Новое детище Инфантино. За и против

Что задумали в ФИФА?

Международная федерация футбола хочет сделать клубный чемпионат мира более привлекательным и конкурентным. Планируется, что первый обновленный турнир пройдет в с 10 по 28 июня 2021 года, а затем будет проходить раз в четыре года. Ориентировочно первым принимать реформированное соревнование будет Китай.

В чемпионате примет участие 24 клуба, при этом половина квот (12) достанется Европе, 4 — Южной Америке, 2 — Африке, 2 — Азии, 2 — Северной Америке, 1 — победителю стыка между командами Океании и Южной Америки, 1 — принимающей стороне.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, ФИФА уже утвердила десять европейских клубов для участия в турнире. Для первого турнира были выбраны просто самые титулованные (проще говоря — некоторые попадут на клубный ЧМ за былые заслуги). Это «Барселона», «Реал Мадрид», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Бавария» и «Аякс». На оставшиеся два места будут претендовать «Атлетико», «Манчестер Сити», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Порту» и «Бенфика». В дальнейшем же ФИФА хочет приглашать для участия в турнире победителей и финалистов Лиги чемпионов последних лет.

От Южной Америки будут участвовать пять из шести следующих клубов: «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Сантос», «Фламенго», «Пеньяроль» и «Насьональ».

Что касается формата турнира, то 24 команды будут разбиты на 8 групп по три в каждой. В плей-офф выйдут лучшие команды каждой группы. Интересным моментом является то, что в матчах навылет не будет овертаймов. Если основное время завершится вничью, команды сразу же перейдут к серии пенальти.

Инвесторы якобы готовы вложить в два турнира (обновленный клубный ЧМ и Международную лигу наций для сборных) около 25 миллиардов долларов на ближайшие 12 лет.

Ожидается, что за участие в турнире клубы получат 2-3 миллиарда долларов, которые будут разделены на всех. Победитель получит дополнительно еще 60-70 миллионов долларов.

Кто за?

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо уже открыто поддержал новый турнир. «Мы считаем, что это будет очень интересно для фанатов, а сам турнир будет весьма привлекательным. Мы видим это так, и другие большие клубы, перед которыми открывается эта возможность, солидарны с нами», — цитирует Бутрагеньо Marca.

Как сообщает Daily Mail, «Барселона» также является сторонником турнира. По данным издания, совет директоров каталонского клуба считает, что турнир будет «захватывающим, динамичным и престижным», а также видит плюс в «создании глобальной платформы для клубов, чтобы способствовать росту их брендов».

«За» выступил и вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд, который убежден в том, что турнир будет очень прибыльным для клубов, отмечает The Telegraph.

«ФИФА также опросила бывших больших игроков, таких как Паоло Мальдини, а также действующих тренеров — Массимилиано Аллегри, Юргена Клоппа, Жозе Моуринью, Пепа Гвардиолу, Арсена Венгера, Антонио Конте, Зинедина Зидана, Лучано Спаллетти и Дженнаро Гаттузо. Все они оказались в числе сторонников нового турнира, посчитав его очень интересным», — пишет Mundo Deportivo.

Кто против?

Президент УЕФА Александер Чеферин остался недоволен тем, что ФИФА провела переговоры с европейскими топ-клубами, утверждает The New York Times. Чеферина беспокоит возможная конкуренция для Лиги чемпионов, а также то, что клубный чемпионат мира обсуждается только с топ-федерациями и топ-клубами.

«УЕФА не станет вести переговоры только с семью федерациями или клубами и обсуждать с ними то, что касается всего европейского футбола», — сказал Чеферин. «Мне известно, что как минимум три из семи клубов не согласны с замыслами ФИФА», — добавил президент УЕФА.

Пока не особо в восторге от задумки ФИФА и в Ассоциации европейских футбольных лиг (EFPL). «ФИФА продает футбол с большими потенциальными издержками для его развития без надлежащей консультации и без прозрачности. Мы не знаем, кто эти инвесторы, мы не знаем, как они получили сумму в 25 миллиардов. Это "черный ящик", как говорят у нас в Швеции», — отметил президент EFPL Ларс-Кристер Ольссон, которого цитирует The Guardian.

Также Guardian также пишет, что после того, как Инфантино презентовал идею на заседании Совета ФИФА, исполнительный директор АПЛ Ричард Скудамор «раскритиковал презентацию идеи в качестве свершившегося факта и выразил обеспокоенность касательно дальнейшего давления на футболистов». Издание отмечает, что Скудамор отреагировал на позицию ФИФА, которая считает, что дополнительная нагрузка не будет обременительной для футболистов.