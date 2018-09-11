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    Даже без Роналду Португалия превосходит в качестве Италию

    Реакция прессы на матч Португалия — Италия

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    Португалия справилась с Италией без Роналду
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    Накануне во втором туре группового этапа Лиги наций сборная Португалии переиграла команду Италии со счетом 1:0. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.
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    Первая победа Португалии над Италией в официальных играх за 61 год

    «Нападающий Андре Силва принес победу сборной Португалии, когда забил на 48-й минуте. Тем самым подопечные Фернанду Сантуша одержала первую победу над Италией в официальных матчах за 61 год — предыдущий успех случился в 1957 году. Теперь у бордово-зеленых три очка и лидерство в группе 3, что на два балла больше, нежели у "Скуадры Адзурры" и Польши», — констатирует португальская O Jogo.

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    • «Что касается Андре Силвы, то он вошел в историю национального футбола: он отметился 13 голами в 28 матчах за родную сборную. Примечательно, что по количеству взятий ворот за аналогичное число игр он обошел Криштиану Роналду. 33-летний форвард, который взял паузу в поединках за национальную команду, забил девять мячей в первых 28 встречах».

    Италия демонстрирует кошмарную форму

    «В новосозданном турнире УЕФА сборной Италии выпала непростая, но не невозможная по своей сложности группа — отличный шанс увидеть, что мы из себя представляем, и есть ли вероятность немедленного возрождения. Вместо этого на наши головы полился двойной холодный душ. Сперва мы смогли довольствоваться лишь ничьей в матче против Польши, при том, что Джиджи Доннарумма дважды спасал команду, после чего в Лиссабоне, несмотря на тактическую революцию от наставника Роберто Манчини и несколько месяцев его работы с подопечными, они предстали в том же виде, что и обычно», — сокрушается итальянская La Gazzetta dello Sport.

    «Медленная и предсказуемая команда, которая порой зависит от милосердия соперника. Окончательный результат мог быть крупнее, чем 0:1, если бы не два спасения от Доннаруммы и Алессио Романьоли — если коротко, то пока слишком рано думать о чем-то большем. В итоге, ни одной победы в четырех официальных поединках, и лишь один выигрыш в последних девяти вообще... кошмар!»

    Португалия — это больше, чем Роналду

    «Роналду — один из лучших игроков мира, и сделает разницу в составе любой команды, но без него и против потенциально непростого оппонента Португалия показала, что не особо за ним скучает. Временами хозяева демонстрировали, что могут играть даже раскрепощеннее и свободнее от давления, которое появляется вместе с присутствием Криштиану. У этой сборной яркое будущее», — хвалит пиренейцев Goal.com.

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    • «У фанатов Португалии, конечно, все равно было небольшое беспокойство, с учетом отсутствия нападающего "Ювентуса", но Андре Силва, который провел тяжелый прошлый сезон за "Милан", забил сверхважный мяч и выглядел уверенно на поле, заглушив некоторых критиков на Апеннинах. Такого форварда не оказалось у Манчини, который в атаке сделал ставку на Чиро Иммобиле и Симоне Дзадзу, ведь на них нужно постоянно играть, тогда как на правом фланге влияние на игру от Федерико Кьезы оказалось небольшим, из-за чего нападение гостей испытывало проблемы».

    Манчини не хватает качественных кадров

    «Манчини заявил, что ему нужно найти способ заставить свой коллектив забивать, а также посетовал на слабую физическую форму подопечных. В последних 13 поединках Италия отличилась только девятью голами (с тех пор, как в июне 2017 года разгромила Лихтенштейн 5:0), в то время, как против Португалии "Адзурра" впервые не забила при новом рулевом. Поэтому экс-менеджер "Манчестер Сити" знает, что главное ограничение, которое испытывает его команда», — отмечает ESPN.

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    • «Первоначально тренер обратился к помощи Марио Балотелли, которого не вызывали в сборную с ЧМ-2014, но после критики в его адрес по поводу игры против Польши (1:1) форварда не оказалось даже в заявке против Португалии. После игры Манчини повторил свою просьбу к клубам поверить в молодых итальянских игроков. Они, как он считает, не получают достаточно возможностей и постоянно не способны действовать на нужном уровне, когда сталкиваются с вызовами на международном уровне». 0

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