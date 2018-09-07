Самая странная футбольная должность. В «Ливерпуле» учат игроков вбрасывать мяч из аута

Томас Гроннемарк стал, пожалуй, самым неожиданным приобретением «Ливерпуля» минувшим летом и затмил трансферы Алиссона, Фабиньо и Наби Кейта. Даже главный тренер команды Юрген Клопп признался, что ранее никогда не слышал о тренере по броскам из аута.

Назначение 42-летнего специалиста, обладающего мировым рекордом по самому длинному броску в 51,33 метра, действительно шокировало футбольный мир и даже стало поводом для насмешек со стороны журналистов.

«Я понимаю, что у меня самая странная работа в мире», — заявил Гроннемарк в интервью BBC Sport, подчеркнув, что он является первым специалистом по броскам из аута.

В эпоху Премьер-лиги самым известным вбрасывателем мяча из аута можно назвать бывшего полузащитника «Стока» Рори Делапа, но Гроннемарк говорит, что его приезд на «Энфилд» не означает, что «Ливерпуль» превратится во второй «Сток».

По его словам, хорошо вбрасывать мяч — нечто большее, чем просто статистический показатель. Это умение при должном освоении может помочь забивать голы и даже «спасти жизнь» команды.

В «Ливерпуле» уже заметили разницу

«Я видел, как Джо Гомес в матчах за "Ливерпуль" сделал несколько отличных бросков, которых раньше не было. Похоже, Гроннемарк научил его чему-то. Нужно признать, что клуб только выиграет от этого», — сказал бывший форвард «Арсенала» Ян Райт в эфире Radio 5.

Клопп считает, что Гроннемарк уже изменил ситуацию за счет своей работы в «Мелвуде».

«Честно говоря, ранее я никогда не слышал, что существует тренер по броскам из аута. Когда я узнал о Томасе, мне очень захотелось встретиться с ним, а уже после встречи я был на 100 процентов уверен, что его нужно взять на работу», — заявил Клопп.

Гроннемарк, работающий с различными командами с 2004 года, сказал, что Клопп связался с ним из любопытства, а для самого датчанина работа в «Ливерпуле» давно была мечтой.

«Если бы я был защитником, то не хотел видеть, как около моих ворот Гомес вбрасывает мяч из аута. Да и вообще играть против нынешнего "Ливерпуля" было бы опасно. Я не хочу сказать, что теперь команда только и будет делать дальние вбрасывания, но ведь вы никогда не знаете, когда это произойдет», — подчеркнул датчанин.

Наука вбрасывания

По подсчетам Гроннемарка, в среднем в игре происходит 40-50 вбрасываний, а в победном матче против «Лестера» их было 54. Как заверяет специалист, их значения слишком недооцениваются.

«Если вы полагаете, что профессиональные футболисты смогут хорошо вбрасывать мяч из аута без специального тренера, то вы большой оптимист. Как правило, данный вид стандарта достаточно беден. Фокусировка на вбрасываниях может спасти жизнь маленьким клубам, стать техникой выживания.

Для тех же, кто находится на вершине, этот навык может помочь развить более свободный стиль игры. В любом случае вбрасывание станет большим преимуществом», — объясняет Гроннемарк.

Датский тренер обучает трем типам вбрасываний: длинному вбрасыванию, быстрому вбрасыванию, которое помогает быстро развивать контратаки, и умному вбрасыванию, нужному для того, чтобы сохранять давление.

«Я сосредоточен на таких вещах, которые вы даже не представляете. Речь идет не просто о технике броска, но и том, как правильно разгоняться, как выбрать позицию, как создать пространство», — подчеркнул Гроннемарк, ранее профессионально занимавшийся легкой атлетикой и бобслеем.

Помимо внештатной работы в «Ливерпуле», Гроннемарк тренирует датские «Мидтьюлланн» и «Хорсенс», а также некоторый клубы в немецкой Бундеслиге.

«Мидтьюлланн», выигравший чемпионский титул, и «Хорсенс» на двоих в прошлом сезоне забили десять голов благодаря длинным вбрасываниям из аута.

Датский левый защитник Андреас Поульсен, перешедший из «Мидтьюлланна» в менхенгладбахскую «Боруссию», под руководством Гроннемарка улучшил свой длинный бросок с 25 до 37,9 метра.

Гроннемарк говорит, что для выполнения длинного вбрасывания есть 25-30 технических аспектов. В своей работе он использует видеоанализ, позволяющий игрокам улучшить бросок в среднем на четыре-восемь метров, а также удвоить общую зону броска. Для хорошего вбрасывания идеально подходят гибкие, а не физически сильные футболисты. Данное умение крайне важно для любого флангового защитника.

«Если "Ливерпуль" забьет один или два гола в результате длинных вбрасываний, то я назову это идеальным показателем. Но еще больше я буду рад, если голы придут благодаря быстрому или умному вбрасыванию», — сказал Гроннемарк.

По данным Opta, за последние пять сезонов в Премьер-лиге забито всего 20 голов после вбрасываний, а в текущем сезоне мы имеет один такой гол.

В прошлом сезоне у «Ливерпуля» было всего три удара по воротам после вбрасываний, тогда как «Лестер» лидирует по данному показателю с 14 ударами.

Голы, забитые после быстрых и умных бросков, подсчитать невозможно, но Гроннемарк заверяет, что они имеют огромное влияние и могут сделать игру более быстрой и интересной.

«Если у вас больше владения, то и больше шансов выиграть матч. Иногда умение вбросить мяч помогает заработать угловой или штрафной, что оказывает на соперника дополнительное давление», — отмечает тренер.

Умение посмеяться над собой

«Прошу прощения, вы сказали "тренер по вбрасываниям из аута"? Вот мяч, возьмите его обеими руками, переведите их за голову и бросьте сферу на поле, не отрывая ног от земли!», — прокомментировал новость о назначении Гроннемарка бывший шотландский нападающий Энди Грэй.

Гроннемарк заявляет, что комментарии Грэя его никак не задели, но он считает, что экс-игрок «Вулверхэмптона» мог бы поближе познакомиться с тем, что входит в его обязанности.

«Я понимаю, что у меня самая странная работа в мире. Я обладатель мирового рекорда и ведущий специалист в данной области. Однако я не настолько высокомерный, чтобы не посмеяться над собой», — сказал Гроннемарк, разработавший собственный тренировочный курс по вбрасываниям из аута.

По его словам, некоторые игроки, с которыми он работает, тоже удивляются своей роли и иногда смеются.

А как насчет попытки из Ирана?

Чаще всего Гроннемарка просят, чтобы он попытался побить свой мировой рекорд, установленный в 2010 году, но он говорит, что за последнее время съел слишком много пирожных, так что не готов к такому вызову.

Защитник сборной Ирана Милад Мохаммади пытался замахнуться на подвиг на чемпионате мира, когда на последних минутах его команда проигрывала Ирану, но потерпел неудачу.

«Его разбег был слишком медленным. Это была забавная ситуация, для выполнения такого броска нужна отвага, но я понимаю, что сделать это невероятно трудно», — подчеркнул Гроннемарк.

Перевод статьи Мэтта Дэвиса для BBC Sport. 0