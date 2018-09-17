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    Новое приключение Марадоны

    Легендарный аргентинец возглавил клуб из второго мексиканского дивизиона

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    Диего Марадона
    Диего Марадона
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    ESPN рассматривает новый этап жизни легендарного Диего Марадоны — назначение на должность главного тренера мексиканского клуба «Дорадосс де Синалоа».
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    В прошлую субботу «Некакса» прервала беспроигрышную серию «Крус Асуля» в мексиканской Апертуре, и это было главной историей мексиканского чемпионата в минувший уик-энд. Однако наибольший резонанс в мексиканском футболе за последние пару недель вызвал «Дорадос де Синалоа», который играет во втором дивизионе Мексики.

    Если вы вдруг не в курсе — аргентинская легенда Диего Марадона был назначен главным тренером «Дорадос» во время паузы на матчи национальных сборных. Его дебют во главе команды состоится 17 сентября, когда его подопечные встретятся с «Кафеталерос де Тапачула».

    Это было шокирующее назначение. И теперь, когда все немного поутихло, пришло время задать вопросы о том, чего ждать от пребывания Марадоны в «Дорадосе».

    Диего Марадона
    twitter.com/dorados

    Это определенно не будет легкой работой для Марадоны, который возглавил команду, находящуюся не в лучшей форме. На данный момент «Дорадос» располагается на 13-м месте в чемпионате, в котором выступают пятнадцать команд. В шести матчах сезона «Дорадос» удалось забить только два гола.

    Марадона, который в апреле после года работы покинул «Аль-Фуджайру» из ОАЭ, непреклонен в том, что еще может воскресить свою тренерскую карьеру после широко известных проблем с наркотиками, судебными процессами, а также сообщениях о проблемах со здоровьем во время чемпионата мира в России.

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    • «Я хочу дать "Дорадос" то, что я потерял, когда был болен. А я был болен на протяжении 14 лет», — сказал Марадона в минувший понедельник на пресс-конференции.

    «Я хочу видеть солнце и спать по ночам. Раньше я не спал и не знал, что такое подушка. Вот почему я принял это предложение», — добавил аргентинец.

    Невнятная речь аргентинской легенды и история его проблем заставила некоторых высмеять назначение Марадоны, даже при том, что он планирует задержаться в Мексике надолго, просматривал видео и поговорил с нынешним главным тренером «Сельты» Антонио Мохамедом о мексиканском футболе.

    Марадона сказал, что у него сейчас «эмоционально лучший момент жизни». В команду он пришел с уважаемым помощником Луисом Исласом. Экс-голкипер вместе с Марадоной был частью аргентинской команды, которая в 1986 году выиграла чемпионат мира. У него уже есть опыт работы в Мексике — в «Толуке» и «Леоне». Есть ощущение, что если Марадона добьется в Мексике успехов, то Ислас будет важным фактором этого.

    Диего Марадона и Луис Ислас
    twitter.com/dorados

    Тем не менее, мнения о назначении Марадоны разделились. Так, Сезар Луис Менотти, футбольный отец Марадоны, сказал Fox Sports, что счастлив видеть, как El Diez работает и подчеркнул, что он «одержим игрой». Есть и другие, кто считает, что привлечение Марадоны во второй дивизион Мексики сделает необходимую рекламу.

    Но не все были столь добры в своих высказываниях. «Конечно же, он не будет что-либо делать. Не потому что он не знает, как, а потому что он не может. Он больной человек. Те, кто нанял его и его ассистентов, не понимают, что за его карьерой футболиста находится человек», — сказал мексиканский тренер Хосе Луис Санчес Сола.

    К презентации Марадоны было приковано огромное внимание международного сообщества — на ней присутствовало более ста журналистов со всего мира. Однако многие отчеты о назначении Марадоны сфокусированы на Кульякане и ситуации в Синалоа с наркотиками и наркотраффиком.

    Презентация Марадоны
    twitter.com/dorados

    Это, конечно, сюрреалистический образ — Марадона с его татуировкой Че Гевары, которая выглядывает из-под его футболки «Дорадос», на презентации в этом клубе. Однако подписание аргентинца заставило не только людей, но и игроков команды присесть и задуматься.

    «Во время первой тренировки я почти не занимался, так как постоянно смотрел на Марадону, находясь под впечатлением от его имени и погрузившись в размышления о том, каким он был игроком. И уверен, что то же самое произошло и со всеми остальными игроками команды», — сказал аргентинский нападающий Факундо Хуарес, которого цитирует Marca.

    Марадона на тренировке
    twitter.com/dorados

    В барах города уже поют песни про Марадону, местный аргентинский ресторан готовит для него еду, а сам 57-летний экс-футболист проживает в отеле, в котором жил бывший игрок «Дорадос» Пеп Гвардиола.

    Подписание Марадоны — это как игра в рулетку. Это подчеркивает и контракт, который рассчитан только до 2019 года, а также содержит в себе пункт, согласно которому работа Марадоны будет оцениваться каждые два месяца.

    «Если я и горжусь чем-то в своей работе в футболе, так это тем, что мы стараемся думать нестандартно и пробовать разные вещи», — сказал ESPN президент клуба Антонио Нуньес, — Иногда мы совершаем безумные вещи. Но бывает так, что именно безумцы прокладывают путь, по которому затем следуют мудрые люди. Я думаю о победах «Дорадос», я думаю о том, что Марадона пришел, чтобы помочь нам побеждать, и если это произойдет — это будет замечательно«. 0

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