УЕФА проведет финал Лиги чемпионов в США или проиграет

В прессе появилась информация о том, что УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в американском Нью-Йорке. Разбираемся в плюсах и минусах такой возможности, а также пытаемся понять, случится ли это вообще?

Откуда появилась эта информация?

На днях основатель и директор медиагиганта Медиапро Хауме Роурес заявил в эфире одной из каталонских радиостанций о том, что УЕФА обсуждает возможность в будущем провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке. По его словам, тем самым футбольный союз разделяет философию испанской Ла Лиги, которая решила провести в январе 2019 года поединок «Жирона» — «Барселона» в американском Майами. С кем и как идут эти переговоры, бизнесмен не уточнил.

К информации Роуреса стоит отнестись серьезно, ведь он непосредственный участник раздела прав на трансляции матчей главного еврокубка. Именно его компания владеет данными правами до 2021 года, поэтому логично предположить, что если сообщения о переговорах УЕФА правдивы, то первый финал Лиги чемпионов 2021 года состоится как раз в Нью-Йорке. Впрочем, ранее президент Союза Александер Чеферин отвергал возможность проведения матчей ведущего клубного турнира Старого Света за его пределами.

Почему финал Лиги чемпионов стоит провести в США?

Главный аргумент в пользу проведения финала Лиги чемпионов — это популяризация турнира. Тем самым главный еврокубок захватывает новую аудиторию, а значит и доход с так называемого матч-дня (билеты, атрибутика и т.д.), не говоря уже о том, что так поединки вживую может увидеть большее число фанатов футбола, которые затем захотят следить за турниром посредством покупки у телевизионных гигантов пакетов с трансляцией матчей. В условиях растущих зарплат игрокам и трансферных сумм за них это позволяет клубам рассчитывать на пропорциональный рост доходов.

В то же время, необходимо обратить внимание на еще один фактор, почему финал Лиги чемпионов может проходить за пределами Европы. Болельщики вправе ломать копья в спорах о том, насколько это шаг правильный или нет, но в УЕФА, похоже, руководствуются своими мотивами, и поэтому для него это может быть нужным решением: в организации наверняка опасаются новых планов ФИФА, которая хочет расширить клубный чемпионат мира (КЧМ) как раз в 2021 году — ее уже поддержали гранды европейского футбола. СМИ сообщали, что Чеферин остался недоволен тем, что ФИФА провела переговоры с европейскими топ-клубами, ведь его беспокоит возможная конкуренция для Лиги чемпионов, а также то, что КЧМ обсуждается только с топ-федерациями и топ-клубами.

Почему финал Лиги чемпионов не стоит проводить в США?

Первая причина противиться такому потенциальному решению УЕФА лежит на поверхности. Проведение пусть даже одного матча в сезоне за пределами Старого Света — это первый шаг на пути разрушения европейской самоидентификации турнира. Постепенно в США и где-то еще будет проходить все больше поединков Лиги чемпионов, и о том, что это европейский турнир, люди начнут постепенно забывать: клубы продолжат свой путь к превращению в мультинациональные бренды, поскольку оторвутся от своих корней и станут глобальными корпорациями.

Но едва ли не главный минус — это то, что болельщики своих клубов, которые живут с ними в одном городе или стране, если и смогут позволить себе попасть на финал Лиги чемпионов, то вынуждены будут платить за это огромные деньги, поскольку им придется отправляться через полмира на другой материк. Еще один минус — еще большее удорожание футболистов, ведь их работодатели будут зарабатывать еще больше, а значит и смогут тратить на усиление состава более значительные суммы. При том, что все будет согласно правилам финансового фэйр плэй — доходы будут соответствовать расходам.

Какая точка зрения победит?

После появления информации о якобы ведущихся переговорах президент УЕФА поспешил ее опровергнуть. Чеферин снова заверил, что организация не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы, хотя на сегодня неизвестно, где состоится решающий поединок главного еврокубка в 2021 году. Вместе с тем, словенский функционер отметил, что эта идея «на данный момент» не обсуждается, потому не исключено, что к этому вопросу Союз может вернуться в будущем — почему бы и не через два года?

Позволим себе предсказать, что дело все равно придет к тому, что если не финал, то, по крайней мере, матчи Лиги чемпионов больших стадий, да и то лишь на первых порах, пока эта же участь не постигнет решающие матчи еврокубка, все же пройдут в США или где-то еще вне Старого Света. Поиск новых рынков для заработка, конкуренция со стороны ФИФА, которая задумала расширить клубный чемпионат мира, а также пример Ла Лиги, пытающейся провести некоторые матчи в Америке, заставит УЕФА это сделать. В противном случае ее власть над организацией поединков между европейскими клубами уничтожат конкуренты. 0