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    В Европе может появиться новый клубный турнир – Суперлига

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    Стивен Росс
    На фото:Стивен Росс
    Американский инвестор Стивен Росс провёл переговоры с руководителями европейских клубов о возможном создании нового турнира — Суперлиги, пишет немецкое издание Bild.

    Предварительно планируется, что в лиге будут принимать участие 24 команды из топ-5 европейских чемпионатов.

    Турнир будет закрытым, то есть не будет подразумевать систему вылета и повышения в классе. Плюсом участия в данном турнире будет отсутствие правила финансового фэир-плей.

    Сообщается, что от Германии приглашение участвовать в турнире могут получить только «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

    Росс известен тем, что с 2013 года занимается организацией предсезонного товарищеского турнира International Champions Cup, в котором в разное время участвовали «Бавария», «Реал», «Ювентус», «МЮ», «ПСЖ» и другие ведущие клубы Европы.

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