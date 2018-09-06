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    Даже у Мбаппе есть слабые места. Француз рискует стать жертвой провокаций

    В прошлые выходные Килиан Мбаппе многое узнал о жизни и о футболе. Болельщики могут сделать свои выводы

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    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    На 94-й минуте поединка «Пари Сен-Жермен» против «Нима» при счете 4:2 Мбаппе получил по ногам, вскочил и с силой оттолкнул полузащитника Теджи Саванье. Арбитр Жером Бризар показал Килиану прямую красную карточку, а теперь игрок будет вынужден пропустить три матча. Эта ситуация выглядит очень необычно, так как ранее французский вундеркинд никогда не терял самообладание. Жюльен Лоуренс раскрывает эту ситуацию для ESPN.
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    Мбаппе — очень зрелый молодой человек, который всегда ведет себя уважительно и взвешивает каждый свой шаг на поле и за его пределами. Его чрезмерный всплеск эмоций в субботу на последних секундах игры очень не похоже на привычную картину. Мбаппе показал, что, несмотря на свой талант, он остается человеком, а его психика все еще не переросла подростковый период.

    «Он боялся получить травму, но ему придется смириться с подобными ситуациями», — прокомментировал инцидент Дидье Дешам.

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    • Это вторая красная карточка в карьере Мбаппе. В прошлом сезоне он покидал поле в полуфинале Кубка французской Лиги 1 против «Ренна», но тогда речь шла об игровом эпизоде. В этот раз мы говорим о глупости.

    Ситуация в Ниме станет частью его психологического роста. Все внимание приковано к Мбаппе после триумфа на чемпионате мира. Ему придется иметь дело с критикой и обсуждениями.

    Мбаппе был отстранен на три матча
    lequipe.fr

    «Мне надо научиться быть выше жестких приемов соперника. Если я буду выходить из себя в каждом матче, то получу много красных карточек», — сделал вывод сам Килиан, после чего добавил, что не сожалеет ни о чем.

    «Если бы у меня была возможность сделать это снова, то я бы повторил свои действия. Прошу прощения у болельщиков, но я не могу терпеть такого рода вещи».

    Проще говоря, он хочет учиться на своих ошибках, но в аналогичной ситуации поступит так же.

    В этом сезоне Мбаппе учится справляться с новым статусом звезды, который достался ему после ряда ярких выступлений. В свою очередь, мы теперь понимаем, что Килиану потребуется время, чтобы приспособиться. Он все еще остается подростком.

    «Сержусь ли я на него? Нет, нет, нет. Жаль, но он действительно толкнул соперника. На нем совершили ужасный фол, он эмоционально отреагировал. Ему повезло избежать серьезной травмы, а в таком поединке сложно оставаться спокойным. Мне грустно, но злости нет», — заявил наставник парижан Томас Тухель.

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    • Встал на защиту соотечественника и бывший футболист Кристоф Дюгарри:

    «Я хочу поддержать его. Легко сказать, что игроки должны сохранять спокойствие, но футболист "Нима" пытался буквально сломать его. Не будем забывать, что парню всего 19 лет, его путь только начинается».

    Мбаппе ждет работа с национальной командой перед поединком с Германией в Мюнхене. Дисквалификацию можно назвать большим ударом для парижан, но более важно, что Мбаппе продемонстрировал слабость, которой смогут пользоваться соперники в будущем.

    Следующие несколько недель станут настоящим тестом для Мбаппе. Сможет ли он сделать выводы после своей ошибки? 0

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