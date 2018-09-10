Новый стиль Испании спустил Англию с небес на землю

Накануне в первом туре группового этапа Лиги наций сборная Англии на своем поле уступила Испании со счетом 1:2. Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.

Англия проигрывает топ-сборным в деталях

«Сборная Испании оказалась сильнее, и это еще один урок для Англии: это был 11-й поединок под руководством Гарета Саутгейта против команды из топ-20 рейтинга ФИФА, в котором она не выиграла в основное время. Кроме того, это была еще одна встреча с элитным соперником, когда его умелые детали, которые дают преимущество, обеспечивают необходимую разницу. Это было так же в Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве минувшим летом, когда Бельгия (дважды) и Хорватия использовали слабости "Львов" и демонстрировали свой класс», — пишет на страницах The Guardian Доминик Файфилд.

«Это четко просматривалось по действиям обороны, где хозяева обманулись своим ранним выходом вперед: Люк Шоу неумело нырнул, пока внутри него все еще был адреналин после своего великолепного паса на Маркуса Рашфорда, открывшего счет за две минуты до того, что позволило Дани Карвахалю пройти правым флангом. Это вылилось пропущенный мяч. Затем имела место быть нерешительность в защите во время исполнения Тиаго Алькантарой штрафного — Джо Гомеса умело заблокировали, а Джон Стоунз и Харри Кейн не двинулись с места, позволив Родриго замкнуть ближнюю стойку и провести ставший победным гол».

Прогресс Англии под руководством Саутгейта очевиден

«В то время, как родоначальники мало изменились после полуфинала ЧМ-2018, где в стартовом составе оказались девять игроков, что принимали участие в российском мундиале, успешная работа Гарета Саутгейта за эти два года очевидна. Когда его команда в предыдущий раз противостояла Испании на "Уэмбли" в ноябре 2016 года, пока молодой специалист исполнял обязанности временного менеджера, это был полностью другой коллектив — таковой стала революция под руководством тренера, ведь только восемь человек из той заявки количеством в 23 футболиста, остались в составе спустя два года. Ушли Джо Харт, Гари Кэхилл, Джейми Варди, Тео Уолкотт, Джек Уилшир и Уэйн Руни», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

«Стоунз, Данни Роуз, Джордан Хендерсон, Эрик Дайер и Джесси Лингард за это время превратились в ключевые фигуры, и обновленная сборная сумела добраться полуфинала чемпионата мира впервые с 1990 года. Ей не удалось выйти в первый финал турнира с 1966 года, однако Саутгейт был призван вывести национальную команду из продолжительной болезни, и он преуспел. Тем не менее, "Фурия Роха" показала, как долго англичанам еще предстоит идти, прежде чем они смогут считать себя серьезной международной силой — они становятся лучше, но впереди еще много работы».

Идеальный старт для Луиса Энрике

«Эра Луиса Энрике во главе сборной Испании начала в победной манере: в основном составе оказались только пятеро исполнителей, которые играли в неудачном матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России — вратарь Давид Де Хеа, защитники Серхио Рамос и Дани Карвахаль, хавбек Серхио Бускетс, а также Иско в роли плеймейкера. В остальном это была другая команда, где Начо занял место покинувшего "Селексьон" Жерара Пике, тогда Иаго Аспас составил компанию Иско и Родриго в атаке. Кроме того, фанаты пиренейцев увидели другой стиль игры сборной, нежели у предшественника Хулена Лопетеги, ведь астуриец делает ставку на более вертикальный футбол с более интенсивным прессингом и активным использованием флангов», — пишет на страницах Marca Арк Белл.

«Гол, который позволил гостям сравнять счет, стал отражением новой, более прямой манеры игры. И хотя эта тактика порой приводила к несогласованности среди атакующих исполнителей, это была уже не та тактика "владения мячом ради владения", что хоронила "Фурию" в последние годы. В эти времена взятия ворот после стандартов были редкостью, а теперь испанцы демонстрируют умение играть на отскоках, как это случилось в эпизоде с голом Родриго».

Сауль и Де Хеа стали играть ведущую роль в сборной Испании

«Эта игра дала четкое представление, как будут строиться атаки "Селексьон", как вообще будет действовать команда при Луисе Энрике: теперь акцент сделан на том, как строить наступление и когда выполнять удары, особенно из-за пределов штрафной — чего стало больше, чем мы видели в последнее время. Положительное влияние на выступление оказывает Сауль (он был везде, даже в чужой штрафной, из пределов которой сравнял счет, а также не гнушался бить издали). это положительная сторона выступления на "Уэмбли", а отрицательная заключается в том, что команда плохо оборонялась: игроки неудачно отходили назад, на флангах часто возникали зазоры, и, в целом, выглядели слабо в защите, но зато свою лучшую форму снова показывает Де Хеа», — анализирует матч в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Среди всего положительного, что мы видели в этот вечер, стоит выделить действия Родриго, который был превосходен в нападении, а также Сауль в центре поля и Де Хеа, чувствовавший себя как дома в Англии. Те сэйвы, что он сделал, стали хорошим подтверждением его уверенности в себе, и весь коллектив, включая наставника рассчитывал на него. Теперь интересно посмотреть, как Испания проявит себя против Хорватии в Эльче 11 сентября, что будет еще одним официальным матчем для реализации новой идеологии, но пока что "Фурия Роха" имеет в своем активе три очка, и все довольны — трудно хотеть чего-то большего». 0