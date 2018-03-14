Суперлига для суперклубов

Первая попытка

Идея выделить сливки европейского клубного футбола в одну закрытую лигу, свободную от гнета УЕФА — не нова. Еще в конце 90-х ведущие футбольные клубы были недовольны распределением призовых и доходов от телетрансляций.

В 1998 году миланская компания Media Partners выступила с идеей создания новой футбольной «суперлиги», по примеру НХЛ или НБА.

Идея получила поддержку банка JP Morgan и таких медиа-магнатов, как Сильвио Берлускони, Лео Кирх и Рупперт Мэрдок.

Интерес к новому турниру у клубов был в первую очередь финансовый — призовой фонд составлял около 2-х миллиардов евро, в том числе 60 миллионов – победителю, что было почти в пять раз больше суммы, которую на тот момент получал победитель Лиги чемпионов.

В Европе может появиться новый клубный турнир – Суперлига Американский инвестор провёл переговоры с руководителями европейских клубов о возможном создании нового турнира — Суперлиги Вскоре идею проекта переформатировали — вместо закрытой лиги, в турнире должны были участвовать 36 клубов.

Одну половину составили бы лауреаты розыгрышей еврокубков, которые получали бы гарантированное участие в турнире в течение трех лет.

Другую половину составляли победители национальных чемпионатов. При этом клубы из Восточной Европы разыграли бы между собой одну-единственную путевку.

Публикация от International Champions Cup (@intchampionscup) Апр 26, 2016 в 1:59 PDT

G-14

Влиятельные клубы Европы заинтересовались идеей и образовали в 2000 году объединение, которое неформально называли G-14, то есть «Группой-14» — поначалу организация насчитывала 14 членов.

В нее вошли «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Бавария», «Боруссия», «Марсель», ПСЖ, «Порту», «Аякс» и ПСВ. Спустя два года к ним присоединились «Арсенал», «Байер», «Валенсия» и «Лион», и G-14 превратилась в G-18.

Недовольные тем, как УЕФА распределяет доходы от трансляций клубы начали использовать идею Суперлиги как рычаг давления в переговорах с управляющей футболом в Европе организацией.

УЕФА угрожал «сепаратистам» исключением из всех состязаний под своей эгидой, а их футболистам – запретом выступать за национальные сборные.

Тем не менее, бунтари,во главе которых стоял президент «Реала» Флорентин Перес, добились своего. Ведь, учитывая что основной доход Лига чемпионов получат благодаря топ-клубам четырех-пяти ведущих лиг, УЕФА приходится считаться с «курицами, несущими золотые яйца».

Число участников Лиги чемпионов в сезоне-1999/00 увеличили с 24 до 32 клубов за счет повышения квоты для представителей ведущих футбольных стран, возрос размер вознаграждений.

Когда у руля УЕФА встал Мишель Платини, клубы стали получать от национальных федераций отчисления за участие игроков в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы.

Была принята программа страхования зарплат футболистов на случай травм при выступлениях за национальные сборные за счет средств УЕФА, а впоследствии ФИФА.

Публикация от International Champions Cup (@intchampionscup) Фев 1, 2018 в 6:21 PST

Атлантическая лига

Был свой проект новой лиги у клубов из европейских лиг, не входящих в топ-5, который беспокоились из-за финансового превосходства Англии, Германии, Испании и Италии.

Команды из Шотландии, Португалии, Голландии, Бельгии и Скандинавии хотели основать Атлантическую лигу.

В 2001 году были проведены переговоры с ПСВ, «Аяксом», «Фейеноордом», «Порто», «Глазго Рейнджерс» и «Селтиком», начались обсуждения вопросов телетрансляций, но УЕФА не стал церемониться и заблокировал идею, выступив, как ни удивительно, совместно с G-14.

В 2002 году, когда «Селтик» и «Рейнджерс» обдумывали идею ухода из шотландского чемпионата, чтобы примкнуть к АПЛ, идея Атлантической лиги вновь завитала в воздухе.

Идею новой лиги вновь зарубили на корню, но исполнительный директор УЕФА Герхард Айгнер согласился с необходимостью принять меры по предотвращению несоответствия между крупнейшими клубами и потенциальными участниками Атлантической лиги.

Такими мерами впоследствии стали реформы Кубка УЕФА, призванные повысить привлекательность второго по престижности европейского клубного турнира.

Осенью 2003 года представители голландской, бельгийской, датской и шотландской лиги предложили альтернативный турнир под названием Кубок Северной Атлантики.

В нем должны были принимать участие четыре лучших клуба из каждой из четырех лиг в групповом групповом этапе, за которым следовала стадия плей-офф в январе.

На сей раз УЕФА даже не очень протестовал против турнира, но национальные лиги так и не смогли договориться.

Попытки возобновить разговоры об Атлантической лиге предпринимались и в 2008 году, и в 2016, но в основном лишь для того, чтобы напомнить УЕФА, что кроме грандов, организации нужно считаться и с клубами меньшего калибра.

Публикация от International Champions Cup (@intchampionscup) Июл 31, 2017 в 9:53 PDT

Суперлига — вторая попытка

Достигнув всех своих целей G-18 самораспустилась, но клубы уже почувствовали себя серьезной силой, с которой приходится считаться монополистам вроде УЕФА и ФИФА.

В 2008 году была создана Ассоциация европейских клубов (ECA), которая стала независимым органом, напрямую представляющим интересы футбольных клубов на европейском уровне.

Цели у организации, в которую сейчас входят 220 клубов, примерно те же — не давать клубы в обиду, в том числе в финансовом плане, и УЕФА приходится считаться с ней.

В 2008 году Ассоциация подписала с УЕФА «Меморандум о взаимодействии», согласно которому клубы обязались не выходить из системы еврокубков. Но срок меморандума составлял всего 6 лет.

Новый виток разговоров о создании Суперлиги начался в 2015 году, а в январе 2016 года на конференции по вопросам финансового fair play в Милане позицию недовольных нововведением клубов озвучил глава правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, являвшийся также председателем Ассоциации европейских клубов.

Нельзя исключать, что в будущем удастся создать европейский чемпионат с участием ведущих клубов Италии, Германии, Англии, Испании и Франции. Под эгидой УЕФА или частной организации. Речь идет о турнире с участием двух десятков команд и, возможно, проведением ряда матчей в Америке и Азии. В ведущих национальных чемпионатах лучшие команды все более превосходят остальные, так что за пределами Лиги чемпионов уже рождается новый чемпионат. Карл-Хайнц Румменигге

Президент «Ювентуса»поддержал коллегу, расценив доходы от Лиги чемпионов как недостаточные.

Телевизионные права на Лигу чемпионов стоят 1,5 миллиарда евро, а на матчи NFL – почти 7 миллиардов. Между тем исследования рынка показывают, что среди двух миллиардов любителей спорта доля футбола составляет 1,6 миллиарда, а американского футбола – только 150 миллионов. Это заставляет задуматься о том, что при сегодняшнем формате соревнований потенциал футбола используется не полностью. Андреа Аньелли

Публикация от International Champions Cup (@intchampionscup) Янв 30, 2018 в 7:17 PST

Американский взгляд на футбол

Тема лиги американского футбола всплыла неслучайно — именно тут на сцену и выходит миллиардер и владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс, создавший самый мощный предсезонный турнир в истории футбола — International Champions Cup, в рамках которого соревнуются лучшие клубы планеты.

Европейским футболом Росс заинтересовался в 2011 году, когда смотрел товарищеский матч между мексиканским «Чивасом» и «Барселоной», собравший на стадионе в Майами 70 тысяч человек.

Магнат решил, что стандартные товарищеские матчи можно превратить в более интересный и зрелищный продукт, и через два года прошел первый Международный кубок чемпионов.

Операционной деятельностью турнира занимается промоутер Чарли Стиллитано, являющийся сторонником идеи глобального чемпионата, который на основе Лиги чемпионов построил бы что-то вроде европейской футбольной НХЛ или НБА.

Еще в 2016 году Стиллитано встречался с менеджерами европейских топ-клубов и говорил о возможности проводить интересные матчи в Токио, Пекине и Нью-Йорке, о создании мировой суперлиги.

Но дальше таких встреч процесс не пошел — президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что при нем никаких революций Лиги чемпионов не случится: «Уверен, что никакой суперлиги не будет. Иначе это будет войной против УЕФА».

А год назад и президент Европейской клубной ассоциации Карл-Хайнц Румменигге заявил, что европейские клубы отказались от идеи создания суперлиги.

Мы полностью согласны с реформами Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2018 по 2021 год. Это хорошо для нас. Мы рады оставаться под эгидой УЕФА, так что никаких переговоров по суперлиге не будет. Лига чемпионов будет более привлекательной и сильной, чем когда-либо Карл-Хайнц Румменигге

Публикация от International Champions Cup (@intchampionscup) Июл 27, 2017 в 8:13 PDT

Новый заход

И вот, очередная попытка. Резоны Стивена Росса вполне понятны, для него спорт — это прибыльный бизнес.

Если выручка 12-дневного International Champions Cup составляет сотни миллионов долларов, а сам Кубок привлекает лучших спонсоров со всего мира и транслируется более чем в 170 странах, то что говорить о полномасштабном турнире в котором будут соревноваться лучшие клубы мира.

Резоны клубов тоже остаются прежними — претензии к формуле проведения Лиге чемпионов, отчислениям, а теперь еще и финансовому fair play, связывающего руки любому, кто пытается пробиться в элиту.

Вместе с тем, озвученные пока подробности вызывают много вопросов.

Создание успешной закрытой лиги, которая не будет подразумевать систему вылета и повышения в классе, невозможно без системы драфта и потолка зарплат.

А это уже входит в определенное противоречие с заявлениями от отсутствии финансового fair play, ведь лучшие игроки — это не только суммы трансферов, но и астрономические зарплаты.

Вопрос комплектации лиги тоже вызывает вопросы — планируется, что в лиге будут принимать участие 24 команды из топ-5 европейских чемпионатов.

При этом, сообщается, что от Германии приглашение участвовать в турнире получили пока только «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Ну и наконец, готовы ли клубы, ради участия в новой Суперлиге отказаться от национальных турниров и еврокубков под эгидой УЕФА? Стоит ли овчинка выделки?

Очные встречи суперклубов вызывают небывалый ажиотаж у болельщиков именно в силу того, что они выделяются на фоне менее увлекательных встреч, но любой деликатес может приесться, если питаться только и исключительно им.

Скорее всего, разговоры о создании Суперлиги в очередной раз служат для топ-клубов рычагом давления на УЕФА, чтобы выбить себе очередные финансовые преференции, тем более что в конце мая 2018 года истекает очередной «Меморандум о взаимопонимании» УЕФА и Ассоциации европейских клубов.