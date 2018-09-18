«Реал» уже не фаворит. Как трансфер Роналду повлиял на расклады в Лиге чемпионов

Финал Лиги чемпионов 2018-2019 пройдет в Мадриде — команды из этого города доминировали в турнире на протяжении последних лет. «Реал» выиграл престижный трофей четыре раза за последние пять сезонов, в том числе три раза подряд в последние годы. Еще одна команда из Мадрида «Атлетико» дважды за пять лет принимала участие в финалах ЛЧ.

Однако после масштабных перемен, которые произошли прошлым летом, в частности, в «Реале», ознаменуется ли новый сезон завершением доминирования «сливочных» в главном клубном турнире Европы? Давайте взглянем на некоторые ключевые моменты Лиги чемпионов 2018-2019.

«Реал» — не фаворит

Доминирование «Реала» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне достигло беспрецендентного уровня. Мадридцы стали первой командой, которой удалось выиграть турнир три раза подряд.

С тех пор, как главный клубный турнир Европы поменял свой формат, ни одной команде не удавалось выиграть его даже два раза подряд. «Реал» стал первым в 2017 году.

Хет-трик из титулов был добыт под руководством Зинедина Зидана, а также с Криштиану Роналду в роли ключевой фигуры команды на поле. Оба прошлым летом покинули «Бернабеу».

Футбольные аналитики из Gracenote оценили шансы каждой команды на победу в ЛЧ, используя Euro Club Index. И впервые за три сезона «Реал» не начнет турнир в статусе наиболее вероятного победителя. Gracenote отмечает, что шансы испанского гранда на победу в ЛЧ упали с 30%, которые были перед стартом сезона 2017-2018, до 19,4 перед началом этого сезона.

Также становится понятно, что теперь есть намного больше потенциальных победителей. Год назад вевроятность того, что победителем Лиги чемпионов станет кто-то из тройки «Реал», «Барселона», «Бавария» составлялся 69.4%, тогда как сейчас этот показатель составляет 59,5%.

Вот как выглядят шансы команд на победу в этом сезоне: «Барселона» — 26%, «Реал» — 19%, «Бавария» — 14%, «Ювентус» — 12%, остальные команды — 29%.

Шансы команд на победу в ЛЧ BBC

Стал ли «Реал» слабее без Роналду?

Отвечает испанский футбольный эксперт Гилльем Балаге.

Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги добавил команде больше контроля над мячом и больше игры в пас, которые могут отлично сочетаться с присущими им убийственными контратаками.

Такая смесь стилей прекрасно подходит нападающему Кариму Бензема. У него появится больше ответственности, больше встреч с мячом и больше возможностей для результативных ударов по воротам. Он уже забил пять голов в пяти матчах этого сезона. Ну а Гарет Бейл, который требовал для себя большую роль, теперь может заполнять те пространства на поле, которые раньше были оккупированы Роналду.

Однако беспокойство остается. Будет ли у «Реала» тот дополнительный фактор, который давал команде Роналду? Хотя он и не забивал голы в полуфинальных матчах и в финале прошлого сезона, на протяжении последних лет он неоднократно приносил «сливочным» нужный результат.

В конце концов игрока, который непосредственно был вовлечен в 50% голов «Реала» в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2009-2010 и до сезона 2017-2018 (105 голов, 27 ассистов) вполне может не хватить тогда, когда это действительно будет иметь значение.

Знаете ли вы что? «Реал» сыграет в Лиге чемпионов в 22-й раз подряд, что является рекордом турнира. «Сливочные» во всех случаях выходили из группы в плей-офф, а в последние восемь лет неизменно доходили до полуфинала.

Сможет ли «Ювентус» взять титул с Роналду?

Рассуждает итальянский футбольный эксперт Мина Рзуки.

«Ювентус» побеждал в Серии А на протяжении семи лет подряд, четыре сезона подряд команда делала на внутренней арене дубль и дважды за четыре года доходила до финала Лиги чемпионов, где была разбита испанскими соперниками.

Их тактика всегда универсальна, у них есть сыгранный состав. Единственная проблема, на которую указывал Массимилиано Аллегри, заключалась в том, что у «Ювентуса», в отличие от «Реала» и «Барселоны», не было игрока мирового класса, которые способен делать разницу и приносить победы в Европе.

Массимилиано Аллегри и Криштиану Роналду twitter.com/juventusfc

И вот теперь к ним присоединился обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов на протяжении последних шести сезонов (лишь в сезоне 2014-2015 Неймар и Лео Месси забили столько же, сколько звездный португалец).

Статистика Роналду в Лиге чемпионов BBC

В воскресенье Роналду открыл счет своим голам в чемпионате Италии, оформив дубль. Это определенно признак того, что он начал приспосабливаться к оборонительному стилю Серии А. Пауло Дибала, Фредерико Бернардески и Дуглас Коста будут активно помогать португальцу.

«Ювентус» продал Маттиа Кальдару, парня, который может стать следующим великим итальянским защитником, чтобы вернуть 31-летнего Леонардо Бонуччи. Это еще один шаг на трансферном рынке, который направлен на то, чтобы добиться успеха прямо сейчас, а не в обозримом будущем.

«Юве» как обычно под руководством Аллегри начинает сезон, раскачиваясь. Команда еще не набрала свою лучшую форму, однако уже единолично возглавила таблицу чемпионата Италии, имея преимущество в три очка.

От них ждут борьбы за «требл». А выход в финал Лиги чемпионов — это наименьшее из того, на что могут надеяться в Турине.

Знаете ли вы что? Аллегри проведет свой 77-й матч в Лиге чемпионов. Это третий результат среди итальянских тренеров. Больше только у Карло Анчелотти (153) и Фабио Капелло (78).

Каким будет приоритет «Барселоны»?

Испанский футбольный эксперт Гиллем Балаге отмечает, что речь Лео Месси перед фанатами перед стартом этого сезона очевидно дала понять, что команду сильно задел вылет от «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда после домашних 4:1 последовали 0:3 в Риме. Нет никаких сомнений в том, что Месси хочет значительно повлиять на выступление команды на евроарене в этот раз.

Лео Месси twitter.com/fcbarcelona

Экс-капитан «Барсы» Карлес Пуйоль также отметил, что возможно Европа должна стать главным приоритетом для команды. С этого началась интересная дискуссия.

Защитник Жерар Пике и другие в клубе подчеркнули, что чемпионат Испании должен оставаться приоритетным. Мол, если вы хорошо выступаете в Ла Лиге, то у вас появляются более высокие шансы на хорошее выступление в Лиге чемпионов.

Как бы там ни было, если «Барселона» не сможет пройти дальше четвертьфинала — на этом этапе клуб покидал ЛЧ в последние три сезона — это определенно будет считаться провалом.

«Барселоне» нужно было освежить состав, и они сделали это, подписав Артуро Видаля, похожего на Хави Артура, Малькома и Клемана Лангле. Месси доволен глубиной и силой состава, а главный тренер Эрнесто Вальверде чувствует, что его команда готова сражаться на всех фронтах.

Знаете ли вы что? Вальверде никогда не доходил дальше четвертьфинала в Лиге чемпионов.

Кто там от Англии?

Отвечает футбольный редактор BBC Фил Макналти.

Лига чемпионов — главная цель «Манчестер Сити». А после вылета в четвертьфинале прошлого сезона от «Ливерпуля», желание команды завоевать трофей будет еще более острым.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола знает, что нужно для того, чтобы выиграть этот турнир. У игроков «Сити» уже есть необходимый опыт и причины для того, чтобы надеяться, что в этом сезоне им покорится эта высота.

Пеп Гвардиол Manchester Evening News

Или, может, «Ливерпуль» сможет стать первой английской командой с 2012 года, которая завоюет главный клубный трофей Европы.

Команда Юргена Клоппа попала в непростую группу с ПСЖ и «Наполи», однако если они выйдут в плей-офф, их невероятная атака может нанести соперникам максимальный урон. У «Ливерпуля» есть превосходный стиль и есть сила «Энфилда», чтобы бросить еще один серьезный вызов.

Жозе Моуринью — еще один тренер, у которого есть опыт побед в Лиге чемпионов. Его и «Манчестер Юнайтед» нельзя списывать со счетов. «МЮ» определенно доберется до плей-офф, однако сложно представить их в качестве потенциальных победителей турнира.

«Тоттенхэм» продемонстрировал свой потенциал, обыграв в прошлом сезоне на групповой стадии «Реал», и лишь пять небрежных минут в дуэли против «Ювентуса» стоили им выхода в четвертьфинал. В одном матче они могут обыграть любого соперника, но их вновь нельзя назвать претендентами на победу в ЛЧ.

Знаете ли вы что? Гвардиола в качестве тренера доходил до полуфинала Лиги чемпионов в семи из девяти случаев. Однако в финале его команд не было с 2011 года.

Сказка для Буффона или, может, «Атлетико»?

При всем доминировании нескольких топ-клубов Европы в Лиге чемпионов в последние годы на поздних стадиях плей-офф всегда находилось место для сенсаций. В прошлом сезоне «Рома» и «Ливерпуль» добрались до полуфинала, а годом ранее в прекрасном стиле этого же удалось добиться «Монако». Сможет ли кто-то преподнести сюрприз на этот раз?

Если ПСЖ пройдет весь путь в Лиге чемпионов, это будет шоком. Несмотря на огромные траты парижан (200 миллионов фунтов за Неймара, 165 — за Килиана Мбаппе), не стоит забывать, что клуб не был в полуфинале Лиги чемпионов с 1995 года. Они провалились в первом раунде плей-офф в прошлом сезоне, а на протяжении четырех лет до этого вылетали на стадии четвертьфинала.

Если же ПСЖ сумеет реализовать свой потенциал и станет победителем матча в Мадриде 1 июня, это станет первым триумфом в Лиге чемпионов для Джанлуиджи Буффона, который летом покинул «Ювентус» после 17 лет в клубе.

Джанлуиджи Буффон Marca

Еще один вариант — трофей может остаться в Мадриде, даже если доминирование «Реала» закончится. Финал турнира пройдет на домашнем стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано», что станет дополнительным стимулом для Диего Сиемоне и его команды. Аргентинец дважды выводил «Атлетико» в финал, проиграв «Реалу» по пенальти в сезоне 2015-2016 и пропустив досадный гол на 93-й минуте от Серхио Рамоса, который затем привел к поражению в овертайме (1:4) в сезоне 2013-2014.

Антуан Гризмман летом подтвердил, что связывает свое будущее с «Атлетико», после чего некоторые назвали «матрасников» фаворитами в борьбе за титул чемпиона Испании. Ну а Симеоне знает, как добираться до поздних стадии на евроарене.