Третий лишний? В УЕФА решили создать еще один еврокубок

Если ранее об этом говорили, как о неких неподтвержденных слухах, то накануне информация стала официальной — УЕФА действительно собирается создать третий по счету еврокубок после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Новый турнир должен появиться в календаре уже через три года, так что ждать осталось недолго.

Туманные планы

Официально о планах создания нового турнира заговорил президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли (ECA) на общем собрании организации в хорватском Сплите.

Несмотря на то, что появление турнира в календарях запланировано на сезон 2021/22, его детали до сих пор не известны широкой публике.

Точно известно, что новый турнир станет третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Данная реформа точно не затронет самый престижный клубный турнир Старого Света, а вот в Лиге Европы количество клубов на групповом этапе сократится с 48 до 32.

Таким образом, в трех еврокубках будут выступать 96 клубов (по 32 клуба на групповом этапе). На данный момент под эгидой УЕФА участвуют 80 коллективов (32 в Лиге чемпионов + 48 в Лиге Европы).

Андреа Аньелли Президент Ассоциации европейских клубов Нам нужно дождаться одобрения исполнительного комитета УЕФА, но зеленый свет на создание третьего еврокубка уже дан. В сезоне 2021/22 количество клубов-участников еврокубков достигнет 96. После 2024 года нас ждут новые реформы, но сначала нужно подробно оценить текущую модель, которая, впрочем, нуждается в модернизации.

Также известно, что новый турнир не станет прямым наследником Кубка Кубков, ликвидированного в 1999 году. Скорее всего, мы получим некую облегченную версию Лиги чемпионов, приоритет в которой будет отдан командам из не самых сильных европейских чемпионатов — Шотландии, Уэльса, Латвии и так далее.

По информации Bild, рассматривается идея разбития команд не на восемь групп, а на четыре.

Попасть в этот еврокубок, вероятно, смогут те команды, которые успешно выступят в своем национальном первенстве.

Что касается телевизионных трансляций, то этот вопрос также ожидает своего решения, но в УЕФА склоняются к тому, чтобы продать права стриминговым интернет-сервисам.

Преимущества

Данная реформа еврокубков поможет снизить нагрузку на клубы, выступающие в Лиге Европы. Тренеры многих команд неоднократно жаловались на то, что их календарь настолько перегружен, что у футболистов не хватает времени на полноценный отдых.

Кроме того, появление нового турнира, которому все еще не придумали название, поможет клубам из более слабых лиг заполнить календарь европейскими матчами, что сейчас является для них большой редкостью.

Ну и главным плюсом для УЕФА станут увеличенные доходы. С появлением нового турнира повысится уровень и привлекательность для спонсоров и болельщиков Лиги Европы.

В то же время новый турнир привлечет еще больше фанатов из тех стран, которые раньше оставались в стороне.

Критика

Главным критиком идеи создания нового еврокубка является объединение Европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL). Глава этой организации Георг Пангль раскритиковал УЕФА за отсутствие коммуникации.

53-летний австрийский функционер заявил, что его организация не была услышана в процессе создания нового турнира.

Георг Пангль Глава объединения Европейских профессиональных футбольных лиг Первую информацию от УЕФА мы получили лишь в июле 2018 года. На прошлой неделе в Монако клубная комиссия УЕФА утвердила базовую концепцию турнира, но мы и FIFPro получили новые данные уже по факту их принятия. Мы же хотим участвовать в процессе консультаций с самого начала, а не тогда, когда новый продукт уже создадут.

Также Пангль всерьез озабочен тем, что создание нового турнира окажет негативное влияние на некоторые национальные чемпионаты и баланс сил в них.

Георг Пангль Глава объединения Европейских профессиональных футбольных лиг Опять же, когда речь заходит о доходах и выплатах УЕФА, мы вынуждены затронуть тему разрушения внутреннего баланса сил в небольших чемпионатах. Возьмем, например, «Сараево». У себя в Боснии и Герцеговине он заработает 3 миллиона евро, а в еврокубках может получить и 30 миллионов, что приведет к недобросовестной конкуренции в этой стране.

Других подробностей можно ожидать ближе к концу месяца, когда соберется исполнительный комитет УЕФА. 0