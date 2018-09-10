Франция наслаждается победами, Нидерланды ищут себя

Накануне во втором туре группового этапа Лиги наций сборная Франции со счетом 2:1 победила команду Нидерландов на своем поле. Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.

Франция триумфально отметила победу на ЧМ-2018

«Сборная Франции переиграла Нидерланды в поединке Лиги наций, после чего началась церемония чествования "Ле Блё" по случаю их триумфа на российском мундиале. Впервые сыграв дома после ЧМ-2018, "Триколор" организовали большую вечеринку на "Стад де Франс", когда команда и болельщики слились в едином порыве. Не обошлось и без ставших сегодня обязательными на трибунах аплодисментов в духе исландцев на Евро-2016», — рассказывает о мероприятнии для ESPN Крис Райт.

Le clapping des Bleus avec le trophée de la Coupe du monde 👏 #FRAPBS pic.twitter.com/Y9xRNxM04A — L'ÉQUIPE (@lequipe) 9 сентября 2018 г.

«Затем произошел трогательный момент, когда весь стадион посвятил песню Н'Голо Канте, который пел и сам: "Все вместе! 'Он невысокий, он классный...'. Дальше полузащитника поднимали в воздух и совершили парад с кубком перед радостной публикой. Для того, чтобы праздник был полноценным, хватило двух голов от Килиана Мбаппе и Оливье Жиру, чтобы Франция одолела Нидерланды".

Quand le Stade de France reprend la chanson de N'Golo Kanté avec les Bleus 😍 pic.twitter.com/i6cJGQxaFI — L'ÉQUIPE (@lequipe) 9 сентября 2018 г.

Жиру прервал голевой молчание, Менди еще не вернулся в основу

"После нулевой ничьей на выезде против Германии, теперь 'Галльские Петухи' возглавили группу А1 Лиги наций, в то время, как голландская сборная попытается набрать очки через месяц. Между тем, Жиру так часто сравнивал себя с известным экс-форвардом французов, малозабивным Стефаном Гиваршем, что на российских полях это казалось ненужным самоуничижением, как для человека, который стабильно доказывает свою ценность для коллектива Дидье Дешама. Оливье не всегда ладил с фанатами 'Триколор', но его гол — 32-й за сборную страны — был встречен восторженно, и заслуживал такой реакции", — отмечает в материале Goal.com Дом Фаррелл.

"Есть мнение, что вернувшийся после травмы Бенжамен Менди отберет место на левом фланге обороны у академичного Люка Эрнандеза. Атакующая сила фулбека 'Манчестер Сити' проявилась во всей красе, когда именно его передача на Жиру стала голевой, однако ему нужно поработать над своими оборонительными умениями, чтобы полностью убедить наставника Дешама. Защитник оказался статистом в эпизоде, когда Нидерланды сравнивали счет, кроме того, они регулярно пользовались свободным пространством в его зоне в середине второго тайма".

Нидерланды создали проблемы фавориту

"Хозяевам поля было не всегда комфортно против гостей. 'Ле Блё' долго доминировали в основном за счет технического преимущества у Мбаппе и Антуана Гризманна. Тем не менее, во втором тайме у Франции были тревожные моменты, когда у команды попросту пропал ритм, и все же, она сумела выиграть — как и на чемпионате мира в России", — пишет французская L'Équipe.

"Тем временем, Оливье Жиру обошел легендарного Зинедина Зидана по голам за сборную. Теперь у нападающего 'Челси' 32 забитых мяча, и впереди него только Давид Трезеге (34), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51)".

У Нидерландов есть характер, но не хватает класса

"На какое-то время у Нидерландов появилась надежда в матче против Франции, но в итоге снова поражение. В пятом поединке за пять лет, новоявленный чемпион мира вновь оказался слишком сильным для голландской сборной. Тем не менее, воодушевление коллектива после перерыва дает надежду на лучшее будущее", — надеется нидерландская Algemeen Dagblad.

"Голландия получила право покинуть 'Стад де Франс' с высоко поднятой головой: она не опустила руки и показал себя во втором тайме. Однако, как и прежде, в основном это выступление, основанное на характере, а не классе. Скажем так, покуда это так: 'Оранжевые' — это не Бельгия", — отпустила шпильку в адрес соседей бельгийская Het Nieuwsblad.

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