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    Они идут без потерь. Десять клубов Европы со 100-процентным показателем

    Первая пауза на международные матчи является отличной возможностью для того, чтобы посмотреть, как футбольные клубы стартовали в сезоне 2018/19

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    Далеко не каждая команда способна выдать идеальный старт сезона. На данный момент только десять коллективов из сильнейших европейских лиг имеют 100-процентные показатели по набранным очкам.
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    Некоторые из этих команд всем хорошо знакомы, но есть и те, кто неожиданно попали в элитную компанию. Обозреватель Squawka Мохамед Моалим составил рейтинг, основой которого стала разница забитых и пропущенных мячей.

    10. «Герта»

    Футболисты «Герты»
    squawka.com

    Сыграно матчей: 2

    Разница забитых и пропущенных мячей: 3-0

    Количество игроков, сыгравших каждую минуту: 6 (Никлас Штарк, Джордан Торунарига, Ондрей Дуда, Руне Ярстейн, Валентино Лазаро, Арне Майер)

    Берлинская «Герта» завершила сезон 2017/18 двумя подряд поражениями. Им удалось реабилитироваться уже в новом сезоне, набрав шесть очков в двух сыгранных матчах.

    Тем не менее, восточногерманский клуб оказался не самым забивным. Их стартовый матч в Бундеслиге против «Нюрнберга» завершился скромной победой 1:0.

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    • Но уже во втором туре берлинцы шокировали многих, когда в гостях со счетом 2:0 нанесли поражение «Шальке» — одной из самых грозных команд Бундеслиги.

    9. «Вольфсбург»

    Футболисты «Вольфсбурга»
    squawka.com

    Сыграно матчей: 2

    Разница забитых и пропущенных мячей: 5-2

    Количество игроков, сыгравших каждую минуту: 5 (Виллиам, Максимилиан Арнольд, Игнасио Камачо, Джон Брукс, Робин Кнохе)

    В третьем туре немецкой Бундеслиги одна или две команды избавятся от 100-процентного показателя, поскольку «Вольфсбург» на своем поле примет «Герту».

    Пока «волки» смотрятся впечатляюще, забивая в среднем 2,5 гола за игру. Их проблемой является то, что они пока ни разу не сохранили свои ворота на замке, что особенно тревожит главного тренера Бруно Лаббадиа, который прекрасно понимает, что последующие встречи станут еще более непростыми.

    8. «Ювентус»

    Футболисты «Ювентуса»
    squawka.com

    Сыграно матчей: 3

    Разница забитых и пропущенных мячей: 7-3

    Количество игроков, сыгравших каждую минуту: 5 (Войцех Щенсны, Криштиану Роналду, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Алекс Сандро)

    Многолетний лидер итальянского футбола туринский «Ювентус» потряс мир, когда летом приобрел пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

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    • Ронни еще не успел забить ни одного гола, но очень старался, что доказывают три победы «старой синьоры» на старте сезона.

    7. «Бавария»

    Футболисты «Баварии»
    squawka.com

    Сыграно матчей: 2

    Разница забитых и пропущенных мячей: 6-1

    Количество игроков, сыгравших каждую минуту: 6 (Мануэль Нойер, Роберт Левандовски, Тьяго Алькантара, Йозуа Киммих, Давид Алаба, Жером Боатенг)

    Данный старт можно было предсказать заранее? Скорее всего да. Иначе «Бавария» не выиграла бы шесть подряд чемпионских титулов.

    Мюнхенцы стартовали с домашней победы над «Хоффенхаймом» (3:1), после чего в гостях разгромили «Штутгарт» (3:0).

    Побеждать в каждой игре им вряд ли удастся, но пока не видно того, кто мог бы остановить баварскую машину.

    6. «Уотфорд»

    Трой Дини
    squawka.com

    Сыграно матчей: 4

    Разница забитых и пропущенных мячей: 9-3

    Количество игроков, сыгравших каждую минуту: 7 (Кристиан Кабазель, Этьен Капу, Крэйг Кэткарт, Хосе Холебас, Бен Фостер, Дарил Янмат, Абдулайе Дукуре)

    Ежегодно в Премьер-лиге появляется клуб-сенсация. В сезоне 2018/19 таковым можно назвать «Уотфорд», который под руководством Хави Грасии в восьми последних турах прошлого сезона смог одержать всего одну победу.

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    • Впрочем, старые проблемы остались позади. Последней жертвой «шершней» стал «Тоттенхэм», а далее их ждет встреча с «Манчестер Юнайтед».

    5. «Челси»

    Маурицио Сарри
    squawka.com

    Сыграно матчей: 4

    Разница забитых и пропущенных мячей: 10-3

    Количество игроков, сыгравших каждую минуту: 7 (Кепа, Н’Голо Канте, Жоржиньо, Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Давид Луис, Сесар Аспиликуэта)

    Любому новому тренеру нужно время для того, чтобы воплотить свои футбольные идеи в жизнь, однако Маурицио Сарри решил его не терять.

    «Синие» надеются поскорее забыть ужасный сезон под руководством Антонио Конте, и пока у них все хорошо.

    4. «Ливерпуль»

    Футболисты «Ливерпуля»
    squawka.com

    Сыграно матчей: 4

    Разница забитых и пропущенных мячей: 9-1

    Количество игроков, сыгравших каждую минуту: 5 (Алиссон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Эндрю Робертсон, Джорджиньо Вейналдум)

    Кто способен остановить «Манчестер Сити»? Наиболее вероятным кандидатом, похоже, является «Ливерпуль».

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    • Два последних матча «красные» выиграли с минимальным преимуществом, показав, что готовы бороться из последних сил за титул.

    3. «Реал»

    Футболисты «Реала»
    squawka.com

    Сыграно матчей: 3

    Разница забитых и пропущенных мячей: 10-2

    Количество игроков, сыгравших каждую минуту: 4 (Тони Кроос, Карим Бензема, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос)

    Весь футбольный мир пристально следил за Хуленом Лопетеги, когда он сменил Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала». Несмотря на давление, экс-наставник сборной Испании пока справляется со своей работой.

    Фактически, он уже начал создавать свой авторитет, привив команде стиль, основанный на контроле мяча. В атаке его команда неостановима.

    2. «Пари Сен-Жермен»

    Футболисты «Пари Сен-Жермен»
    squawka.com

    Сыграно матчей: 4

    Разница забитых и пропущенных мячей: 13-4

    Количество игроков, сыгравших каждую минуту: 3 (Тиаго Силва, Адриен Рабьо, Маркиньос)

    Задача Томаса Тухеля заключается в том, чтобы привести в Париж европейский трофей, но Лига 1 тоже остается в приоритете.

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    • Свою карьеру в столице Франции он начал хорошо. «Пари Сен-Жермен» — единственная команда со 100-процентным показателем в чемпионате Франции. Кроме того, больше парижан, в активе которых 13 мячей, еще никто не забивал в топ-лигах Европы.

    1. «Барселона»

    Футболисты «Барселоны»
    squawka.com

    Сыграно матчей: 3

    Разница забитых и пропущенных мячей: 12-2

    Количество игроков, сыгравших каждую минуту: 6 (Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Лионель Месси, Жорди Альба, Серхи Роберто, Луис Суарес)

    Похоже, нас вновь ждет чемпионская гонка в Испании с участием «Барселоны» и «Реала».

    Подопечные Эрнесто Вальверде пока смотрятся бесподобно, особенно на фоне победы со счетом 8:2 над «Уэской». 0

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