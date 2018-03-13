В Европе может появиться новый клубный турнир – Суперлига

Американский инвесторпровёл переговоры с руководителями европейских клубов о возможном создании нового турнира —, пишет немецкое издание Bild

Предварительно планируется, что в лиге будут принимать участие 24 команды из топ-5 европейских чемпионатов.

Турнир будет закрытым, то есть не будет подразумевать систему вылета и повышения в классе. Плюсом участия в данном турнире будет отсутствие правила финансового фэир-плей.

Сообщается, что от Германии приглашение участвовать в турнире могут получить только «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Росс известен тем, что с 2013 года занимается организацией предсезонного товарищеского турнира International Champions Cup, в котором в разное время участвовали «Бавария», «Реал», «Ювентус», «МЮ», «ПСЖ» и другие ведущие клубы Европы.