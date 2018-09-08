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    Черчесов: Самыми сложными в матче с Турцией были последние минуты

    Лига наций Сборная Турции Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал гостевую победу над Турцией (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги наций.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Самыми сложными в матче с Турцией были последние минуты, когда соперник произвёл несколько замен и выпустил атакующих игроков. Мы подсели и организация игры начала хромать. Благодарен футболистам за то, что вытянули игру.

    Кузяев играл в треугольнике под Дзюбу. Нам важно было, чтобы середина была мобильна — там у турков несколько техничных игроков. Плюс, Кузяев должен был помогать Дзюбе, и Далер справился. Я доволен тем, как он отыграл 70 минут», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

    10 сентября сборная России в рамках товарищеского матча в Ростове-на-Дону встретятся с командой Чехии. 0

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