Россия обыграла Турцию в дебютном матче Лиги наций

Фрагмент матча
РФС
Встреча, которая прошла на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, закончилась победой российских футболистов со счетом 2:1 (1:1).
Команда Станислава Черчесова вышла вперед на 13-й минуте матча благодаря точному удару полузащитника Дениса Черышева. Туркам удалось отыграться на 41-й минуте, когда отличился защитник Сердар Азиз. На 49-й минуте за сборную России точным ударом отметился форвард Артем Дзюба, гол которого принес команде победу в ее первом матче в новом турнире.
В следующем матче турнира обе команды сыграют со Швецией, но россияне дома 11 ноября, а турки на выезде — 10 сентября.
Напомним, сборная России 10 сентября в рамках товарищеского матча в Ростове-на-Дону встретятся с командой Чехии.
Лига наций. Лига В. Группа 2
Турция — Россия — 1:2 (1:1)
Голы: Черышев, 13 (0:1). Сердар Азиз, 41 (1:1). Дзюба, 49 (1:2)Турция: Серкан Кырынтылы, Шенер Езбайраклы, Чаглар Сеюнджю, Сердар Азиз (Каан Айхан, 46), Хасан Али, Дженгиз Юндер, Окай Йокушлу, Мехмет Топал (Юнус Малли, 71), Юсуф Языджи (Огузхан Езякуп, 57), Хакан Чалханоглу, ДженкРоссия: Лунев, Мариу Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов (Рауш, 82), Ерохин, Газинский, Зобнин, Кузяев (Могилевец, 73), Черышев (Ионов, 79), ДзюбаПредупреждения: Шенер Езбайраклы, 39. Кудряшов, 54. Дзюба, 89