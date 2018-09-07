Германия приходит в себя, Франция готовится к гегемонии

В первом туре группового раунда Лиги нация сборные Германии и Франции разошлись миром (0:0). Приводим самые интересные публикации медиа по этому поводу.

Лёв ищет модель игры без Озила

«Наставник сборной Германии Йоахим Лёв сделал немного изменений в команде по сравнению с той, которая катастрофически провалилась в поединке последнего тура групповой стадии ЧМ-2018 против Южной Кореи в Казани, тем не менее, выход сразу четырех номинальных центральных защитников обозначили его намерения.

Кроме того, необходимо было заменить завершившего выступления на международном уровне Месута Озила, и хотя тренер намерен поддерживать контракт с плеймейкером "Арсенала", у него мог появиться соблазн указать на те варианты, которые есть в отсутствие креативности между линиями. В первом тайме это был Тимо Вернер, которому очень сильно нужен забитый за "Бундестим" мяч, и от которого исходила наибольшая угроза коллектива по всему фронту атаки.

Томас Мюллер и Марко Ройс были незаметны, но поскольку оборона действовала надежно к удовлетворению Лёва, теперь он обратит свое внимание на остальные линии», — пишет на страницах The Guardian Ник Эймс.

«Они не положили Францию на лопатки во многом благодаря вратарю ПСЖ Альфонсу Ареола, и этим выступлением тот показал, что у травмированного первого номера Уго Льориса есть серьезный конкурент.

Он лишь периодически вступал в игру до того, как хозяева усилили давление на чужие ворота, и голкипер сделал исключительные сэйвы после ударов Тони Крооса и Маттиаса Гинтера, а также Матса Хуммельса. Кроме того, страж ворот совершил решительные действия, помешав Мюллеру сделать угрожающую подачу в его штрафную».

Лёв выбрила правильную тактику в правильное время

«Официально это был первый матч новосозданной Лиги наций, но для каждого члена сборной Германии это была первая игра после многоуровневой катастрофы на российском мундиале: за это время между командой и болельщиками возникло много ссор, и единственной целью этого поединка было не поссориться еще сильнее, а в лучшем случае, как заявил Мюллер: "приблизиться на шаг к тому, чтобы быть футбольной нацией".

В силу этих факторов Лёв и выбирал тактику, во главу угла которой он ставил надежность и только ее, с чем и связан выход сразу четверых номинальных центрбеков с первых минут, тогда как в центре поля появились три центрхава, включая обычного флангового защитника Йозуа Киммиха, в то время, как нападающие Мюллер и Вернер получили инструкции думать об отборе.

Наставник "Манншафта" не хотел, чтобы соперник мог воспользоваться своей скоростью, особенно с помощью Килиана Мбаппе», — отмечает в материале Süddeutsche Zeitung Мартин Шнайдер.

«Приоритетом для Лёва было избежать крупного поражения, также он стремился показать, что вынес урок из фиаско на ЧМ-2018.

В целом, все сработало хорошо, ведь это можно назвать первым шагом, поскольку сам наставник назвал это "фундаментом" для будущего, и хотя схема 4-5-1 не может стать "Святым Граалем" для такой сборной, как Германия, создать угрозу ее обороне кроме чемпиона мира могут еще только четыре-пять команд.

Тем не менее, против Франции это была правильная стратегия в правильное время, и, если честно, в последних матчах Лёв не был так успешен».

Франция не стала слабее после ЧМ-2018

«Все герои 15 июля собрались на поле "Альянц Арены" в Мюнхене, за исключением травмированного Льориса. Те же полевые игроки, та же тактическая схема 4-2-3-1 и те же качества, что были проявлены в России.

По большей части впечатляющая надежность в обороне и быстрые атаки, которые больно укалывали соперника», — пишет в статье France Football Флоран Ле Маркис.

«После перерыва у каждой из команд были свои моменты, но ни Антуан Гризманн (дважды), ни Мбапппе не смогли пробить Мануэля Нойера. Между тем, Ареола определенно набрал очки перед глазами наставника Дидье Дешама. Если Льорис снова будет первым номером, 25-летний вратарь продемонстрировал, что он надежная альтернатива или даже его обозначенный преемник».

Мбаппе показал Погба, кто звезда сборной Франции

«После своего успешного выступления на ЧМ-2018 Мбаппе стал настоящей мировой звездой, и сейчас он снова показал свой класс в Мюнхене. Нападающий ПСЖ был просто неудержим, когда снаряд оказывался у него, тогда как за его скоростью и движениями без мяча также приятно наблюдать — в команде звездных исполнителей он находится на другом уровне, поэтому "Ле Блё" могут с нетерпением ожидать десятилетия своего успеха, если форвард останется в такой форме и продолжит прогрессировать в такой же степени.

Эта сборная "Триколор" держится на многих важных фигурах, где Н'Голо Канте играет ключевой роль в центре поля, а Гризманн прекрасно играет на реактивного Мбаппе в атаке, тогда как Самуэль Умтити и Рафаэль Варан составили пару центрбеков мирового класса, которой хорошо помогают Бенжамен Павар и Люка Эрнандез», — хвалит «Галльских Петухов» в материале ESPN Марк Огден.

«Но что насчет Поля Погба — где его место в средней линии команды незаменимых исполнителей Дешама? Полузащитник "Манчестер Юнайтед" был в основном незаметен, слишком часто отдавал мяч оппонентам и, как во время выступлений за свой клуб, то появлялся, то выпадал из игры, а также был ограничен в действиях тем, что располагался глубже рядом с Канте.

25-летний хавбек определенно играл не так, как полагается одному из лидеров, и с точки зрения своего вклада в игру, он сильно уступал Мбаппе». 0