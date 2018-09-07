ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Официальный мяч финала Лиги наций УЕФАФотогалерея: Официальный мяч финала Лиги наций УЕФА
  • 23:40
    • Россия обыграла Турцию в дебютном матче Лиги наций
  • 00:03
    • Италия и Польша поделили очки
  • 23:04
    • Лебедев нокаутировал Алтункая в третьем раунде
  • 22:43
    • «Куньлунь» на выезде обыграл «Спартак»
  • 22:11
    • «Торпедо» победило «Витязь» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Россия обыграла Турцию в дебютном матче Лиги наций

    Лига наций Сборная Турции Сборная России Футбол России
    В стартовом поединке группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России в гостях переиграла команду Турции.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, закончилась победой российских футболистов со счетом 2:1 (1:1).

    Команда Станислава Черчесова вышла вперед на 13-й минуте матча благодаря точному удару полузащитника Дениса Черышева. Туркам удалось отыграться на 41-й минуте, когда отличился защитник Сердар Азиз. На 49-й минуте за сборную России точным ударом отметился форвард Артем Дзюба, гол которого принес команде победу в ее первом матче в новом турнире.

    В следующем матче турнира обе команды сыграют со Швецией, но россияне дома 11 ноября, а турки на выезде — 10 сентября.

    Напомним, сборная России 10 сентября в рамках товарищеского матча в Ростове-на-Дону встретятся с командой Чехии.

    Лига наций. Лига В. Группа 2
    Турция — Россия — 1:2 (1:1)
    Голы: Черышев, 13 (0:1). Сердар Азиз, 41 (1:1). Дзюба, 49 (1:2)Турция: Серкан Кырынтылы, Шенер Езбайраклы, Чаглар Сеюнджю, Сердар Азиз (Каан Айхан, 46), Хасан Али, Дженгиз Юндер, Окай Йокушлу, Мехмет Топал (Юнус Малли, 71), Юсуф Языджи (Огузхан Езякуп, 57), Хакан Чалханоглу, ДженкРоссия: Лунев, Мариу Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов (Рауш, 82), Ерохин, Газинский, Зобнин, Кузяев (Могилевец, 73), Черышев (Ионов, 79), ДзюбаПредупреждения: Шенер Езбайраклы, 39. Кудряшов, 54. Дзюба, 89
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Германия приходит в себя, Франция готовится к гегемонии
  • Вчера в 20:14
    •
  • Прогноз
  • Северная Ирландия — Босния и Герцеговина
  • 7.00
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразилия выиграет первый матч после ЧМ-2018
  • США — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Уругвай и Мексика не порадуют техасцев голами
  • Мексика — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Аргентина справится с Гватемалой без Месси
  • Аргентина — Гватемала. Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ак Барс» — «Барыс» Хоккей КХЛ. «Йокерит» и «Торпедо» снова побеждают, «Ак Барс» одолел «Барыс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября Вчера в 22:510
  • 21:59
    • «Нефтехимик» переиграл минское «Динамо»
  • 17:03
    • Усманов заинтересован в покупке английского клуба
  • 16:23
    • Выбран новый президент IBU
    Лука Модрич Футбол Хватит воспринимать футбольные награды всерьез. Это всего лишь гонка за популярностьюВ нынешнем сезоне состоялось несколько церемоний по вручению наград звездам футбола. Но самое главное — правильно воспринимать данное явление Вчера в 15:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Надаль против Дель Потро и проверка обновленной России
  • 5.29
    •
  • 23:29
    • Экс-наставник сборной России возглавил олимпийскую команду Китая
  • 23:16
    • Россия уступила Италии в Суперфинале
  • 22:34
    • Россия и Турция обменялись голами в первом тайме
    «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. ЦСКА победил в Магнитогорске, «Локомотив» одолел «Салават Юлаев»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября 06/09/2018 в 22:300
  • 14:21
    • Моура — лучший игрок АПЛ в августе, Грасия — лучший тренер
  • 14:08
    • В КХЛ могут появиться клубы из Парижа и Марселя
  • 13:36
    • Ригони не хочет возвращаться в Россию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие