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    ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно и ввести потолок зарплат

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    Джанни Инфантино
    На фото:Джанни Инфантино
    Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен произвести революционные изменения в области футбольных финансов и трансферного рынка, информирует Football Italia.

    В плане чиновника содержится 11 пунктов. Среди них: отмена зимнего трансферного окна, введение потолка зарплат и ограничения на аренды игроков.

    Планируется ввести ограничение на количество игроков в клубах и количество футболистов в арендах, а также ограничение на процент комиссии футбольных агентов.

    Также в плане предлагается изменение заявочного окна таким образом, чтобы его сроки не накладывались на сроки проведения внутренних чемпионатов стран.

    Ранее АПЛ и Cерия А объявили о том, что летние трансферные окна будут закрываться до начала чемпионатов в августе.

    План Инфантино будет рассмотрен Исполнительным комитетом ФИФА 28 февраля.

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