ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Хватит воспринимать футбольные награды всерьез. Это всего лишь гонка за популярностью

    В нынешнем сезоне состоялось несколько церемоний по вручению наград звездам футбола. Но самое главное — правильно воспринимать данное явление

    ФИФА УЕФА Футбол Англии Англия. Премьер-лига Футбол Германии Бундеслига Футбол Испании Примера Футбол Италии Серия A Футбол Франции Лига 1 Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричХватит воспринимать футбольные награды всерьез. Это всего лишь гонка за популярностью «Салават Юлаев»КХЛ. ЦСКА победил в Магнитогорске, «Локомотив» одолел «Салават Юлаев» Килиан МбаппеДаже у Мбаппе есть слабые места. Француз рискует стать жертвой провокаций
  • 14:21
    • Моура — лучший игрок АПЛ в августе, Грасия — лучший тренер
  • 14:08
    • В КХЛ могут появиться клубы из Парижа и Марселя
  • 13:36
    • Ригони не хочет возвращаться в Россию
  • 13:07
    • Третьяк и Фетисов покинули совет директоров КХЛ
  • 11:55
    • В России создан оргкомитет Евро-2020
  • 11:46
    • РФС назвал даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России
  • 11:27
    • Неймар стал постоянным капитаном сборной Бразилии
    Все новости спорта
    Лука Модрич
    Лука Модрич
  • 18 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    На прошлой неделе болельщики наблюдали за борьбой в номинации «Игрок года» по версии УЕФА, в конце месяца пройдет церемония The Best от ФИФА, а в декабре мы узнаем обладателя «Золотого мяча». Вокруг этих событий развернулось множество «теорий заговора». Агент Криштиану Роналду начал жаловаться, когда португалец не победил в номинации УЕФА. Свое мнение выразил и руководитель «Ювентуса» Беппе Маротта. Сам Криштиану просто не явился. Габриэле Маркотти из ESPN раскрывает суть происходящего и просит болельщиков пересмотреть свое отношение к данным событиям.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Проблема в восприятии

    Если ты не можешь включить Роналду или Месси в тройку лучших по итогам прошлого сезона, что сделали 11 из 151 капитана национальных сборных, это может означать следующее:

    1. Ты действительно не разбираешься в футболе.

    2. Ты не разбирался в этой теме.

    3. Ты хотел своим голосом выделиться и выразить собственную позицию, которая может быть приверженностью к собственным товарищам или одноклубникам (как в случае с Нойером, который выбрал Крооса, Левандовски и Видаля).

  • Даже у Мбаппе есть слабые места. Француз рискует стать жертвой провокаций
  • В прошлые выходные Килиан Мбаппе многое узнал о жизни и о футболе. Болельщики могут сделать свои выводы
  • Вчера

    • Если все это не говорит вам о том, что данные награды не являются ни объективными, ни подтвержденными статистикой, а таят в себе предубеждения, невежество и личные интересы, то нам не о чем говорить. Такова сейчас демократия. Это реальная жизнь.

    За каждым голосом стоит человек

    Лионель Месси
    ESPN

    Жюри УЕФА состоит из 135 избирателей: 55 журналистов (по одному из каждой страны-члена УЕФА) и 80 тренеров, команды которых принимали участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона. «Золотой мяч» — выбор журналистов со всего мира. Что касается The Best, то здесь идет разделение на четыре части: капитаны сборных, тренеры сборных, журналисты из каждой страны-члена ФИФА и болельщики.

    Критерии в каждом случае одинаковы — кто стал лучшим игроком? Но результаты в итоге порой получаются разными, потому что системы разные. Действительно, в последнее десятилетие голос за кого-то из пары Месси-Роналду означал, что ты не ошибаешься, поскольку оба последовательно превосходили всех. Идеальная ситуация.

  • Моура — лучший игрок АПЛ в августе, Грасия — лучший тренер
  • Читайте по теме

    • Индивидуальными наградами в футболе можно легко манипулировать, но это не значит, что существует заговор. Разные люди ценят разные качества. Я не думаю, что кто-либо из моих коллег, выбравших Луку Модрича, действительно считают, что он выглядел сильнее Месси или Роналду в прошлом сезоне. Скорее, он добился выдающегося результата для самого себя, особенно в решающих играх чемпионата мира.

    Правильно или ошибочно, чемпионат мира и последние игры плей-офф Лиги чемпионов — важнее для них. Пример — Роналду забил 15 голов в Лиге чемпионов, но не смог отличиться в полуфинале и финале. Все могло измениться, если бы ему это удалось.

    Другой вопрос — эмоциональное состояние каждого, кто отдавал свой голос. Игрок может быстро сделать дело и продолжить переживать о попадании в стартовый состав, а кому-то пора оплачивать ипотечный кредит. Здесь уже не до голосования, поэтому оно становится для человека формальностью.

    Важно ли мнение болельщиков? Конечно. Но их выбор может оказаться в конкурс популярностью того или иного футболиста. Плюс всегда есть боты и остальное, вытекающее из интернет-голосования.

  • Топ-7 самых любопытных трансферов лета-2018 в Европе
  • Самые умелые и выгодные переходы футболистов межсезонья
  • 05/09/2018

    • Что касается журналистов, то они должны быть объективными, но эти люди смотрят сотни матчей Лиги чемпионов и национальных первенств, что не может не оставить свой отпечаток.

    Статистика ни о чем не говорит

    Криштиану Роналду
    fifa.com

    Статистика тоже выглядит довольно глупо. Я не верю в этот аспект, но в итоге все сводится к двум показателям: трофеи и голы. Не все трофеи одинаково важны и трудны. Что касается голов, то это вообще абсурд, ведь в таком случае мы должны выбирать только из нападающих.

    Решение? Просто смириться с тем, что это обычные конкурсы популярности. Как и в любых выборах, не все избиратели хорошо информированы, не все подходят к процедуре трезво, не всех заботит результат.

    Давайте просто смиримся с этим. Да мы все прекрасно знаем полных идиотов и предвзятых дураков, но нас не волнует момент, когда они идут на выборы и голосуют. Почему футбол должен быть другим? 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Способен ли Месси на новые чудеса?
  • 05/09/2018 в 00:38
    •
  • Прогноз
  • Турция — Россия
  • 1.85
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Разворот Роналду: что на самом деле произошло в Монако
    • 19:59 01/09/2018     Александер Чеферин и Кубок Лиги Наций
  • Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
    • 10:54 02/09/2018     Федор Смолов
  • Кризис чемпиона: «Локомотив» потерял очки и Смолова
    • 01:15 02/09/2018
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол Как «Манчестер Сити» навсегда изменил футбол. Часть 2Десять лет назад шейх Мансур из Абу-Даби приобрел «Манчестер Сити», превратив середняка Премьер-лиги в команду-династию Вчера в 14:220
  • 11:13
    • IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России
  • 09:57
    • «Реал» может подписать бразильского форварда
  • 08:22
    • Осака стала соперницей Серены Уильямс в финале US Open
    Новак Джокович Теннис US Open. Джокович обыграл Миллмана, Киз расправилась с Суарес-НаварроОбзор десятого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 08:200
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Надаль против Дель Потро и проверка обновленной России
  • 5.29
    •
  • 13:51
    • Нисимура заявил о готовности помочь ЦСКА бороться за чемпионство
  • 13:18
    • Чепиков назвал выступление Драчева на конгрессе IBU достойным
  • 09:45
    • Определились финалистки парного US Open
    Гжегош Крыховяк и Бенедикт Хеведес Футбол Топ-5 летних приобретений РПЛПять игроков, которые делают российский чемпионат сильнее Вчера в 01:460
  • 08:08
    • Серена Уильямс пробилась в финал US Open
  • 09:29
    • Киммих: Ничья с Францией — положительный результат
  • 00:48
    • Марадона возглавил мексиканский клуб
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие