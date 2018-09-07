Россия обыграла Турцию в дебютном матче Лиги наций

В стартовом поединке группового этапа Лиги наций УЕФА сборнаяв гостях переиграла команду

Встреча, которая прошла на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, закончилась победой российских футболистов со счетом 2:1 (1:1).

Команда Станислава Черчесова вышла вперед на 13-й минуте матча благодаря точному удару полузащитника Дениса Черышева. Туркам удалось отыграться на 41-й минуте, когда отличился защитник Сердар Азиз. На 49-й минуте за сборную России точным ударом отметился форвард Артем Дзюба, гол которого принес команде победу в ее первом матче в новом турнире.

В следующем матче турнира обе команды сыграют со Швецией, но россияне дома 11 ноября, а турки на выезде — 10 сентября.

Напомним, сборная России 10 сентября в рамках товарищеского матча в Ростове-на-Дону встретятся с командой Чехии.