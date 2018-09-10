Сборная России в очередной раз влюбила в себя фанатов

Сборная России добилась крупной победы над Чехией (5:1) в контрольном матче, который состоялся в Ростове-на-Дону. Дублем в составе россиян отметился Алексей Ионов.

«Дзюбозаменитель» Заболотный

Обзреватель «Советского Спорта» Сергей Иванов рассказал о праздничной атмосфере в Ростове, где проходил матч с Чехами.

«Аттракционы пользовались популярностью, но самая большая очередь образовалась в фотозоне, где каждый желающий мог сделать памятный снимок на фоне героев ЧМ-2018. Особенно часто обнимали картонного Артема Дзюбу. К сожалению, форвард покинул расположение команды из-за травмы спины.

За 15 минут до начала праздничная атмосфера перенеслась и в чашу стадиона. Сначала диктор и трибуны хором представили состав россиян. Особенно тепло болельщики приветствовали Дмитрия Черышева и "местного" Алексея Ионова.

После приезда сборной на "Ростов Арену" стало известно, кто заменит Дзюбу на посту капитана команды. Счастливчиком стал Юрий Газинский. Выбор немного странный, но Черчесову виднее. Он уже приучил общественность к тому, что ошибается редко.

Что касается стартового состава, по сравнению с игрой с Турцией в нем появились четыре новых фамилии. Андрей Семенов и Константин Рауш вышли в обороне, в атаке появился Алексей Ионов, а Антону Заболотному выпала роль "дзюбазаменителя". Как оказалось позже, ставка на рослого форварда себя оправдала».

Экспериментальный состав

Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков отмечает, что состав на игру Станислав Черчесов выбрал далекий от основного, но эксперимент себя оправдал.

«Нойштедтер и Семенов в центре обороны, Рауш слева. Ерохин на позиции атакующего центрального, а Ионов — справа. По меркам сборной России на поле в Ростове-на-Дону выходил максимально экспериментальный состав. И в таком сочетании сборная вновь выдала первый тайм, в котором кайфовала сама от себя. Капитан Газинский идеально находил передачей ускорения Ионова от последнего защитника, а тот забивал.

Заболотный спокойно получал мяч в чужой штрафной и бил мимо летящего в подкате соперника в угол. Тот же Заболотный убирал под себя мяч у вратарской, зарабатывая пенальти для Ионова. Сборная справлялась легко, получая удовольствие от своей игры. А круче всего играли те, над кем обычно болельщики угарали. Ржали над Заболотным — получите гол и пенальти. Весело было после историй Ионова — он выходит и при своей толпе казнит чехов.

Аналогичная история с Александром Ерохиным, для которого начало сезона получается максимально эффективным. По полузащитнику часто бывают вопросы у болельщиков, потому что основную пользу для команды он создает, двигаясь без мяча. Но в этом сезоне за "Зенит" Ерохин играет ближе к чужим воротам, и постоянно попадает в центр внимания. Против чехов Александр весь первый тайм выдавал передачи на партнеров и опасно подключался вперед. А уже в конце забил свой гол (до этого, правда, завалив выход один на один)».

Чехи на игру не вышли

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает ужасную игру, продемонстрированную полурезервной чешской командой в первой половине встречи.

«Чехия на первый тайм будто бы не вышла вовсе. Карел Яролим выставил почти целиком резервный состав, да и не мог рассчитывать на нескольких футболистов основы, в том числе — на свою главную звезду, форварда "Ромы" Патрика Шика. Но даже в такой ситуации гости выглядели слабо. Лунев, наверное, назвал бы их "петрушечными".

А как иначе, если даже наш голкипер умудрился отдать в этой встрече результативную передачу? Не прошло и четверти часа после первого гола Ионова, как Заболотный оказался в похожей ситуацию — получил мяч после длинного паса Лунева, выиграл позицию у защитника, оттеснил чеха корпусом и удвоил счет. Кстати, в обоих случаях Ионов и Заболотный могли бы ассистировать друг другу, но предпочли сами реализовать моменты. Это тоже говорит о расхлябанности защиты чехов.

Почти сразу же Заболотный снова оказался в центре внимания и заработал пенальти — Ионов его четко воплотил 11-метровый в гол. На этом можно было завершать спарринг и разъезжаться по домам».

Заведенный Рауш и Зидан Зобнин

Обозреватель «Спорта День за Днем» Роман Логинов радуется, что после перерыва сборная Чехии пришла в себя и сумела завести россиян на новые подвиги.

«Второй тайм тоже остался за сборной России, хотя ей уже не всегда удавалось кон-тролировать игру. Чехи стремились уйти от позорного поражения, а хозяева из-за крупной разницы чуть-чуть ослабили схватку, да и просто подустали. Заменами Черчесов встряхнул свою команду.

Гол гостей тоже помог разбудить игроков. Сборная Чехия имела шанс сократить разрыв еще на 59-й минуте, когда "наевшийся" Ионов спровоцировал потерей мяча контрвыпад. Рауш с Нойштедтером не успели закрыть зону, но Якуб Янкто пробил в перекладину. Затем Рауш задержался при выходе из обороны: благодаря его тактическому ляпу чехи избежали офсайда — Томаш Соучек пробил надежного Лунева.

Рауш завелся после пары собственных ошибок и выдал мощный отрезок. Левый защитник сделал две голевые передачи! Александр Ерохин забил со "второго этажа", Дмитрий Полоз — с "первого". Кстати, оба они экс игроки "Ростова". За эпизод с голом Полоза стоит поставить также высший балл Зобнину: вышедший на замену спартаковец сыграл здорово, отняв мяч и разобравшись с чехом финтом Зидана.

Черчесов в концовке дал возможность дебютировать в сборной России Дмитрию Стоцкому и Егору Сорокину, а его коллега Яролим, казалось, думал только о том, чтобы эта "встреча друзей" поскорее закончилась. Похожий на Майка Эрмантраута, героя сериала "Во все тяжкие", тренер не решил в отличие от киноперсонажа ни одного сложного вопроса. Поэтому его команда оказалась несостоятельной на фоне сборной России».

Жгите так всегда!

Автор Soccer.ru Александр Чистяков отмечает, что российская сборная не спешит возвращаться в унылые времена до ЧМ-2018, а продолжает радовать фанатов игрой и настроем.

«Сборной России нравится прессинг, нравится быстрая игра, команда Черчесова не боится жесткости и готова постоять за себя. Чехию ведь просто задушили активной игрой в отборе, при этом бросается в глаза, что передняя тройка игроков — форвард и вингеры, очень внимательно работают по офсайдной линии, всегда нацелены убежать. Сборная России ставит на резкость, на встречные атаки, на кратчайшие маршруты доставки мяча к чужим воротам. И это отличный план действий.

Действительно, за два года ожидания чемпионата мира у нас уже сформировалась фобия перед товарищескими матчами. Скучно, однообразно, а часто еще и грустно. Сегодня сборная России показала, что все может быть и по-другому. Заполненная "Ростов Арена", мощная игра, великолепный счет. Недовольные есть? Недовольных нет. Ну, разве что вы болели за соперников сборной России или не на тех поставили.

Понятно, что невозможно всегда выигрывать по 5:1, но на днях была игра в Трабзоне, где наши парни терпели почти весь второй тайм, охраняя минимальный победный счет. Но даже это было хорошо, ведь по-футбольному все было правильно: видели цель и шли к ней, движение по этому маршруту не всегда усыпано лепестками роз, но это понятный процесс. Сегодня получилось разорвать чехов — и замечательно! Будем радоваться, будем ждать октябрьских матчей и новых заруб в Лиге Наций.

Главный итог завершившего сбора: сборная России не растеряла багаж лояльности, заработанный во время чемпионата мира, и даже сумела пополнить его двумя победами — одной важной и одной красивой. Продолжаем в том же духе!»

Расчикали Чехию за полчаса

Автор «Евроспорта» Данил Тармасинов восхищается атмосферой в Ростове, которая помогала сборной России побеждать.

«В атмосфере тотального обожания (шум при опасных моментах и сэйвах Лунева, крики "Россия, Россия" и тонны трехцветных триколоров повсюду) сборная расчирикала Чехию за полчаса. Поразительно, что трешечку крепкой европейской команде отгрузили два самых неочевидных мужчины в этом составе — Ионов с Заболотным дважды убежали от искусственного офсайда, а затем Антон рухнул в штрафной, чтобы Алексей забил с пенальти.

Россия провела самые убедительные 30 минут при Станиславе Черчесове. Если бы вам еще шесть месяцев назад сказали о том, что национальная команда с капитаном Газинским забьет за полчаса три хоть кому-нибудь, кроме московского "Динамо", вы решили бы, что у человека поехала кукуха. Но сборная действительно красиво пасовала, дерзко бежала в контратаки и относительно собранно играла в обороне. То, чего ни разу не было у команды Черчесова до чемпионата мира.

И Ростов радовался с футболистами. После 30-й минуты игра не закончилась ни на газоне, ни на трибунах. Никто из зрителей не уехал домой в перерыве, а во втором тайме люди еще громче аплодировали выходам Лунева, рывкам к воротам Ерохина и финтам Смольникова у углового флага. Волны по стадиону, надувные палки-стучалки и биток на арене — на Дону чемпионат мира будто и не кончался. От этого и показательный разрыв Чехии пятью мячами получился таким громким. Потому что футболисты играли за крики "молодцы" от болельщиков». 0