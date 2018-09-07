Хватит воспринимать футбольные награды всерьез. Это всего лишь гонка за популярностью

Проблема в восприятии

Если ты не можешь включить Роналду или Месси в тройку лучших по итогам прошлого сезона, что сделали 11 из 151 капитана национальных сборных, это может означать следующее:

1. Ты действительно не разбираешься в футболе.

2. Ты не разбирался в этой теме.

3. Ты хотел своим голосом выделиться и выразить собственную позицию, которая может быть приверженностью к собственным товарищам или одноклубникам (как в случае с Нойером, который выбрал Крооса, Левандовски и Видаля).

Если все это не говорит вам о том, что данные награды не являются ни объективными, ни подтвержденными статистикой, а таят в себе предубеждения, невежество и личные интересы, то нам не о чем говорить. Такова сейчас демократия. Это реальная жизнь.

За каждым голосом стоит человек

Лионель Месси ESPN

Жюри УЕФА состоит из 135 избирателей: 55 журналистов (по одному из каждой страны-члена УЕФА) и 80 тренеров, команды которых принимали участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона. «Золотой мяч» — выбор журналистов со всего мира. Что касается The Best, то здесь идет разделение на четыре части: капитаны сборных, тренеры сборных, журналисты из каждой страны-члена ФИФА и болельщики.

Критерии в каждом случае одинаковы — кто стал лучшим игроком? Но результаты в итоге порой получаются разными, потому что системы разные. Действительно, в последнее десятилетие голос за кого-то из пары Месси-Роналду означал, что ты не ошибаешься, поскольку оба последовательно превосходили всех. Идеальная ситуация.

Индивидуальными наградами в футболе можно легко манипулировать, но это не значит, что существует заговор. Разные люди ценят разные качества. Я не думаю, что кто-либо из моих коллег, выбравших Луку Модрича, действительно считают, что он выглядел сильнее Месси или Роналду в прошлом сезоне. Скорее, он добился выдающегося результата для самого себя, особенно в решающих играх чемпионата мира.

Правильно или ошибочно, чемпионат мира и последние игры плей-офф Лиги чемпионов — важнее для них. Пример — Роналду забил 15 голов в Лиге чемпионов, но не смог отличиться в полуфинале и финале. Все могло измениться, если бы ему это удалось.

Другой вопрос — эмоциональное состояние каждого, кто отдавал свой голос. Игрок может быстро сделать дело и продолжить переживать о попадании в стартовый состав, а кому-то пора оплачивать ипотечный кредит. Здесь уже не до голосования, поэтому оно становится для человека формальностью.

Важно ли мнение болельщиков? Конечно. Но их выбор может оказаться в конкурс популярностью того или иного футболиста. Плюс всегда есть боты и остальное, вытекающее из интернет-голосования.

Что касается журналистов, то они должны быть объективными, но эти люди смотрят сотни матчей Лиги чемпионов и национальных первенств, что не может не оставить свой отпечаток.

Статистика ни о чем не говорит

Криштиану Роналду fifa.com

Статистика тоже выглядит довольно глупо. Я не верю в этот аспект, но в итоге все сводится к двум показателям: трофеи и голы. Не все трофеи одинаково важны и трудны. Что касается голов, то это вообще абсурд, ведь в таком случае мы должны выбирать только из нападающих.

Решение? Просто смириться с тем, что это обычные конкурсы популярности. Как и в любых выборах, не все избиратели хорошо информированы, не все подходят к процедуре трезво, не всех заботит результат.

Давайте просто смиримся с этим. Да мы все прекрасно знаем полных идиотов и предвзятых дураков, но нас не волнует момент, когда они идут на выборы и голосуют. Почему футбол должен быть другим? 0