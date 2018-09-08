Черчесов: Самыми сложными в матче с Турцией были последние минуты

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал гостевую победу над Турцией (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги наций.

«Самыми сложными в матче с Турцией были последние минуты, когда соперник произвёл несколько замен и выпустил атакующих игроков. Мы подсели и организация игры начала хромать. Благодарен футболистам за то, что вытянули игру.

Кузяев играл в треугольнике под Дзюбу. Нам важно было, чтобы середина была мобильна — там у турков несколько техничных игроков. Плюс, Кузяев должен был помогать Дзюбе, и Далер справился. Я доволен тем, как он отыграл 70 минут», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

10 сентября сборная России в рамках товарищеского матча в Ростове-на-Дону встретятся с командой Чехии. 0