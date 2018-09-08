Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончился

В дебютном поединке Лиги наций сборная России нанесла гостевое поражение турецкой команде — 2:1.

ЧМ прошел — сборная осталась!

«Но как же уверенно и в хорошем смысле — расслабленно начали игру наши футболисты. Не обращая внимания ни на что, они четко действовали вторым номером. Используя выверенные забросы на Дзюбу (и последующие точные скидки), диагонали на Мариу Фернандеса, прорывы Кузяева. Стресс позади. А с ним — неуверенность в себе, лишние нервы, боязнь ошибиться. И очень здорово, что вся эта солидность не переросла в академизм или расхлябанность.

Создавалось впечатление, что чемпионат мира продолжается — таким ладным и понятным был наш футбол. Нет, не идеальным. Но живым и интересным — прямо как летом.

Это красивая и важная победа. Три очка для Лиги наций и гораздо больше — для самих себя. Теперь ясно, что мы можем не только в сказке, которой стал чемпионат мира. В реальной жизни тоже красавцы», — пишет на страницах «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Россия выиграла в Турции: и политически, и в футбол

«Кто-то считал, что весь запас эмоций, сил и везения был израсходован на ЧМ. Кто-то предполагал, что без Головина, Игнашевича, Акинфеева и даже Кутепова игра сломается. Кто-то настаивал, что успехи случайны, и заливался грязью после положительных текстов о сборной.

Но матч в Турции, при любом его исходе, доказал: Черчесов, штаб и федерация создали систему, культуру и коллектив, которые не страдают ни при смене статуса турнира, ни при отсутствии отдельных исполнителей. Россия мощна, у неё всё так же горят глаза, она играет по-футбольному стильно и выглядит в этом формате красиво.

И ещё раз закрепим: даже если бы Турция забила ещё пару случайных мячей после отскоков, даже если бы Дзюба промахнулся с пяти метров, а Черышев остался без очередного великолепного гола — суть бы не изменилась. Потому что в любой отрезок времени, на любом участке поля, в мысли, отдаче и скорости команда Черчесова была сильнее. В гостевом матче выглядела уже не нечаянно хорошей, а благородной, превращая футбол в стране из козла отпущения в священную корову, приносящую пользу народу», — отмечает в материале «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сохранили наследие

«Можно много рассуждать о тактике, о построениях, но в значительной мере успех или неудача идут от головы. Сборная России выходила на матч с Турцией уже в другом статусе, с другим восприятием себя и окружающих, своих возможностей и страхов. В каждом действии ощущалась уверенность, спокойствие. Будь то игра на опережение в последний момент в своей штрафной или удар с лету с левой в чужой. Тверже нога, чище мысли, хладнокровнее поступки — это все нюансы, которые вместе составляют основу уверенного футбола, реализации контратакующих задумок.

И, конечно, особенно приятно то, что кумиры миллионов не подвели. Многие футболисты, блиставшие на чемпионате мира, продемонстрировали отличную форму, готовность, пусть и усталость их накрыла раньше, чем хотелось бы. Это неизбежно. У Черышева все так же летит куда надо, Дзюба все так же мощен, хладнокровен и продавливает любого, Кузяев все так же пашет за семерых и успевает везде. Его позиция, по сути, под нападающим создала массу проблем обороне Турции — хозяева просто не знали, откуда он выскочит в следующий момент», — пишет в статье Soccer.ru Sinclair.

Дзюба в огне, Россия — в эйфории!

«Удачное выступление на ЧМ придало нашей команде какие-то богатырские силы. Скорость, динамика, комбинационный футбол — смотреть на такую игру сборной России одно удовольствие. Александр Ерохин и Марио Фернандес забросами за спину просто разорвали Хассана Калдырыма на правом фланге. Две трети опасных моментов у ворот Серкана Кырынтылы пришли именно отсюда, защитник каждый раз терял убегавшего за спину оппонента.

Магия усов Черчесова продолжает действовать на сборную России. Стартовав с победы в Турции, она сделала свои шансы на победу в группе весомыми. Для этого скорее всего теперь будет достаточно выиграть оба домашних матча — против Швеции и той же Турции», — пишет автор «Советского спорта» Артем Зибрак.

Усы в России больше, чем усы

«Сборная совсем не напоминала ту команду, что плелась в этом еще году в седьмом десятке рейтинга ФИФА и соответственно табели о рангах держалась достаточно робко. В Трабзоне гости излучали бронебойную уверенность в себе. Это ведь они на мундиале уступили лишь в четвертьфинале, да и то в послематчевых пенальти, за что потом дома были обласканы, награждены званиями и орденами. Уверенностью своей россияне, похоже, хозяев и подавили. Знаменитый стартовый домашний штурм турецкой сборной, о котором так долго и исторически обоснованно говорили все знающие люди, обернулся, по сути пшиком.

Нынешняя команда Черчесова недавней предшественнице в организации как минимум не уступает, а вот в контроле мяча заметно прибавила. И куда больше склонна к активным действиям, охотно играет в атаку. Даже в гостях. Первый гол Денис Черышев забил очень похожий на те, что запомнились нам по встречам с саудитами и хорватами. Россия атаковала преимущественно правым флангом, где Марио Фернандес, Далер Кузяев и Александр Ерохин изящно и слаженно комбинировали. Слева Федор Кудряшов редко шел вперед. Туркам, тем не менее, слева и прилетело, но началось-то все на правом фланге.

Проблемы у россиян пришли вместе с вполне предсказуемой усталостью, в конце тайма. У них ведь в этом невообразимо сложном сезоне толком и отпуска-то не было, а в клубах своих они сражаются на два фронта. Ответку в значительной мере привезли себе сами. И мяч вынесли в штрафную, куда детские тренеры категорически мальчишкам запрещают, и Сердар Азиз на подборе оказался один.

Турки откровенно разочаровали, не в обиду Мирче Луческу будь сказано, хорошие футболисты в его сборной есть, а вот команды с поставленной игрой нет», — пишет в статье «Спорт день за днем» Сергей Бавли. 0