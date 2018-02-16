ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно и ввести потолок зарплат

Президент ФИФАнамерен произвести революционные изменения в области футбольных финансов и трансферного рынка, информирует Football Italia

В плане чиновника содержится 11 пунктов. Среди них: отмена зимнего трансферного окна, введение потолка зарплат и ограничения на аренды игроков.

Планируется ввести ограничение на количество игроков в клубах и количество футболистов в арендах, а также ограничение на процент комиссии футбольных агентов.

Также в плане предлагается изменение заявочного окна таким образом, чтобы его сроки не накладывались на сроки проведения внутренних чемпионатов стран.

Ранее АПЛ и Cерия А объявили о том, что летние трансферные окна будут закрываться до начала чемпионатов в августе.

План Инфантино будет рассмотрен Исполнительным комитетом ФИФА 28 февраля.