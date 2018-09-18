«Реал» уже не фаворит. Как трансфер Роналду повлиял на расклады в Лиге чемпионов

Однако после масштабных перемен, которые произошли прошлым летом, в частности, в «Реале», ознаменуется ли новый сезон завершением доминирования «сливочных» в главном клубном турнире Европы? Давайте взглянем на некоторые ключевые моменты Лиги чемпионов 2018-2019.
«Реал» — не фаворит
Доминирование «Реала» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне достигло беспрецендентного уровня. Мадридцы стали первой командой, которой удалось выиграть турнир три раза подряд.
С тех пор, как главный клубный турнир Европы поменял свой формат, ни одной команде не удавалось выиграть его даже два раза подряд. «Реал» стал первым в 2017 году.
Хет-трик из титулов был добыт под руководством Зинедина Зидана, а также с Криштиану Роналду в роли ключевой фигуры команды на поле. Оба прошлым летом покинули «Бернабеу».
Футбольные аналитики из Gracenote оценили шансы каждой команды на победу в ЛЧ, используя Euro Club Index. И впервые за три сезона «Реал» не начнет турнир в статусе наиболее вероятного победителя. Gracenote отмечает, что шансы испанского гранда на победу в ЛЧ упали с 30%, которые были перед стартом сезона 2017-2018, до 19,4 перед началом этого сезона.
Также становится понятно, что теперь есть намного больше потенциальных победителей. Год назад вевроятность того, что победителем Лиги чемпионов станет кто-то из тройки «Реал», «Барселона», «Бавария» составлялся 69.4%, тогда как сейчас этот показатель составляет 59,5%.
Вот как выглядят шансы команд на победу в этом сезоне: «Барселона» — 26%, «Реал» — 19%, «Бавария» — 14%, «Ювентус» — 12%, остальные команды — 29%.
Стал ли «Реал» слабее без Роналду?
Отвечает испанский футбольный эксперт Гилльем Балаге.
Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги добавил команде больше контроля над мячом и больше игры в пас, которые могут отлично сочетаться с присущими им убийственными контратаками.
Такая смесь стилей прекрасно подходит нападающему Кариму Бензема. У него появится больше ответственности, больше встреч с мячом и больше возможностей для результативных ударов по воротам. Он уже забил пять голов в пяти матчах этого сезона. Ну а Гарет Бейл, который требовал для себя большую роль, теперь может заполнять те пространства на поле, которые раньше были оккупированы Роналду.
Однако беспокойство остается. Будет ли у «Реала» тот дополнительный фактор, который давал команде Роналду? Хотя он и не забивал голы в полуфинальных матчах и в финале прошлого сезона, на протяжении последних лет он неоднократно приносил «сливочным» нужный результат.
В конце концов игрока, который непосредственно был вовлечен в 50% голов «Реала» в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2009-2010 и до сезона 2017-2018 (105 голов, 27 ассистов) вполне может не хватить тогда, когда это действительно будет иметь значение.
Сможет ли «Ювентус» взять титул с Роналду?
Рассуждает итальянский футбольный эксперт Мина Рзуки.
«Ювентус» побеждал в Серии А на протяжении семи лет подряд, четыре сезона подряд команда делала на внутренней арене дубль и дважды за четыре года доходила до финала Лиги чемпионов, где была разбита испанскими соперниками.
Их тактика всегда универсальна, у них есть сыгранный состав. Единственная проблема, на которую указывал Массимилиано Аллегри, заключалась в том, что у «Ювентуса», в отличие от «Реала» и «Барселоны», не было игрока мирового класса, которые способен делать разницу и приносить победы в Европе.
И вот теперь к ним присоединился обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов на протяжении последних шести сезонов (лишь в сезоне 2014-2015 Неймар и Лео Месси забили столько же, сколько звездный португалец).
В воскресенье Роналду открыл счет своим голам в чемпионате Италии, оформив дубль. Это определенно признак того, что он начал приспосабливаться к оборонительному стилю Серии А. Пауло Дибала, Фредерико Бернардески и Дуглас Коста будут активно помогать португальцу.
«Ювентус» продал Маттиа Кальдару, парня, который может стать следующим великим итальянским защитником, чтобы вернуть 31-летнего Леонардо Бонуччи. Это еще один шаг на трансферном рынке, который направлен на то, чтобы добиться успеха прямо сейчас, а не в обозримом будущем.
«Юве» как обычно под руководством Аллегри начинает сезон, раскачиваясь. Команда еще не набрала свою лучшую форму, однако уже единолично возглавила таблицу чемпионата Италии, имея преимущество в три очка.
От них ждут борьбы за «требл». А выход в финал Лиги чемпионов — это наименьшее из того, на что могут надеяться в Турине.
Каким будет приоритет «Барселоны»?
Испанский футбольный эксперт Гиллем Балаге отмечает, что речь Лео Месси перед фанатами перед стартом этого сезона очевидно дала понять, что команду сильно задел вылет от «Ромы» в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда после домашних 4:1 последовали 0:3 в Риме. Нет никаких сомнений в том, что Месси хочет значительно повлиять на выступление команды на евроарене в этот раз.
Экс-капитан «Барсы» Карлес Пуйоль также отметил, что возможно Европа должна стать главным приоритетом для команды. С этого началась интересная дискуссия.
Защитник Жерар Пике и другие в клубе подчеркнули, что чемпионат Испании должен оставаться приоритетным. Мол, если вы хорошо выступаете в Ла Лиге, то у вас появляются более высокие шансы на хорошее выступление в Лиге чемпионов.
Как бы там ни было, если «Барселона» не сможет пройти дальше четвертьфинала — на этом этапе клуб покидал ЛЧ в последние три сезона — это определенно будет считаться провалом.
«Барселоне» нужно было освежить состав, и они сделали это, подписав Артуро Видаля, похожего на Хави Артура, Малькома и Клемана Лангле. Месси доволен глубиной и силой состава, а главный тренер Эрнесто Вальверде чувствует, что его команда готова сражаться на всех фронтах.
Кто там от Англии?
Отвечает футбольный редактор BBC Фил Макналти.
Лига чемпионов — главная цель «Манчестер Сити». А после вылета в четвертьфинале прошлого сезона от «Ливерпуля», желание команды завоевать трофей будет еще более острым.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола знает, что нужно для того, чтобы выиграть этот турнир. У игроков «Сити» уже есть необходимый опыт и причины для того, чтобы надеяться, что в этом сезоне им покорится эта высота.
Или, может, «Ливерпуль» сможет стать первой английской командой с 2012 года, которая завоюет главный клубный трофей Европы.
Команда Юргена Клоппа попала в непростую группу с ПСЖ и «Наполи», однако если они выйдут в плей-офф, их невероятная атака может нанести соперникам максимальный урон. У «Ливерпуля» есть превосходный стиль и есть сила «Энфилда», чтобы бросить еще один серьезный вызов.
Жозе Моуринью — еще один тренер, у которого есть опыт побед в Лиге чемпионов. Его и «Манчестер Юнайтед» нельзя списывать со счетов. «МЮ» определенно доберется до плей-офф, однако сложно представить их в качестве потенциальных победителей турнира.
«Тоттенхэм» продемонстрировал свой потенциал, обыграв в прошлом сезоне на групповой стадии «Реал», и лишь пять небрежных минут в дуэли против «Ювентуса» стоили им выхода в четвертьфинал. В одном матче они могут обыграть любого соперника, но их вновь нельзя назвать претендентами на победу в ЛЧ.
Сказка для Буффона или, может, «Атлетико»?
При всем доминировании нескольких топ-клубов Европы в Лиге чемпионов в последние годы на поздних стадиях плей-офф всегда находилось место для сенсаций. В прошлом сезоне «Рома» и «Ливерпуль» добрались до полуфинала, а годом ранее в прекрасном стиле этого же удалось добиться «Монако». Сможет ли кто-то преподнести сюрприз на этот раз?
Если ПСЖ пройдет весь путь в Лиге чемпионов, это будет шоком. Несмотря на огромные траты парижан (200 миллионов фунтов за Неймара, 165 — за Килиана Мбаппе), не стоит забывать, что клуб не был в полуфинале Лиги чемпионов с 1995 года. Они провалились в первом раунде плей-офф в прошлом сезоне, а на протяжении четырех лет до этого вылетали на стадии четвертьфинала.
Если же ПСЖ сумеет реализовать свой потенциал и станет победителем матча в Мадриде 1 июня, это станет первым триумфом в Лиге чемпионов для Джанлуиджи Буффона, который летом покинул «Ювентус» после 17 лет в клубе.
Еще один вариант — трофей может остаться в Мадриде, даже если доминирование «Реала» закончится. Финал турнира пройдет на домашнем стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано», что станет дополнительным стимулом для Диего Сиемоне и его команды. Аргентинец дважды выводил «Атлетико» в финал, проиграв «Реалу» по пенальти в сезоне 2015-2016 и пропустив досадный гол на 93-й минуте от Серхио Рамоса, который затем привел к поражению в овертайме (1:4) в сезоне 2013-2014.
Антуан Гризмман летом подтвердил, что связывает свое будущее с «Атлетико», после чего некоторые назвали «матрасников» фаворитами в борьбе за титул чемпиона Испании. Ну а Симеоне знает, как добираться до поздних стадии на евроарене.