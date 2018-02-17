Главный вызов в карьере Инфантино

Инфляция трансферов и услуг агентов

Глава Международной федерации футбола объявил о том, что он намерен изменить существующую систему осуществления трансферов. Сообщается об 11 пунктах, которые он составил для обеспечения целостности игры. В частности, функционер тем, что за четыре-пять лет сумма одних только международных переходов исполнителей стала вдвое большей и перевалила за 6,4 миллиарда долларов.

По словам Джанни Инфантино, можно утверждать, что это показатель здоровья системы, которая зарабатывает такие средства, тем не менее, «такие тенденции не могут не тревожить, поэтому нужно действовать». Президент ФИФА отмечает, что из этих денег более 500 миллионов долларов на трансферах заработали агенты, и это также пугающая тенденция. В этом контексте он считает, что выдавать лицензии представителям футболистов должны не национальные ассоциации, а сама ФИФА.

В любом случае, добавляет он, никаких правил в отношении агентов попросту не существует. «Каждый может делать, что хочет. но в действительности это показывает, что есть риски взяток, коррупции и отмывания денег. И это говорю не я, а многие сообщения государственных властей», — утверждает функционер.

Трансферные окна, аренды и зарплаты

Тревожит Инфантино и то, как и когда осуществляются сделки по подписанию игроков. Так, он хотел бы оставить только одно трансферное окно летом, но и оно, убежден президент главного футбольного органа планеты, должно закрываться перед стартом национальных чемпионатов, чтобы «ты знал, какой у тебя состав, когда начинается сезон».

Глава Международной федерации выступает и за то, что клубы потеряли возможность отдавать в аренды неограниченное количество исполнителей — например, «Удинезе» принадлежит аж 103 футболиста, которые выступают в разных лигах. По его мнению, это поможет привлекать в первые команды больше доморощенных исполнителей, ведь так они получат больше возможностей себя проявить.

Коснулся президент ФИФА и ситуации с растущими зарплатами игроков, из-за чего уменьшается конкуренция между клубами. Инфантино убежден, что оклады футболистам должны соответствовать реальным доходам своих работодателей.

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Трудная задача для Инфантино

Со всем сказанным главой Международной федерации футбола трудно поспорить, ведь отмеченные им проблемы действительно влияют на конкуренцию среди клубов не в лучшую сторону, при этом ситуация усугубляется тем, что это конкуренция не только между теми, кто действительно зарабатывает столь большие средства, что имеет возможность их тратить, но и между теми, кто получает деньги от своих владельцев («Манчестер Сити», ПСЖ). Более того, последние даже не являются каким-то бизнес-лицом, а настоящими государствами (ОАЭ, Катар).

Безусловно, финансовый фэйр плэй в определенной степени ограничивает их возможности, тем не менее, те все равно находят лазейки или, по крайней мере, могут оттянуть во времени получение наказания от УЕФА до того момента, когда им уже не понадобится выходить на трансферный рынок из-за уже проведенных ранее сделок (так, к примеру, может поступить ПСЖ, который летом 2017 года арендовал Килиана Мбаппе и только через полгода должен заплатить за него «Монако» 180 млн евро).

В связи с этим ФИФА должна более тщательно продумывать реформы, ведь, к примеру, предложенное Инфантино решение о том, что зарплаты игрокам должны соответствовать заработкам их клубов, не возымеет эффект, если клубы смогут фиктивно приписывать себе доходы под видом каких-либо спонсорских контрактов, реальная стоимость которых будет ниже. Как и в случае с финансовым фэйр плэй, футбольным органам кроме самих правил по ограничению растущих трат не менее, а то и более важной должна быть задача по созданию механизма, как именно контролировать клубы.

В том же интервью, где глава ФИФА предложил все вышеупомянутые инициативы, он также упомянул в качестве положительного примера североамериканскую систему ограничений в спорте, назвав ее самой регулируемой в мире. Если футбольная элита сможет внедрить нечто похожее и в свою игру, это станет существенным успехом в усилении реальной конкуренции. Однако для этого нужно избежать возможностей для лазеек или хотя бы свести их к такому минимуму, чтобы те не имели существенного влияния, и настоящий вызов (возможно, главный вызов в его карьере) для Инфантино заключается в том, насколько он и его команда действительно смогут с этим справиться, учитывая разношерстную компанию собственников грандов: от ближневосточных государств — до российских олигархов.