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    Пять лучших опций в демо-версии FIFA 19

    Интересные моменты очередной версии самого популярного футбольного симулятора планет

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    Полная версия FIFA 19 выйдет 28 сентябряПять лучших опций в демо-версии FIFA 19 «Локомотив»РПЛ. «Локо» поделил очки с «Динамо», ЦСКА разгромил «Уфу», «Зенит» обыграл «Оренбург» «Реал»Примера. «Атлетико» обменялся голами с «Эйбаром», волевая победа «Барсы», ничья «Реала»
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    Полная версия FIFA 19 выйдет 28 сентября
    Полная версия FIFA 19 выйдет 28 сентября
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    FIFA 19 официально поступит в продажу 28 сентября, но фанаты всех консолей могут уже сейчас протестировать демо-версию симулятора. Ожидания от игры на высоте, особенно учитывая, что EA Sports активно провели последнюю неделю, объявив о топ-100 игроков, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Гарри Эдвардс для Squawka выбрал пятерку самых интересных моментов новой игры.
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    1. Режим Лиги чемпионов

    Если вы не знали, EA Sports имеет права на Лигу чемпионов УЕФА в этом году.

    В симуляторе появится еще несколько режимов, но в демо вы сможете испытать только атмосферу ЛЧ — в официальном матче турнира.

    Опять же, это лишь демо-версия, пользователь ограничен групповым этапом и не может испытать себя в полуфинале или финале.

    Так выглядит финал ЛЧ в новой версии FIFA

    2. Повышенный реализм

    Каждый год фанаты задаются вопросом, достаточно ли изменилась новая версия игры, отмечают появление новых команд, турниров, поведение игроков, их реакцию на эпизоды.

    Подобные мелочи и создают итоговое впечатление от игры, а FIFA 19 — не исключение. В прошлом многие жаловались на глупую реакцию игроков, на невозможность «зарядить» сопернику мячом в лицо и подобные детали.

    Теперь в этом плане вопросов должно стать меньше. Реализом в игре повысился, а геймеры смогут наблюдать, как игрок падает на газон после мощного удара мячом в лицо.

    3. Важность тактики

    Криштиану Роналду — лицо игры
    easports.com

    Некоторые из нас — любители настроить каждую мелочь, когда речь идет о тактике, но многие оставят все по умолчанию и будут играть так до самого финального свистка.

    Но именно те, кто хочет контролировать каждую деталь, получили то, чего хотели.

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    • Теперь в разделе управления командой можно выбрать тактику, которая будет применена в определенных ситуациях. Раньше были режими «автобус», «защитный», «атакующий» и «все в атаку», но теперь все иначе. Хочет отправить в штрафную соперника восьмерых игроков и попытаться добить решающий мяч, чтобы избежать вылета? Ты можешь сделать это, даже не останавливая игру.

    4. Создатели вспомнили о полузащите

    В последних версиях игры мы видели развитие в линиях обороны и атаки, но теперь внимание разработчиков привлек и функционал полузащиты. Наконец-то.

    В FIFA 19 хавбеки стали действовать более последовательно, но при этом и агрессивно, если надо побороться за мяч. Теперь игроки с большей вероятностью поставят ногу на пути мяча в попытке перехвата, а не будут просто наблюдать, как соперник комбинирует до самой штрафной.

    Это значительно увеличивает важность полузащитников, ведь средняя линия будет способна останавливать атаки и облегчать работу защитникам.

    5. Удары снова стали лучше

    В этом году изменения коснулись полузащиты, но и завершающая стадия атаки вновь была улучшена. У обладателя джойстика теперь больше возможностей контролировать точность и манеру своих ударов.

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    • С помощью Timed Finishing игрок на поле способен превратить шанс для удара в шедевр, который не смогут отразить лучшие голкиперы планеты. Для этого следует нажимать кнопку удара не один раз, а несколько, но идеально точно по времени, что прибавит выстрелу точности и силы.

    Однако это еще и определенный риск, ведь несвоевременное нажатие приведет к безоговорочному промаху. Некоторые побоятся вообще использовать эту функцию, но для остальных это будет возможность оказаться на шаг впереди.

    Timed Finishing
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