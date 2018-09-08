Как за Данию играли продавец, слесарь и строитель

Конфликт, возникший между игроками сборной Дании и Датской федерацией футбола вокруг имиджевых прав, привел к тому, что в первые отказались выступать за национальную команду. Разбираем ситуацию и рассказываем, к чему она привела.

В чем суть конфликта?

Датский футбольный союз (ДФС) заключил со спонсорами контракты, которые касаются распределения имиджевых прав отдельных игроков, чего раньше не было. Поскольку у последних есть личные соглашения, подписанные лично или через клубы, это вызвало недовольство футболистов. Так, защитник ютландцев Симон Кьяер имеет договор с букмекерской компанией Nordicbet, и после того, как он участвовал в рекламной кампании спонсора в футболке национальной команды, ДФС назвал это нарушением прав.

Игроки сборной получили поддержку со стороны своего профсоюза, который подчеркивает право федерации использовать только бренд сборной Дании, но не имиджевые права ее отдельных исполнителей. Поскольку конфликт разгорелся перед самым стартом «Алой гвардии» в Лиге наций, то возник риск срыва официального матча против Уэльса. Поэтому тот самый профсоюз в лице Ассоциации игроков предложил продлить хотя бы на месяц старый контракт по имиджевым правам, что истек 1 августа, чтобы поединок против «Драконов» состоялся, но ДФС отказалась, а ее представитель Якоб Хейер обвинил футболистов в нежелании играть в ближайших матчах, поскольку переговоры о новом соглашении якобы ведутся с нового года.

Какие получились последствия?

Каждая из сторон рассчитывала договориться до товарищеской встречи против Словакии, которая должна была состояться 5 сентября, ведь тогда на игру в Братиславу некому будет отправляться, но в этой битве нервов до последнего никто не дрогнул. Как результат, ДФС был вынужден обратиться за помощью других игроков, чтобы те сыграли за сборную в контрольном матче, однако если от услуг футболистов Суперлиги он отказался сам, дабы это не привело к конфликту с действующими исполнителями сборной, то представители местных второй и третьей лиг не без влияния профсоюза в знак солидарности поддержали коллег.

При этом Союз не мог отменить товарищескую встречу, потому что это грозило бы многолетней дисквалификацией национальной команды, поскольку год назад похожая история случилась с женской сборной этой страны из-за того же конфликта по имиджевым правам. В силу всех обстоятельств ДФС прибег к помощи игроков-любителей, среди которых оказались продавец, строитель, слесарь, студент, блогер, безработный, учитель и даже тюремный охранник. Справедливости ради, нужно отметить, что в состав также удалось вызвать футзалистов.

Само собой, словаки были возмущенный возникшей ситуацией, ведь с помощью этой игры они и сами намеревались подготовиться к старту в Лиге наций, где 9 сентября им предстоит навестить сборную Украины. Поэтому их федерация футбола вернула билеты болельщикам и продавал их по цене один евро за штуку. В итоге на глазах 6,432 тысячи зрителей «Соколы» не оставили шансов уникальному составу «Датского динамита» со счетом 3:0, но точно не остались довольны этой победой.

Разрешилась ли ситуация?

Согласно свежим сообщениям, игроки «Алой гвардии» и ДФС смогли достичь какого-то компромисса — скорее всего, речь идет как раз о том самом временном варианте продлени старого соглашения. Обе стороны пережили позор в связи с матчем в Братиславе и явно не хотят повторения ситуации, тем более что после возмущения словаков конфликтом заинтересовался УЕФА, а значит Дания балансирует на грани дисквалификации. Недовольны и на родине ютландцев, ведь деньги за трансляцию стартового матча Лиги наций заплачены местным ТВ, тогда как спонсоры потратились на рекламное время.

Президент Союза Йеспер Мёллер уже объявил о том, что стороны достигли мирного соглашения, что позволило футболистов не бойкотировать игру против британского соперника. Тем не менее, уже после поединка против Уэльса все может обостриться заново, ведь по информации СМИ, затем переговоры о новом контракте возобновятся. Тогда фитиль снова будет зажжен, и «Датский динамит» может взорваться. 0