер просто наблюдал. 4 из 5.

    Гол 3: после такого этот парень обязан бить только с левой. 4 из 5.

    5. Гарет Бэйл, «Интер» — «Тоттенхэм» 4:3 (октябрь 2010 года)

    Хет-трик Бэйла

    Гол 1: 21-летний Бэйл просто взял мяч и начал бежать. А может дальше был вовсе не удар, а ассист на партнера? 5 из 5.

    Гол 2: перехват Бэйла, после чего валлиец забил практически аналогичный мяч. Претензии к вратарю. 3 из 5.

    Гол 3: и еще один мяч от Бэйла после прохода и ассиста от Леннона. 3 из 5.

    4. Деннис Бергкамп, «Лестер» — «Арсенал» 3:3 (август 1997 года)

    Хет-трик Бергкампа

    Гол 1: все выглядит просто, но на самом деле это вершина мастерства. Совершенство. 5 из 5.

    Гол 2: хет-трик Бергкампа отличается от случаев Бэйла и Михайловича разнообразием. 2 из 5.

    Гол 3: жемчужина в этой короне, отображающая весь талант Бергкампа. 5 из 5.

    5. Златан Ибрагимович, Швеция — Англия 4:2 (ноябрь 2012 года)

    Хет-трик Ибрагимовича

    Гол 1: быстрое мышление, аккуратный финиш. 2 из 5.

    Гол 2: обработал мяч и забил под прессингом Кэхилла, после чего извинился перед Гэри за жесткую борьбу. 4 из 5.

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    2. Луис Суарес, «Ливерпуль» — «Норвич» (декабрь 2013 года)

    Луис Суарес

    Гол 1: новаторский гол ударом с отскока издали. 4 из 5

    Гол 2: уругваец отозвался на подачу с углового и пробил ногой — достойно. 2 из 5.

    Голы 3 и 4: с удивительной легкостью Суарес перемещается с мячом и расстреливает ворота «Норвича». Четвертый мяч — идеальный удар со штрафного. Это 8 из 5.

    1. Ривалдо, «Барселона» — «Валенсия» 3:2 (июнь 2001 года)

    Хет-трик Ривалдо

    Гол 1: предсказуемый победитель рейтинга? Возможно. Забитым штрафным Ривалдо начал свой звездный путь. Учитывая точку, с которой пробил бразилец, это лучший штрафной из всех, которые есть в нашем материале. 4 из 5.

    Гол 2: повтор демонстрирует, как ложным финтом Ривалдо уходит от защитника и наносит мощнейший удар со сложной траекторией. 4 из 5.

    Гол 3: от возвышенного до смешного. Осталось три минуты, счет 2:2, а Ривалдо создает себе еще один момент и ударом через себя с линии штрафной приносит каталонцам победу. 5 из 5. 0

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